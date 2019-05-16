የዋትስአፕ ጉድ፡ እውን ደህንነቱ የተጠበቀ 'አፕ' ይኖር ይሆን?
ዋትስአፕ የተሰኘው የማኅበራዊ መገናኛ መተግበሪያ ከሰሞኑ በርባሪዎች አጥቅተውኛል፤ የተጠቃሚዎቼን መረጃም ሰርቀዋል ማለቱ ይታወቃል።
ዋትስአፕ በዓለም ዙሪያ 1.5 ቢሊዮን ተጠቃሚዎች እንዳሉት የሚነገርለት ከቁመቱም ከወርዱም የገዘፈ ተቋም ነው። የደህንነቱ ጉዳይ ግን ድርጅቱን በጥርጣሬ እንድናየው አድርጎናል።
እሺ ዋትስአፕስ አጠገባችን ያለ ሰው እንዳያጮልቅብን በመዳፋችን የሸፈንነው መረጃ ሌላ አገር ባሉ የመረጃ በርባሪዎች እየታየ ሊሆን እንደሚችል አመነ። ሌሎች የእጅ ስልኮቻችን ላይ ያሉ መተግበሪያዎችስ?
• በዋትስ አፕ ሐሰተኛ ወሬ ተቃጥለው የተገደሉት
ዋትስአፕ ከሚወድድባቸው ባህሪያት አንዱ፤ የምንልከውን መልዕክት ከተቀባዩ ውጭ ማንም በቀላሉ ሊያገኘው አለመቻሉ ነበር። ነገር ግን መልዕክቶቹን ማግኘት የሚችል 'መረጃ በርባሪ' [ሃከር] ሳይኖር እንዳልቀረ ተነግሯል።
ጉዳዩ ወዲህ ነው። በርባሪዎች መልዕክቱ ተቀባዩ ጋር ከመድረሱ በፊት ስልካችንን በስውር ሰብረው በመግባት የምንፃፃፈውን ነገር ማየት ይችላሉ።
አሁን ጥያቄው ይሄ ነው. . . ሌሎች የእጅ ስልክዎት ላይ ባሉ መተግበሪያዎች [አፕ] ላለመሰለልዎ ምን ያህል እርግጠኛ ነዎት? ምላሽዎ "እኔ ምን አውቄ?" ሊሆን እንደሚችል እንገምታለን።
• ዋትስአፕ በተደጋጋሚ መልዕክት ማጋራትን አገደ
እንግዲያውስ ቁርጡን እንንገርዎ። የእጅ ስልክዎ ላይ ያለ ማንኛውም 'አፕ' መረጃዎን ለበርባሪ [ግለሰብም ይሁን መንግሥት] አሳልፎ ላለመስጠቱ ምንም ማስረገጫ የለም። ይህን የሰማነው በዘርፉ አሉ ከተባሉ ባለሙያዎች ነው።
የቴክኖሎጂ ባለሙያዎችን ከሚያስቁ ቀልዶች አንዱ «አፓችን ደህንነቱ የተጠበቀ ነው» የሚል ማስታወቂያ ነው። ማንኛውም የእጅ ስልክም ሆነ ኮምፒውተር ለመርበር ዝግጁ መሆኑን ያውቁታልና ነው።
• ዋትስአፕ ሲጠቀሙ እንዴት ራስዎን ከጥቃት መከላከል እንደሚችሉ ያውቃሉ?
እንደው እዚህ ድረስ አንብበው መከላከያ ሳንጠቁም ብንለያይ ከወቀሳ የምንተርፍም አልመሰለን። እነሆ ከዘርፉ ሰዎች የተሰጠ ምክር።
አንደኛው ኮምፒውተርዎንና ተንቀሳቃሽ ስልክዎን ኢንተርኔት ከሚሉት 'ጋኔን' ማላቀቅ ነው። ነገር ግን በዚህ ዘመን ያለ ኢንተርኔት አንዴት መኖር ይቻላል? አይቻልም! ኋላስ?
• 'አፕ' ከጫኑ በኋላ በየጊዜው 'አፕዴት' በማድረግ የደህንነት መጠኑን ከፍ ለማድረግ ይሞክሩ።
• ለፌስቡኩም፤ ለትዊተሩም ተመሳሳይ የይለፍ ቃል መጠቀምዎን አሁኑኑ ያቁሙ!!! ማስታወሱ አታካች ሊሆን ይችላል፤ ነገር ግን የተለያየ የይለፍ ቃል መጠቀምን የመሰለ ነገር የለም።
• 'ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን' ይሉታል። ወደ 'አፑ' ሲዘልቁ አንድ የይለፍ ቃለ ብቻ ከሚጠየቁ ሁለቴ ቢጠየቁ የሚል አማራጭ ሲቀርብልዎች መልስዎ 'እንዴታ' ይሁን።
• ያገኙትን 'አፕ' ባይጭኑ ይመከራል። ቢቻል ስለመተግበሪያው ትንሽ 'ጎገል' ቢያደርጉ።
• የማያውቁትን ማስፈንጠሪያ [ሊንክ] እንዳይጫኑ፤ አደራ! መዘዙ አይታወቅምና።
ላብዎን ጠብ አድርገው በገዙት ወይም ባስገዙት በገዛ ተንቀሳቃሽ ስልክዎ ከመሰለል ይዳኑ!