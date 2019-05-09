የዜግነት ፖለቲካ አራምዳለሁ የሚለው ፓርቲ የምስረታ ጉባዔ እያካሄደ ነው
ዛሬ በአዲስ አበባ ስድስት ኪሎ አቅራቢያ በሚገኘው የስብሰባ ማዕከል አዲስ ፓርቲ ለመመስረት ሕዝባዊ ስብሰባ እየተካሄደ ይገኛል።
ከዚህ ቀደም አዲሱን ፓርቲ ለመመስረት ስድስት ነባር ፓርቲዎች ተስማምተው እያንዳንዳቸው ራሳቸውን ማክሰማቸው ይታወሳል።
ራሱን በቅርቡ ያከሰመው የአርበኞች ግንቦት 7 ፓርቲ አመራር የነበሩት አቶ ኤፍሬም ማዴቦ እና አቶ አንዳርጋቸው ፅጌ የሌላ ሀገር ዜግነት ስላላቸው በአዲሱ ፓርቲ ውስጥ የኃላፊነት ቦታ እንደማይኖቸራቸው ተገልጿል።
ፓርቲውን ለመመስረት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የተሰባሰቡ ሲሆን፤ ዛሬና ነገ በሚቆየው ስብሰባ ከፓርቲ ምስረታ ባሻገር ፓርቲው መጠሪያ ስም ያገኛልም ተብሏል።
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አቶ አንዷለም አራጌ ከእስር ከተፈቱ በኋላ ከወዳጆቻቸው ጋር ፓርቲ ለመመስረት ያስቡ እንደነበር ጠቅሰው፤ በቀድሞው አርበኞች ግንቦት 7 እና በሰማያዊ ፓርቲ በኩልም ተመሳሳይ ሀሳብ በመኖሩ የቀድሞ የአንድነት ፓርቲ አባላትን፣ አመራሮችንና ሌሎች ኢትዮጵያውያኖችን ማሰባሰባቸውን ይናገራሉ።
አቶ አንዷለም ከተለያዩ ወገኖች ጋር ላለፉት ስምንት ወራት ምክክር ሲያደርጉ እንደነበር ገልፀዋል።
አቶ አንዷለም እንደሚሉት፤ ኢትዮጵያ ሕብረ ብሔራዊ ሀገር እንደመሆኗ፤ በአዲሱ ፓርቲ ሰው በሰውነቱ፣ ለኢትዮጵያ ባለው ራዕይና በአስተሳሰቡ ጥራት የሚመዘንበት በዜግነት ላይ መሰረት ያደረገ ፓርቲ መመስረት ነው ሀሳባቸው።
"አላማችን ኢትዮጵያን የተስፋና የዲሞክራሲ ምድር ማድረግ ነው" ያሉት አቶ አንዷለም፤ ፓርቲው ዘረኝነትን ለመመከትና ሰዎች ሉአላዊ የሚሆኑበትን ስርአት ለመፍጠር ትልቅ አስተዋፅኦ ይኖረዋል ብለው እንደሚያምኑ ገልጸዋል።
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በዛሬው ስብሰባ የፓርቲው ስምና አርማ የሚጸድቅ ሲሆን፤ በተጨማሪም የፓርቲው ደንብ ጸድቆ አስመራጭ ኮሚቴ እንደሚመረጠጥ አቶ አንዷለም ተናግረዋል።
በነገው ውሎ የፓርቲውን የተለያየ ኃላፊነት ቦታ የሚይዙ ግለሰቦች ይመረጣሉም ብለዋል።