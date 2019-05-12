ኒፕሲ ሃስል፡ በቤተሰቡ ላይ ማስፈራሪያ የደረሰበት ጠበቃ ሥራውን አቋረጠ
ኒፕሲ ሃስልን በመግደል የተጠረጠረው ግለሰብ ጠበቃ በሥራው እንደማይቀጥል አስታወቀ።
ክሪስ ዳርደን ወደዚህ ውሳኔ የመራው ልጆቹንም ጨምሮ በቤተሰቡ ላይ 'ማስፈራሪያ' እየደረሰበት በመሆኑ እንደሆነ ተናግሯል።
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ከሁለት ወራት በፊት ኒፕሲ ሃስል ወይም ኤርምያስ አስገዶም የተባለው በትውልዱ ኤርትራዊና የሎስ አንጀለስ ነዋሪ የነበረው ሙዚቀኛ ባቋቋመው መደብር በራፍ መገደሉ ይታወሳል።
የሞት ፍርድ የሚያሰጋው የ29 ዓመቱ ኤሪክ ሆልደር የፍርድ ቤት ውሳኔውን እየተጠባበቀ ይገኛል።
በፌስቡክ ገፁ ላይ ክሪስ ዳርደን "ቦቅቧቆች" ስማቸውን ሳይጠቅሱ ይጽፉለት እንደነበር አስፍሯል።
ጥብቅናውን የማቆም ሃሳብ እንደሌለው ተናግሮ ለኤሪክ ሆልደር መቆሙን ግን እንደሚያቋርጥ አሳወቀ።
"በዚህ ዘመን አንድን ጥቁር ወጣት መብቱን ለመከልከል የሚሯሯጡ መኖራቸው ሊገባኝ አልቻለም" ብሏል።
"ለወጣቱ ጥብቅና መቆሙ በራሱ ከእኔ አልፎ ልጆቼን እንዴት ሊያስጠቃ እንደሚችልስ ቢሆን" ሲል ያክላል።
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ኤሪክ ሆልደር ለጊዜው በፖሊስ ቁጥጥር ሥር ያለ ሲሆን በተደረገው የፍርድ ቤት ውሳኔ 5 ሚሊየን ዶላር ዋስ የተመደበ በመሆኑ እርሱም ጥፋተኛ አይደለሁም ብሏል።
ክሪስ ዳርደን የተከበረና ታዋቂ የአሜሪካ ጠበቃ ነው። በፈረንጆቹ 1995 በዓለም ገናና በነበረው የኦጄ ሲምፕሰን ጉዳይም ሕግ አስከባሪም ነበር።
የቀድሞ አሜሪካን ፉትቦል ተጫዋች የነበረው ኦጄ ሲምፕሰን በሚስቱ ኒኮልና በጓደኛዋ ሮናልድ ጎልድማን ሞት ጥፋተኛ አይደለህም ተብሎ መለቀቁ ይታወሳል።
ክሪስ ያኔም ቢሆን ብዙ ማስፈራርያዎችን አስተናግዶ እንደነበርና አሁንም ነገሮች እምብዛም አለመቀየራቸው እንደገረመው ይናገራል።
"ዘንድሮ እነዚህ ቦቀወቧቆች በደብዳቤ ሳይሆን ከኮምፕዩተር በስተጀርባ ተቀምጠው ነው አንድ ሰው ከእን ልጆቹ የሚያስፈራሩት" ይላል።
"ለአንዳንድ ሰዎች አስቂኝ ሊሆን ይችላል። እኔ ግን አልስቅም ደግሞም አልረሳውም። ውሸታቸውም ሆነ ማስፈራርያዎቻቸው ከሥራዬ አያሰናክሉኝም" ሲል ያክላል።
እንደ እነ ድሬክ፣ ሪሃና እና ጄ ኮል ያሉ አርቲስቶች የሃዘን መልዕክታቸው አስተላልፈዋል።
ድሬክ "የተከበረ ሰው፤ አለቃ ነው" ሲል የገለፀው ሲሆን ሪሃና ደግሞ በትዊተር ገጿ ላ"ይህ ምንም ትርጉም አይሰጥም። መንፈሴ ታውኳል" ብላለች።
በሎስ አንጀለሱ ማራቶን በተሰኘው የልብስ መደብር በራፍ ላይ በተከፈተው ተኩስ ሁለት ሌሎች ሰዎችም ተጎድተዋል።
ሙዚቀኛ በዚያው ተኩስ ላይ በጭንቅላቱና በደረቱ በተተኮሱት ጥይቶች ምክንያት መሞቱን ተከትሎ የሎስ አንጀለስ ፖሊስ ግድያ መሆኑን ደምድሟል።