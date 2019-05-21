ለልመና ታግቶ የነበረው ታዳጊ ከዓመታት በኋላ ተገኘ
ሳሙኤል አብዱራሂም ይባላል። በደቡብ ናይጄሪያዋ ካኖ ከተማ ውስጥ ከሚገኘው የቤተሰቦቹ ቤት ታግቶ የተወሰደው የሰባት ዓመት ታዳጊ ሳለ ነበር።
ቤተሰቦቹ ሳይክል ለመንዳት ከቤት እንደወጣ እገምተው ነበር። ነገር ግን ሳሙኤል በታጋቾች እጅ ወድቆ ነበር።
ታላቅ እህቱ ፊርዳውሲ ኦኬዚ ሳሙኤልን ለማግኘት ያልፈነቀሉት ድንጋይ እንደሌለ ትናገራለች።
ወንድሟ ሲታገት እሷ የ21 ዓመት የዩኒቨርስቲ ተማሪ ነበረች። ወደቤተሰቦቿ ስትደውል አዘውትሮ ስልኩን የሚመልሰው ሳሙኤል ድምጹ ሲጠፋባት ነበር የወንድሟን መታገት ያወቀችው።
ከአራት ሚስቶቻቸው 17 ልጆች የወለዱት አባታቸው ወንድሟ በጠፋበት ወቅት ቤት ውስጥ የነበረችው ሞግዚት በቁጥጥር ሥር እንድትውል አድርገው ነበር። በጋዜጣ ማስታወቂያ በማውጣት ልጃቸውን ማፈላለግም ጀምረው ነበር።
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በስተመጨረሻ የሳሙኤል አባት ተስፋ ቆርጠው ልጃቸው እንደሞተ ቤተሰቡ ማመን እንዳለበት ነገሯቸው። እህቱ ፊርዳውሲ ግን ተስፋዋ አልከሰመም ነበር።
ከዩኒቨርስቲ ከተመረቀች በኋላ ሀይማኖቷን ከእስልምና ወደ ክርስትና ቀይራ ቤተክርስቲያን ትሄድ ጀመር።
እናቷ የሚሠሩትን ካናቴራ እየሸጠች ራሷን ለማስተዳደር ብላ የካናቴራ መደርደሪያ እያዘጋጀች ሳለ አንድ የሚለምን ሰው "ስለ አላህ" አያሉ ምጽዋት ሲጠይቅ ሰማች። የየሚለምነው ሰው አይነ ስውር ሲሆኑ፤ አንድ ልጅ ከፊት ለፊታቸው እየሄደ ሲመራቸው ተመለከተች።
በዚህ ጊዜ አይነ ስውሩን የሚመራውን ታዳጊ በአንክሮ ስትመለከት ታናሽ ወንድሟ ሳሙኤል መሆኑን ተረዳች።
እንዴት ታገተ?
ሳሙኤል አሁን 30 ዓመት ሆኖታል። እንዴት እንደተሰረቀ ባያስታውስም፤ አጋቾቹ ረዥም መንገድ በባቡር እንደወሰዱት ይናገራል። ሌጎስ ውስጥ በርካታ በልመና የሚተዳደሩ አካል ጉዳተኞች የሚኖሩበት አካባቢ ከተወሰደ በኋላ፤ በቀን በ500 ናይራ (140 ብር ገደማ) አይነ ስውር እንዲመራ ተደረገ።
ናይጄሪያ ውስጥ የሚለምኑ አይነ ስውሮችን የሚመሩ ታዳጊዎች መመልከት የተለመደ ነው።
ሳሙኤልን ለሚለምኑ ሰዎች ያከራዩት ሴት ሌሎች ታዳጊዎችም ያከራዩ እንደነበረ ያስታውሳል።
የባርነት ሕይወት
የተለያዩ በልመና ላይ የተሰማሩ ሰዎች ሳሙኤልን ለሳምንት ወይም ለወር ይከራዩት ነበር።
"ባሪያቸው ነበርኩ። የትም የመሄድ መብት አልነበረኝም" ይላል።
አልፎ አልፎ ከሚለምኑት ሰዎች ልጆች ጋር ይጫወት ነበር። ሰዎች ምግብ ሳይሰጧቸው ሲቀሩ በየምግብ ቤቱ እየተዘዋወሩ ትራፊ ምግብ ይለቃቅሙ ነበር። ቆሻሻ መጣያ ገንዳ ውስ የተጣለ ምግብም ይመገቡ ነበር።
