ኤቨረስት፡ " ከተራራው ጫፍ ሰዎች ሲወድቁ አይቻለሁ" ሲራክ ስዩም
ትናንት ቅዳሜ የኤቨረስት ተራራን ወጥቶ ካጠናቀቀ በኋላ የሞተው እንግሊዛዊ ሮቢን ሃይነስ በቅርቡ ተራራው ላይ የሞቱትን ሰዎች ቁጥር 10 አድርሶታል። የ44 ዓመቱ ሮቢን ሕይወቱ ያለፈው ጉዞውን አጠናቆ ተራራውን ሲወርድ ባጋጠመው ህመም ነበር።
ኢትዮጵያዊው ሲራክ ስዩምም ይህንኑ ተራራ ሚያዚያ 15 /2011 ዓ.ም መውጣት መጀመሩን ዘግበን ነበር። ሲራክ ምን ላይ ደርሷል?
• ኢትዮጵያዊው የዓለማችን ትልቁን ተራራ መውጣት ጀመረ
በተራራው ላይ ያሉትን አራት ካምፖች ሲለማመድ ቆይቶ የመጨረሻውና አራተኛው ካምፕ ላይ ደርሶ ነበር። ገና ተራራውን ለመውጣት ሲያስብ ፈታኙን ጊዜ የተጋፈጠ ቢሆንም ከካምፕ አራት በኋላ ደግሞ የበለጠ የተራራውን ፈታኝ ሁኔታተጋፍጦታል።
ካምፕ አራት ከደረሱ በኋላ ምግብ ተመግበው፣ ተዘገጃጅተው፣ ኦክስጅን ይዘውና ትንሽ ጋደም ብለው ለጉዟቸው ተሰናዱ።
ሲራክ እንደሚለው ከ8 ሺህ ሜትር ከፍታ በላይ በሆነው በዚህ ካምፕ ላይ መተኛት አይቻልም። የተራራው ከፍታ፣ ነፋሱ፣ ጉጉቱና ያለው ስጋቱ እንቅልፍ አላስወስዳቸውም።
በዚህ ሁኔታ በፈረንጆቹ ሜይ 15 ከምሽቱ 3፡00 ሰዓት አካባቢ ነው ካምፑን ለቆ ጉዞ የጀመረው። ተራራው ጫፍ ላይ ለመድረስ ለ11 ሰዓታት የሌሊት ጉዞ አድርጓል፤ ይሁን እንጂ ተራራው ጫፍ ላይ ለመድረስ እርሱ እንዳለው 400 ሜትር ሲቀረው ሳያጠናቅቅ ተመልሷል።
ምክንያቱን የጠየቅነው ሲራክ "እኔ የማስበው የጥፍር፣ የጣትና የእግር መቆረጥን ነበር" ይላል። 40 ዲግሬ ሴንቲ ግሬድ የተለካውን ቅዝቃዜ አልቻለውም። ቅዝቃዜው የሰውነት መገጣጠሚያዎችን ሰርስሮ ሲገባ የደም ዝውውርን ያስተጓጉላል። ይህም ይበልጥ ተጋላጭ የሆኑ የሰውነት ክፍሎችን መቁረጥ ይጀምራል።
እንዲህ ዓይነት ስጋት ይኑረው እንጂ በጉዞው ስህተት ሰራሁ ብሎ የሚያስበውንም ሳይጠቅስ አላለፈም። የጉዞ መሪው ጭንቅላትን ከጉዳት የሚከላከለውን ቆብ (ሄልሜት) አያስፈልግም፤ ከፍተት ስላለው ይበልጥ ቅዝቃዜ ያስገባል ሲለው ምክር አለማንሳቱ አንዱ ምክንያት ነው። ቢሆንም ሄልሜቱን አውልቆ ጉዞውን ቀጥሎ ነበር።
ይሁን እንጂ ቀደም ሲል በቂ ውሃ ባለመጠጣቱ አቅም እያነሰውና ሰውነቱ የፈሳሽ እጥረት ሲገጥመው እንደታወቀው ይናገራል። ምግብ ተመገበ፤ ውሃም ጠጣ፤ ነገር ግን ሰውነቱ ስለተዳከመ የጉዞው መሪው ፎቶግራፍ ተነስተው እንዲመለሱ መከረው፤ እርሱም ተስማማ።
ሲራክ በጉዞው ምን አጋጠመው?
