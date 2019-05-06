በሊቢያ የአማፅያኑ መሪ በረመዳን ወቅት የጥቃት ዘመቻዬን አጠናክረዋለው አሉ
በምስራቃዊ ሊቢያ በኩል ዋና ከተማዋን ትሪፖሊን ለመያዝ እየተንቀሳቀሰ ያለው ሚሊሻ ዋና አዛዥ ካሊፋ ሃፍታር የተባበሩት መንግስታት የጠየቀውን የተኩስ አቁም ስምምነት ወደ ጎን በማለት በረመዳን ጾም ወቅት ወታደሮቹ ከፍተኛ የማጥቃት ዘመቻ እንዲያደርጉ አሳስበዋል።
የተባበሩት መንግስታት የቅዱሱን የረመዳን ወር በማስመልከት ሁሉም ተፋላሚ ኃይሎች የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲያደርጉ ጠይቆ የነበረ ቢሆንም ጀነራል ካሊፋ ግን አለመስማማታቸውን ገልጸዋል።
• ''ኢትዮጵያዊያንን የባሕር ላይ አደጋ መሞከሪያ ያደርጉ ነበር''
ጀነራሉ አክለውም ወታደሮቻቸውና ደጋፊዎቻቸው በዚህ ከባድ ወቅት ጥንካሬና ቁርጠኝነት ማሳየት እንዳለባቸው አስታውቀዋል።
ጀነራል ካሊፋ ሃፍታር የሊቢያ ብሄራዊ ግንባርን የሚመሩ ሲሆን በተባበሩት መንግስታት የሚደገፈውን መንግስት ጠራርጎ በማስወጣት ዋና ከተማዋ ትሪፖሊን ለመቆጣጠር ጥረት ማድረግ ከጀመሩ ቆይተዋል።
ከአንድ ወር በፊት ትሪፖሊን ለመያዝ የሚደረገው ጦርነት ከተጀመረ አንስቶ እስካሁን በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መኖሪያቸውን ጥለው የተሰደደዱ ሲሆን በመቶዎች የሚቆጠሩ ደግሞ ሕይታቸው እንዳለፈ ተዘግቧል።
• በሊቢያ በስራ ላይ ያለ ብቸኛው አየር መንገድ ጥቃት ደረሰበት
ባሳለፍነው ቅዳሜ በጀነራል ሃፍታር ወታደራዊ ማሰልጠኛ ላይ በተሰነዘረ ጥቃት ዘጠኝ ሰዎች መሞታቸው ሲዘገብ አይ ኤስ የተባለው እስላማዊ ቡድን ለጥቃቱ ኃላፊነቱን ወስዷል።
የጀነራል ሃፍታር ወታደሮች ባሳለፍነው ጥር ወር በነዳጅ ምርት የሚታወቀውን ደቡባዊ ክፍል መቆጣጠራቸው የሚታወስ ነው።
አይ ኤስ በበይነመረብ ባስተላለፈው መልዕክት ሳብሃ በተባለችው አካባቢ በጀነራሉ ማሰልጠኛ ካምፕ ላይ በወሰደው እርምጃ 16 ሰዎች መገደላቸውን ያስታቀ ሲሆን በእስር ላይ የነበሩ የቡድኔ አባላትንም ነጻ አውጥቻለው ብሏል።