ሳሙኤል ጎረቤት ሀገር ቤኒን ድረስ ለልመና ተወስዷል።
"አይነ ስውራን የመስማት ችሎቻቸው ከፍተኛ ነው። የሰው ድምጽ ወደሰሙበት ቦታ እንድወስዳቸው ያደረጉ ነበር" ይላል።
"ተአምር"
እንደ ጎርጎሮሳውያኑ አቆጣጠር በ2000 ላይ 'ዊነር ቻፕል' የተባለ ቤተክርስቲያን እርዳታ መስጠት መጀመሩን የሚለምኑ ሰዎች ሰምተው ሳሙኤልን አስከትለው ሄዱ። ቤተክርስቲያኑን የሳሙኤል እህት ፊርዳውሲ ታዘወትረው ነበር።
"ሳየው መሬት ላይ ወደቅኩ" ትላለች ቅጽበቱን ስታስታውስ።
የቤተክርስቲያኑ አገልጋዮች ሳሙኤልን ሰውነቱን አጥበው ልብስ ቀየሩለት። የሳሙኤል መገኘት "ተአምር ነው" ተባለ።
ሳሙኤል ከተገኘ በኋላ ሌሎች ታዳጊዎችንም ከባርበነት ማውጣት እንደነበረባት እህትየው ትናገራለች።
"ባደጉ አገሮች እንደዚህ ያሉ ወንጀሎችን ለፖሊስ ሪፓርት ማድረግ ይቻላል። እኛ ሀገር ግን ፖሊሶች ጉቦ ይጠይቃሉ። እኔ ደግሞ በወቅቱ ገንዘብ አልነበረኝም" ስትል ሌሎች ታዳጊዎች ማዳን አለመቻሏን ታስረዳለች።
የ13 ዓመት ወንድሟን መንከባከብ ካሰበችው በላይ ከባድ ነበር። ለልማና የሚመራቸው አይነ ስውራን አጥብቀው ይይዙት የነበረው ቀኝ እጁ ተጣሞ ስለነበር ፊዚዮቴራፒ ተከታትሏል።
"ቂም አልይዝም"
ሳሙኤል ለስድስት ዓመታት ያለ ትምህርት በማሳለፉ ማንበብና መጻፍ አይችልም ነበር። እሱን ትምህርት ቤት ማስገባትም ቀላል አልነበረም።
እድሜው ከመጀመሪያ ደረጃ ተማሪነት አልፏል በሚል ብዙ ትምህርት ቤቶች አልተቀበሉትም። በስተመጨረሻ ሳሙኤል ቤተክርስቲያን ውስጥ ሲገኝ የተመለከቱ ግለሰብ ሳሙኤልን ትምህርት ቤታቸው ለማስገባት ፈቀዱ።
በ17 ዓመቱ የዩኒቨርስቲ መግቢያ ፈተና ወሰደ። በጥሩ ውጤት አልፎም ኬሚካል ኢንጅነሪንግ ማጥናት ጀመረ።
የአራተኛ ዓመት ተማሪ ሳለ ግን የሌሎች ተማሪዎችን የቤት ሥራ ሲሠራ ተይዞ ከዩኒቨርስቲው ተባረረ። አሁን በግንባታ ሥራ እራሱን ያስተዳድራል።
"ገንዘብ ሲኖረኝ ትምህርቴን እቀጥላለሁ" የሚለው ሳሙኤል ኮምፒውተር ሳይንስ የማጥናት ፍላጎት እንዳለው ይገልጻል።
ታግቶ የነበረበትን ዓመታት ሲያስብ ትምህርት የቀሰመበት ወቅት እንደነበረ ያምናል። "ሰዎች ምንም ቢያደርጉ ቂም አልይዝም። አንድ የሕይወት አካል እንደሆነ አስባለሁ" ይላል።
የተራቡ የሚለምኑ ሰዎች ሲገጥሙት ገንዘብ ሳይሆን ምግብ ይሰጣል። እሱን ተጠቅመው ይለምኑ የነበሩ አይነ ስውራን ለሱ ገንዘን እንደማይሰጡት ማስታወሱ በልመና ላይ የተሰማሩ ሰዎችን የሚያይበት መንገድ ቀይሮታል።
ሰዎች ታዳጊዎችን ከሚለምኑ ሰዎች ጋር ሲያዩ ገንዘብ ሰጥቶ ከማለፍ ይልቅ "ይህ ልጅ እርዳታዬን ይፈልግ ይሆናል" ብለው ቆም ብለው እንዲያስቡም ይጠይቃል።