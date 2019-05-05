የዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ የአስክሬን ሽኝት ሥነ-ስርዓት እየተካሄደ ነው
ከሳምንት በፊት በጀርመን ሃገር ህይወታቸው ያለፈው የቀድሞ የኢፌዲሪ ፕሬዝደንት ዶ/ር ነጋዶ ጊዳዳ የአስክሬን ሽኝት ሥነ-ስርዓት ዛሬ ሚያዚያ 27/2011 ዓ.ም እየተካሄደ ነው።
የጠቅላይ ሚንስትሩ ጽ/ቤት እንዳስታወቀው የክቡር ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ ስርዓተ ቀብር ዛሬ 9፡00 ሰዓት ላይ በብሔራዊ ሥነ ሥርዓት ይፈጸማል። የሕዝብ ሽኝትና የስንብት መርሃግብር ደግሞ እስከ 8 ሰዓት ድረስ በሚሊኒያም አደራሽ እንደሚከናወንም ተጠቁሟል።
ስርዓተ ቀብሩም አዲስ አበባ በሚገኘው ጴጥሮስ ወ ጳውሎስ ይከናወናል።
አስክሬናቸው በትናትናው ዕለት ከጀርመን ተነስቶ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርስ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ የፌደራል እና የክልሎች ክፍተኛ ባለስልጣናት እና ወዳጅ ዘመዶች በተገኙበት አቀባበል ተደርጓል።
የተወለዱት በምዕራብ ኦሮሚያ ደምቢዶሎ ከተማ ነው። የመጀመሪያ ድግሪያቸውን በያኔው ቀዳማዊ ኃይለስላሴ ዩኒቨርሲቲ ከሠሩ ጥቂት ዓመታት በኋላ ወደ ጀርመን አቀኑ። ከተማሪዎች እንቅስቃሴ ጀምሮ በኢትዮጵያ ፖለቲካ የህይወት ዘመን ተሳትፎ አድርገዋል ሊባል ይችላል።
ለበርካታ ዓመታት ከኖሩባት ጀርመን ሲመለሱ የአሮሞ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት ኦህዴድን ተቀላቀሉ።
የቀድሞ ፕሬዝደንት ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ ህልፈት ባለፈው ቅዳሜ ነበር ለዓመታት ከኖሩበት ከወደ ጀርመን የተሰማው።
ዶ/ር ነጋሶን በሚያውቋቸው ሰዎች አንደበት
ተስፋዬ ገብረአብ የጋዜኛው ማስታወሻ በተሰኘው መፅሃፉ ላይ ዶ/ር ነጋሶን ቤተ መንግስት ውስጥ የታሰረ አንበሳ ሲል ገልጿቸዋል። ኋላ ግን ኢህአዴግን ተለይተው የተቃውሞ ፖለቲካውን በመቀላቀላቸው እሳቸውን የሚያይበት መንገድ መቀየሩን ተስፋዬ ይናገራል።
የታሰረ አንበሳ ያላቸው ምንም እንኳ አቅም ቢኖራቸው ህወሃትን ያገለግሉ ስለነበር እንደሆነ ተስፋዬ ያስረዳል።
ዶ/ር ነጋሶ የማስታወቂያ ሚኒስትር ሳሉ በወቅቱ የኢትዮጵያ ፕረስ ድርጅት መምሪያ ሃላፊ ለነበረው የተስፋዬ አለቃው ነበሩ። እሱና ሌሎች ባልደረቦች ያናግሯቸው የነበረው እንደ ጓደኛ እንደነበር፣ ራሳቸውን ከፍ የማያደርጉ፣ አክብሩኝም የማይሉ ሰው እንደነበሩ ይናገራል።
ተስፋዬ ከዶ/ር ነጋሶ ጋር በኢሜልና በስልክ ይገናኙ እንደነበረ ይናገራል።
የኦነግ ሊቀመንበር አቶ ሌንጮ ለታ እና ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን የተከታተሉት በአንድ ላይ ነበር። በዚህም አብሮ አደግ ጓደኛሞች ናቸው ማለት ይቻላል።
የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ሳሉ ብዙ አፍሪካ ሃገራት ከቅኝ ገዢዎቻቸው ነጻነታቸውን የተቀዳጁበት ወቅት ስለነበር የራስን መብት በራስ ስለመወሰን ብዙ ጊዜ ያወሩ እንደነበር አቶ ሌንጮ ያስታውሳሉ።
እኛ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ስንመሰርት እሱ ለትምህርት ጀርመን ነበር። "አንተ ውጪ ሃገር ሄደህ ታሪክ ተማር እኛ ታሪክ ሰርተን እንጠብቅሃለን ብዬው እንደነበር ከብዙ ጊዜ በኋላ አስታውሶኛል። እኔ ግን ረስቼው ነበር።"ይላሉ አቶ ሌንጮ።
እንደ አቶ ሌንጮ አገላለፅ ዶ/ር ነጋሶ በጣም እልኀኛና በአንድ ጉዳይ ላይ አቋም ከያዙ ወደኋላ የማይሉም ናቸው። ምን ይደርስብኛል ብለውም አያስቡም።"ለዚህም ይመስለኛል ከኢህአዴግ ጋር የተለያየው።"ይላሉ።
በወቅቱ ትግል ላይ የነበረው ህዝባዊ ወያነ ሃርነት ትግራይ ህወሃት ነጋሶን ጀርመን ሃገር ሳሉ እንዴት እንደቀረበና እንዳነጋገራቸው የቀድሞ የህወሃት ማእከላዊ ኮሚቴ አባልና የአረና ፓርቲ መስራች አቶ ገብሩ አስራት ያስታውሳሉ።
ዶ/ር ነጋሶ ኦህዴድ ፤ አቶ ገብሩ ደግሞ ህወሃት ሆነው ብዙ ጊዜ በማእከላዊ ኮሚቴ ስብሰባዎች ይገናኙ ነበር። ሁለቱም ኢህአዴግን ለቅቀው በመውጣት እንደገና በተቃዋሚ መስመር ሰልፍ ላይም ተገናኝተዋል። እናም አቶ ገብሩ ዶ/ር ነጋሶን በእነዚህ ሁኔታዎች ሁሉ አይተዋቸዋል።
"አቋም ያለው ቅን ሰው ነው። ብቻውንም ቢሆን ላመነበት ነገር እንደሚቆም ያረጋገጠ ሰው ነው" በማለት ይገልጿቸዋል አቶ ገብሩ ዶ/ር ነጋሶን።
በተለይም በኢትዮጵያና በኤርትራ ጦርነት፣ ኢህአዴግ ውስጥ መከፋፈል ተፈጥሮ በነበረበት ወቅት የያዙትን አቋም ከዚያም ኢህአዴግ አምባገነን ሆኗል ብለው ድርጅቱን የለቀቁበትን ሁኔታ አቶ ገብሩ ያስታውሳሉ።
በጥቅሉ "ላመነበት ነገር ቆሞ ያለፈ ሰው ነው" በማለት ነው የሚገልጿቸው።
የ 'ዳንዲ' ፀሃፊ አቶ ዳንኤል ተረፈ ለመፅሃፉ ግብዓት ከዶ/ር ነጋሶ ጋር ለሶስት ወራት ቃለ ምልልስ አድርጓል። ቁሳዊ ነገር ላይ ብዙ ጉጉት የላቸውም የሚላቸው ዶ/ር ነጋሶ የኢትዮጵያ የተንኮልና የሴራ ፖለቲካ ልክ ማሳያ ናቸው ሲልም ይደመድማል።