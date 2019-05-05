ጆርጅ ፔሮት፡ በስህተት ለ30 ዓመታት የታሰረው ግለሰብ በድጋሜ ተከሰሰ
በመድፈር ወንጀል የዕድሜ ልክ እስራት ተፈርዶበት 30 ዓመታትን በእስር ያሳለፈው ግለሰብ በስህተት መሆኑ በመረጋገጡ ከእስር ሊለቀቅ ቢችልም በዚህ ዓመት በድጋሜ ሌላ ክስ ቀርቦበታል።
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የሪፐብሊካኑ ጋዜጣ እንደዘገበው የ50 ዕድሜ ጎልማሳው ጆርጅ ፔሮት፤ በመድፈር ወንጀልና በሌሎች ወንጀሎች ክስ ቀርቦበት ፍርድ ቤት ሊቀርብ እንደሆነ ዘግቧል።
ግለሰቡ በማሳቹስቴት ግዛት በጥር ወር ተፈፅሟል በተባለው ወንጀል ጥፋተኛ አይደለሁም ሲል ቢያስተባብልም ክሱ ፍርድ ቤት ቀርቦ እስኪሰማ ድረስ የዋስትና መብት ተከልክሏል።
ግለሰቡ በአውሮፓውያኑ 1987 በቀረበበት የመድፈር ወንጀል ተከሶ የእድሜ ልክ አስራት የተፈረደበት ሲሆን 30 ዓመታትን በእስር ካሳለፈ በኋላ ነፃ ወጥቶ ነበር። አሁን በድጋሜ ሌላ ክስ የቀረበበትም ከእስር በተለቀቀ በሶስት ዓመት ጊዜ ውስጥ መሆኑ ነው። ጉዳዩም ብዙዎችን እያነጋገረ ይገኛል።
ጆርጅ ፔሮት በአውሮፓውያኑ 1985 የ17 ዓመት ዕድሜ ወጣት ሳለ ነበር የ78 ዓመቷን የዕድሜ ባለፀጋ ሜሪ ፕሬኮፕን ደፍረሃል ተብሎ የተከሰሰው።
የተከሰሰውም በኤፍ ቢ አይ ምርመራ በወንጀል ትዕይንቱ ውስጥ አንድ ዘለላ ፀጉር በመገኘቱ ነበር። ይሁን እንጂ ፍርድቤቱ በቂ ማስረጃ ባለማግኘቱ በነፃ አሰናብቶት ነበር።
ግለሰቡ ከአስር ዓመታት በላይ ነጻ ለመውጣት ባደረገው ክርክር የበርካታ ሚዲያዎችን ትኩረት መሳቡ አልቀረም ታዲያ።
አዲስ ክስ የተመሰረተበት በመድፈር ወንጀል፣ በሴሰኝነት፣ ከፖሊስ ለማምለጥ በመሞከሩ ሲሆን ጋዜጣው እንደዘገበው ግለሰቡ በአንዲት ራሷን በሳተች ሴት ጭን ውስጥ ገብቶ ራሱን ስቶ መገኘቱን ፖሊስ ገልጿል። በፖሊስ ቃለ መጠይቅ የተደረገላት ሴትም ከግለሰቡ ጋር የወሲብ ግንኙነት ለመፈፀም እንዳልፈቀደችና ተገዳ እንደሆነ ተናግራለች ።
ራሷን ከመሳቷ አስቀድሞ የምታስታውሰው ነገር ቢኖር የሆነ አደንዛዥ እፅ እንደሰጣት መሆኑን ገልፃለች።