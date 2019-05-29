የሶማሌ ላንድ መስጊዶች ድምፅ እንዲቀንሱ ተጠየቁ
የራስ ገዝ አስተዳዳር በሆነችው ሶማሌ ላንድ የሚገኙ መስጊዶች ሌሊቱን ሙሉ በሚያካሂዱት የፀሎት ሥነ ሥርዓት ድምፅ እንዲቀንሱ አሊያም ሙሉ በሙሉ እንዲያጠፉ ማስጠንቀቂያ ተሰጣቸው።
የሃይማኖት ጉዳዮች ጀኔራል ዳይሬክተር አዳን አበዲላሂ አባዳሌ ለቢቢሲ እንደገለፁት ኢማሞችና የመስጊዶቹ ባለሥልጣናት ጎረቤቶቻቸውን በማክበር በተለይ ግዴታ ያልሆነውንና ከእኩለ ሌሊት በኋላ የሚደረገውን የታሃጁድ ፀሎት እንዲተዉ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል ብለዋል።
ታሃጁድ ከኢንሻ ሶላት በኋላ የሚደረግ የፀሎት ሥነ ስርዓት ነው።
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በመስጊዶቹ አቅራቢያ የሚኖሩ ሰዎች ከመስጊዶቹ ከተገጠሙት የድምፅ ማጉያ የሚወጡት ድምፆች ከእንቅልፋቸው እንደሚረብሻቸው ቅሬታቸውን እቅርበዋል። በተለይ ድምፁ ለአዛውንቶችና በህመም ላይ ላሉ ሰዎች ከባድ ነው ብለዋል።
ይሁን እንጂ ሌሎች ደግሞ መስጊዶች አዛን በማድረግ የእምነቱን ተከታዮች ማንቃትና መጥራት መብታቸው ነው ሲሉ ይከራከራሉ። አክለውም መንግሥት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ እንዳይገባ አስጠንቅቀዋል።
በሶማሌ ላንድ የሚኖሩት አብዛኞቹ የእስልምና እምነት ተከታዮች ሲሆኑ ግዛቷ ራሷን የምታስተዳድር ቢሆንም በዓለም አቀፍ ደረጃ አንደ አንድ ራሷን እንደቻለች አገር እውቅና አልተሰጣትም።