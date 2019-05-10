በደቡብ አፍሪካ ምርጫ ኤኤንሲ ፓርቲ እየመራ ነው
የደቡብ አፍሪካ ምርጫ ውጤት ቆጠራ እየተካሄደ ነው። በፕሬዝደንት ሲሪል ራማፖሳ የሚመራው የአፍሪካ ናሽናል ኮንግረስ ቆጠራ በተካሄደባቸው ስፍራዎች እየመራ ይገኛል።
70 በመቶ በሚሆኑ ቀጠናዎች የምርጫው ውጤት ይፋ የተደረገ ሲሆን፤ በዚህም የአፍሪካ ናሽናል ኮንግረስ (ኤኤንሲ) 57 በመቶ ያህሉን ድምፅ ማግኘት ችሏል። የገዢው ፓርቲ ዋነኛ ተቀናቃኝ የሆነው ዲሞክራቲክ አሊያስ ማግኘት የቻለው 22 በመቶ የሚሆነውን ድምጽ ብቻ ነው።
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ከአምስት ዓመት በፊት ተካሂዶ በነበረው ምርጫ የአፍሪካ ናሽናል ኮንግረስ 62 በመቶ ድምፅ በማግኘት ነበር ምርጫውን ያሸነፈው።
ሙስና እና የኢኮኖሚ መዳከም የፕሬዝደንት ሲሪል ራማፖሳን ፓርቲ በርካታ ደጋፊ አሳጥተውታል።
ለምርጫ ከተመዘገቡት 65 በመቶ ያህሉ ድምጻቸውን የሰጡ ሲሆን፤ የምርጫው ሙሉ ውጤት የፊታችን ቀዳሜ ይፋ ይደረጋል።
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ከሁለት ዓመታት በፊት የረዥም ጊዜ መሪውን ያጣው ኤኤንሲ ከመቼውም በበለጠ በአባላቱ ዘንድ መከፋፈል እንዳለ ይነገራል።
ፕሬዝደንት ራማፖሳ የመንግሥታቸው ከፍተኛ ችግር እንደሆነ የሚነገርለትን ሙስናን ለመዋጋት ''አዲስ ጀምበር'' ሲሉ የሰየሙትን የጸረ-ሙስና ዘመቻ ጀምረዋል።
''ከዚህ በፊት ስህተቶችን ፈጽመናል። ለዚህም ይቅርታ ስንጠይቅ ቆይተናል። ሕዝቡ በኛ ላይ ያለውን እምነት ሊያድስ ይገባል። ሙስና ተስፋፍቷል። የሕዝቡን ፍላጎት ማድመጥ ግን ተዘንግቷል'' ፕሬዝደንት ራማፖስ ይህን ያሉት ድምጽ ለመስጠት ሶዌቶ ውስጥ በምትገኝ አንድ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት በተገኙበት ወቅት ነበር።
የአፓርታይድ ስርዓትን የተፋለመው ኤኤንሲ እአአ ከ1994 ጀምሮ ሀገሪቱን ሲያስተዳድር ቆይቷል።
የዘንድሮ የደቡብ አፍሪካ ምርጫ በአሃዝ፡-
- 26.76 ሚሊዮን ሰዎች ድምፅ ለመስጠት ተመዝገበዋል
- 55 በመቶ የሚሆኑት ወንዶች ናቸው
- 28,757 የምርጫ ጣቢያዎች ተዘጋጅተዋል
- ዕድሜያቸው ለመምረጥ ከደረሰ ወጣቶች 6 ሚሊዮን ያህሉ የምርጫ ካርድ ሳይወስዱ ቀርተዋል
እአአ ከ1948-1994 የነበረው የአፓርታይድ ሰርዓት ነጮች ከጥቁሮች በላይ የመሬት ባለቤት እንዲሆኑ አድርጎ ነበር። አሁንም ድረስ ነጮች በቁጥር አናሳ ቢሆኑም ከሀገሬው በላይ የሰፋፊ መሬት ባለቤቶች ናቸው።
በዘንድሮ ምርጫ የመሬት ጉዳይ ከሙስና እና የኢኮኖሚ መዳከም ቀጥሎ ሌላው ትልቁ አጀንዳ ነው።