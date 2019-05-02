የቬንዙዌላው ተቃውሞ መሪ አድማዎች እንዲደረጉ ጥሪ አቀረቡ
የቬንዝዌላውን ፕሬዝዳንት ኒኮላስ ማዱሮን ክፉኛ እየተገዳደሩ ያሉት ተቃዋሚው ጁአን ጓአዲዶ ፕሬዝዳንቱ እጅ እንዲሰጡና ሥልጣን እንዲለቁ የሚያስገድዱ ተከታታይ አድማዎች እንዲደረጉ ጥሪ አቀረቡ።
ጓአዲዶ ለመንግሥት ሠራተኞች ጥሪ ያደረጉት የሥራ ማቆም አድማው ዛሬ እንዲደረግ ሲሆን ይህ የሠራተኞች አድማ ወደ አጠቃላይ አድማ እንደሚያመራም ገልፀዋል።
ሪፖርቶች እንደሚያሳዩት ትናንት ካራካስ ውስጥ በተቃዋሚ ሰልፈኞችና በፖሊስ መካከል በተፈጠረ ግጭት አንዲት ሴት ተገድላለች። በሌላ በኩል ደግሞ ፕሬዝዳንት ማዱሮ አገር ጥለው ሊሸሹ ነበር መባሉን ውድቅ በማድረግ አሜሪካን እሳቸው ላይ መፈንቅለ መንግሥት በመምራት ወንጅለዋል።
እናም በተሞከረው መፈንቅለ መንግሥት የተሳተፉም ቅጣት እንደሚጠብቃቸው አስታውቀዋል። በሌላ በኩል በቬንዙዌላ ምክንያት በአሜሪካና በሩሲያ መካከልም ውጥረት ነግሷል። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚንስትር ማይክ ፖምፒዮ ሩሲያና ኩባ ለማዱሮ ድጋፍ በማድረግ አገሪቱ እንዳትረጋጋ እያደረጉ እንደሆነና የቬንዙዌላን ቀውስ ለመፍታት አሜሪካ ወታደራዊ እርምጃ ልትወስድ እንደምትችልም ተናግረዋል።
• መሸፈን የተከለከለባቸውን የዓለም አገራት ያውቃሉ?
የሩሲያው አቻቸው ሰርጌ ላቭሮቭ የአሜሪካ በቬንዙዌላ ጉዳይ ጣልቃ መግባት አገሪቱን ይበልጥ ወደ ጥፋት የሚመራና ዓለም አቀፍ ህግንም የሚፃረር እንደሆነ ፖምፒዮን ነግረዋቸዋል።
ጉአዲዶ በዚህ የአውሮፓውያኑ አመት መጀመሪያ ላይ ራሳቸውን የአገሪቱ ጊዜያዊ መሪ አድርገው የሾሙ ሲሆን አሜሪካና እንግሊዝን ጨምሮ 50 የሚሆኑ አገራት እውቅና እንደሰጧቸው የሚታወስ ነው። ብዙ የላቲን አሜሪካ አገራትም ለጓዲዶ እውቅና ሰጥተዋል።
ሆኖም ግን በሩሲያና በቻይና እንዲሁም በቬንዙዌላ የጦር ኃይል ከፍተኛው ክፍል የሚደገፉት ማዱሮ በጭራሽ ሥልጣን የመልቀቅ ሃሳብ ያላቸው አይመስልም።
ጓዲዶ በስፓኒሽ በፃፏቸው በርካታ ትዊቶች በተቃውሟቸው ስኬታማ ለመሆን የመጨረሻው መጨረሻ ላይ መድረሳቸውን በመግለፅ አሁን የመንግሥት ሠራተኞች ተቃውሞውን የሚቀላቀሉበት ጊዜ ነው በማለት ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል።
በመሆኑም ተቃውሞ ሰልፈኞች ጎዳናዎች ላይ እንዲቆዩ በመጠየቅ ማዱሮም በዚህ ሥልጣን ለመልቀቅ እንደሚገደዱ ገልፀዋል። ጓዲዶ ብዙ ቢጥሩም የመንግሥት ሠራተኞችን ድጋፍ ማግኘት ግን እስካሁን አልቻሉም።
ትናንት ፕሬዝዳንት ማዱሮም ለደጋፊዎቻቸው ንግግር አድርገው የነበረ ሲሆን የማዱሮም የጓዱዶም ደጋፊዎች ሰልፍ አድርገው ነበር። ሰልፎቹ መጀመሪያ ሰላማዊ የነበሩ ቢሆንም በኋላ ግን ተኩስ ተከፍቷል። በዚህም አንዲት ሴት መገደሏንና 27 ሰዎች መቁሰላቸው ተዘግቧል።
•ተስፋዬ ገብረአብ ስለ ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ ምን ይላል?