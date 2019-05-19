አርኖልድ ሸዋዚንገር በደቡብ አፍሪካ ጥቃት ተሰነዘረበት
እውቁ አሜሪካዊ ተዋናይና የካሊፎርኒያ ግዛት የቀድሞ አገረ ገዢ አርኖልድ ሸዋዚንገር በደቡብ አፍሪካ አንድ ዝግጅት ላይ ጥቃት እንደተሰነዘረበት የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምስል በስፋት እየተሰራጨ ነው።
የ71 ዓመቱ የካሊፎርኒያ የቀድሞ አገረ ገዢ አርኖልድ ሸዋዚንገር ጥቃቱ የተሰነዘረበት በደቡብ አፍሪካ 'አርኖልድ ክላሲክ' ስፖርታዊ ዝግጅት ላይ ከአድናቂዎቹ ጋር እየተዋወቀና እያወራ በነበረበት ወቅት ነው።
ጥቃቱን የፈፀመው ግለሰብ በቁጥጥር ሥር የዋለ ሲሆን እውቁ ተዋናይም አድናቂዎቹ በትዊተር ገጻቸውና ስለ እርሱ መጨነቃቸውን በመግለፃቸው አመስግኖ "የሚያስጨንቃችሁ ምንም ነገር የለም" ብሏል።
ሸዋዚንገር በደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ በተካሄደው ዝግጅት ላይ ከአድናቂዎቹ ጋር ፎቶ በመነሳት ላይ ሳለ ነበር ድንገት ከኋላው ጥቃት የተሰነዘረበት ይህንን የሚያሳየው ተንቀሳቃሽ ምስልም በማህበራዊ ሚዲያ በስፋት ተሰራጭቷል።
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'ዘ ተርሚኔተር' የተሰኘው ፊልም ዋነኛ ተዋናይ ጥቃቱ ሲሰዘነዘርበት ተንገዳግዶ ወደኋላ ሲዞር፤ ጥቃት ፈፃሚው መሬት ላይ ሊወድቅ ችሏል። ከዚያም ወዲያውኑ በፀጥታ አስከባሪዎች መያዙንና በኋላም ለፖሊስ ተላልፎ እንደተሰጠ የዝግጅቱ አስተባባሪዎች ገልፀዋል።
ከአራት ሚሊዮን በላይ ተከታዮች ያሉት ሸዋዚንገር በትዊተር ገፁ ላይ "ብዙ ጊዜ እንደሚያጋጥመው በሰዎች መጨናነቅ የተገፋሁ ነበር የመሰለኝ፤ ጥቃት እንደደረሰብኝ ያወቅኩት እንደ እናንተ ተንቀሳቃሽ ምስሉን ስመለከት ነው" ሲል አስፍሯል።
በመጨረሻም አድናቂዎቹ በዝግጅቱ ላይ ስለሚኖረው ስፖርታዊ ክንውን እንጂ ጥቃቱ ላይ ትኩረት እንዳያደርጉ አሳስቧል።
"በደቡብ አፍሪካ ውስጥ በሚዘጋጀው 'አርኖልድ ስፖርት' 90 የሚሆኑ ስፖርታዊ ክንውኖች ይካሄዳሉ፤ የሚያስደንቅ ተሰጥኦ ያላቸውና በሁሉም የዕድሜ ክልል የሚገኙ 24 ሺህ ስፖርተኞችም ይሳተፉበታል፤ እንደግፋቸው" ሲል በትዊተር ገፁ ላይ መልዕክት አስተላልፏል።
'አርኖልድ ክላሲክ አፍሪካ' ዝግጅት በየዓመቱ ግንቦት ወር ላይ የሚካሄድ ሲሆን የሰውነት ግንባታና ሌሎች ስፖርታዊ ውድድሮች ይካሄዱበታል።