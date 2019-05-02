የታይ ንጉሥ ቪጂራሎንኮርን ጠባቂያቸውን በማግባት ንግሥት አድርገዋታል
የታይላንዱ ንጉሥ ምክትል የደህንነት ጠባቂያቸውን በማግባት ንግሥት እንዳደረጓት ንጉሣውያን ቤተሰቦች በመግለጫቸው አስታውቀዋል። ይህ አስደሳች ዜና የተሰማው ለንጉሡ የሚደረገው ኃይማኖታዊ የንግሥና ሥነ ሥርዓት ከመካሄዱና ሥልጣናቸው ከመቀደሱ ከቀናት በፊት ነበር ።
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በንጉሣውያኑ መግለጫ ላይ እንደተገለፀው ንጉሡ በንግሥና ሥነ ሥርዓቱ ላይ የቀድሞ ጠባቂያቸውን ሱቲዳ ባለቤታቸው እንደሆነችና ንግሥናዋን ተረክባ የንጉሣውያኑ ቤተሰቦች አባል እንደምትሆን አሳውቀዋል።
የ66 ዓመት ዕድሜ ባለፀጋው ንጉሥ ማሃ ቫጂራሎነኮርን ከሦስት ዓመታት በፊት የአባታቸውን ሞት ተከትሎ ነበር ሕገ መንግስታዊ ኃላፊነቱን የተረከቡት ።
ንጉሡ ሦስት ጊዜ ትዳር መስርተው ፍች የፈፀሙ ሲሆን የሰባት ልጆችም አባት ናቸው።
ንጉሡና ንግሥቲቱ ምንም እንኳን ግንኙነታቸው ይፋ ባይወጣም የረጅም ጊዜ ጓደኛሞች ነበሩ። ከእርሳቸውም ጋር በአደባባይ ለበርካታ ጊዜ ታይተዋል።
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በአገሪቱ የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ እንደተላለፈው የጋብቻ ሥነ ሥርዓታቸው ላይም የንጉሣውያን ቤተሰብ አባላት እና ሌሎች አማካሪዎች የተገኙ ሲሆን ንጉሡ ንግሥቷ ጭንቅላት ላይ ቅዱስ ውሃ ሲያፈሱ ታይተዋል። ከዚያም ሰማኒያቸውን ተፈራርመዋል።
በአውሮፓውያኑ 2014 የአሁኗን ንግሥት ሱቲዳን በምክትል ጠባቂነት ማዕረግ ለታይ ላንድ አየር መንገድ የበረራ አስተናጋጅ ሆና ስትሰራ ነበር።
ከዚያም ከሁለት ዓመታት በኋላ በጦር ኃይሉ ሙሉ ጄኔራል አድርገው ሾመዋታል።
የቀድሞው ንጉሥ ብሁሚቦል አዱለያድጅ ለ70 ዓመታት ያስተዳደሩ ሲሆን በ2016 ሕይወታቸው ሲያልፍ በዓለም ረጂሙ የሥልጣን ዘመን ያሳለፉ ንጉሥ በመሆን ተመዝግበው ነበር።