በካምፕ አራት ድንኳኑ ውስጥ ተኝቶ ሳለ በአጋጣሚ አፉ ላይ ተገጥሞ የሚተነፍስበት ኦክስጅን ወልቆ ነበር። አጋጣሚ ሆኖ አብሮት የነበረው ካናዳዊ ተራራ ወጪ ቀስቅሶ ኦክስጅኑን እንዲያደርግ ስላደረገው ከሞት ተርፏል።
"አንዳንድ ተራራ ወጪዎች፤ ኦክስጅን ይጨርሱና ወደ ጎረቤት ድንኳን ለመዋስ ይመጣሉ፤ ነገር ግን ማን ይሰጣቸዋል" የሚለው ሲራክ ሁሉም ሰው ከራሱ በስተቀር ሌላ ሰው መርዳት የማይቻልበት ቦታም አንደሆነ ይናገራል።
ተራራውን መውጣት በራሱ ልምድን የሚጠይቅና ፈታኝ ቢሆንም እርሱ ግን የከፋ ጉዳት ሳይገጥመው ሊመለስ ችሏል።
የተራራ ወጪዎችን ሕይወት የሚቀጥፈው ምንድን ነው?
"ተራራውን ስወጣ ከተራራው አናት ላይ ሰው ሲወድቅ አይቻለሁ" የሚለው ሲራክ የሆነውን አይቶ ማመን አልቻለም ነበር።
እርሱ እንደሚለው ሰውዬው እየወጣ ነበረው በኔፓል አቅጣጫ ባለው የተራራው ክፍል ቢሆንም የወደቀው ግን በቻይና በኩል በሚገኘው ሌላኛው የተራራው ክፍል ነው። "አስክሬኑንም ለማንሳት የወደቀበት አቅጣጫ ቢታወቅም፤ አካሉን ማግኘት ግን የማይቻል ነው" ይላል። በተለይ በዚህ ዓመት በርከት ያሉ የተራራ ወጪዎች ሕይወት እንዳለፈ ይናገራል።
አንድ የእርሱ የቡድን አባል የሆነም ሰው ተራራውን ወጥቶ ከጨረሰ በኋላ እግሩ ከፍተኛ ጉዳት አጋጥሞት ከካምፕ ሁለት በሄሊኮፕተር መወሰዱን ይገልፃል።
ተራራው ጫፍ ደርሰው ከተመለሱ ሁለት ህንዳዊያንም አንደኛው ካምፕ አራት፤ ከእነርሱ ድንኳን ብዙም ሳይርቅ ጠዋት ሲነሱ አስክሬኑን እንዳየት ነግሮናል።
ሌላም ተራራ ወጪ እንዲሁ ተራራውን አጠናቆ ከተመለሰ በኋላ ድንኳኑ ጠዋት ሲፈተሽ ሰውየው ከቦታው አልተገኘም ይላል።
ለዚህ ሁሉ ምክንያት የራሳቸውን አቅም ሳያገነዘቡ አንዴ ከፍያለሁ ብሎ ወደፊት መጓዝ ሲሆን የኦክስጅን ማለቅ፣ የትራፊክ መጨናነቅ ዋና ዋናዎቹ ምክንያቶች እንደሆኑ ይናገራል።
በተለይ በተራራው ላይ እንደ ጉንዳን መስመር ሰርተው የሚጓዙት ተራራ ወጪዎች ቀስ ብለው ስለሚራመዱና ብዙ ጊዜ እነርሱን ለማለፍ አስቸጋሪ ስለሚሆን ጉልበት ያልቃል።
በዚህ ጊዜ ባልተገባ መልኩ ለመቅደም ሲሞክሩ አሊያም እዚያው ባሉበት አቅማቸውን ጨርሰው ሕይወታቸው ያልፋል። "አንዳንዴ የደከሙ አሊያም የሞቱ ሰዎችን በገመድ እየጎተቱ ያወርዷቸዋል" ሲል አንዲት በተዓምር የተረፈች ሴትን ተሞክሮ ያነሳል።
ሌላም አንድ ፓኪስታናዊ የጉዞ መሪው 'መውጣት አትችልም፤ መመለስ አለብህ' ሲለው ገንዘቤን ስለከፈልኩ መውጣት አለብኝ ከፈለግክ ተጨማሪ እከፍልሃለሁ በማለት በጉዞው ቀጥሎ ተራራው ጫፍ ላይ ሲደርስ ፓኪስታናዊው መውደቁን ይናገራል።
በዚህ ጊዜም የጉዞ መሪው እርሱን ለመርዳት ሲልም ጣቶቹ እንደተቀረጡና ከዚያ በኋላም የጉዞ መሪው ሥራ መስራትም እንደማይች እንደተረዳ ሲራክ ስዩም አውግቶናል።
ሲራክ ስዩም በሚቀጥለው ዓመት ተራራውን ለመውጣት እንደሚያስብም ነግሮናል።
የኤቨረስት ተራራን በመውጣት ላይ ሳሉ ሕይወታቸው የሚያልፍ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ በመምታቱ ለተራራ ወጪዎች የሚሰጠው ፈቃድ ውስን እንዲሆን የሚጠይቁ ሰዎች ብቅ እያሉ ነው።
ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር በዚህ ዓመት በርካታ ተራራ ወጪዎች የነበሩ ሲሆን የኤቨረስት ጫፍ ላይ በመድረስ ጉዞውን ያጠናቀቁት ሰዎች ቁጥርም 807 ከፍ ብሏል።