ቢሊየነሩ ሮበርት ኤፍ ስሚዝ የተማሪዎችን የትምህርት ዕዳ ሊከፍሉ ነው
ከወደ አሜሪካ የተሰማው ዜና 'ካለ ምን አለ' ያሰኘ ነው። በቴክኖሎጂ ዘርፍ ኢንቨስተር የሆኑት አሜሪካዊው ቢሊየነር፣ በአትላንታ ጆርጅያ የአንድ ኮሌጅ ተመራቂ ተማሪዎችን የትምህርት ዕዳ እንደሚከፍሉላቸው ቃል በመግባት አስቦርቀዋቸዋል።
በልግስናቸው የሚታወቁት ጥቁር አሜሪካዊ ባለሃብት ሮበርት ስሚዝ ፤ ታሪካዊ የሆነና የጥቁር ወንድ ተማሪዎች ትምህርት ቤት ለሆነው 'ሞር ሃውስ ኮሌጅ' ድጋፍ በማድረግ ስማቸው ይነሳል።
ባለሃብቱ አሁን ቃል በገቡት የዕዳ ክፍያም ወደ አራት መቶ የሚጠጉ ተማሪዎች እዳ ለመክፈል በአስር ሚሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር ያወጣሉ ተብሏል።
የዘንድሮ ዓመት ተመራቂዎችና መምህራን ባለሃብቱ የገቡትን ቃል ሲናገሩ በጭብጨባ ከማመስገናቸው በፊት ባለማመን ደርቀው ቀርተው ነበር።
የ56 ዓመቱ ስሚዝ በአውሮፓውያኑ 2000 የሶፍትዌር ኩባንያዎች ላይ መዋዕለ ንዋያቸውን ለማፍሰስ የግል ድርጅት መስርተው የነበረ ሲሆን የተጣራ ሃብታቸውም 5 ቢሊየን ዶላር እንደሚደርስ ፎርብስ ዘግቧል።
ታዲያ የተማሪዎችን ዕዳ ለመክፈል ቃል በገቡበት ዕለትም " የቤተሰቦቼን ስምንተኛ ትውልድ ወክዬ፤ ለተሳፈራችሁበት አውቶብስ ትንሽ ነዳጅ እሞላላችኋለሁ" ሲሉ ድጋፉን ቀለል አድርገው ተናግረዋል።
"ይህ የ2019 ክላስ ነው፤ ቤተሰቦቼ ተማሪዎች ያለባቸውን ብድር ለመቀነስ የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ እየሰሩ ነው" ብለዋል።
ባለሃብቱ በኮሌጁ የተገኙት የክብር ዶክትሬታቸውን ለመቀበል ሲሆን በዕለቱም ለሜርሃውስ ኮሌጅ 1.5 ሚሊየን ዶላር የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግም ቃል ገብተዋል።
• ትምህርት ዕድሜን እንደሚያስረዝም በጥናት ተረጋገጠ
ትምህርት ቤቱ ተማሪዎቹ ያለባቸውን ዕዳ አስልቶ ስላልጨረሰ ስሚዝ በጠቅላላ የለገሱት ገንዘብ በትክክል ባይታወቅም በትንሹ 10 ሚሊየን ዶላር እንደሚደርስ ይገመታል። ከዚህም ሊበልጥ ይችላልም ተብሏል።
የፈረንሳዩ የዜና ወኪል እንደዘገበው የ22 ዓመቱ ተማሪ አሮን ሚቾም 200 ሺህ የአሜሪካ ዶላር እዳው እንደተነሳለት ሲረዳ ደስታውን በእንባ ነበር የገለፀው።
"በጣም ነበር የደነገጥኩት ፤ ልቤ ልትፈርጥ ደርሳ ነበር፤ ሁላችንም አለቀስን፤ ምክንያቱም የተሸከምነው እዳ እንደተራገፈልን ነበር የተሰማን" ሲል ስሜቱን ገልጿል።
የሜር ሃውስ ኮሌጅ ፕሬዚደንት ዴቪድ ኤ ቶማስ በበኩላቸው "ዕዳን ለመክፈል ሲታሰብ በየትኛውም ዓለም ያለው ምርጫ ፍላጎትን መቀነስ ነው" ብለዋል። ይሁን እንጂ የገንዘብ ድጋፉ ሕልማቸውንና ፍላጎታቸውን እንዲከተሉ ነፃነት እንደሚሰጣቸው አክለዋል።