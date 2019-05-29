ህንድ፡ ክፍያ ባልከፈለ ተማሪ እጅ ላይ ማህተም የመታው ትምህርት ቤት ተወገዘ
ምን ዓይነት ትምህርት ቤት ነው የተማሩት? ውድ ክፍያ የሚፈፀምባቸው፣ መጠነኛ ክፍያ የሚፈፀምባቸው የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ወይስ ምንም የማይከፈልባቸው የመንግሥት ትምህርት ቤቶች?
ክፍያ በሚከፈልባቸው ትምህርት ቤቶች የተማራችሁት የመክፈያ ወቅቱን ስታሳልፉ መምህራኑ፣ አሊያም ትምህርት ቤቱ የወሰደባችሁ እርምጃ ምንድን ነው? ስንገምት ወላጅ እንድታመጡ ልትጠየቁ ትችላላችሁ፤ አሊያም ደግሞ በስልክ ቤተሶቻችሁ ጋር ሊነጋገሩ ይችላሉ። ግፋ ካለም ከትምህርት ቤቱ ማሰናበት ሊሆን ይችላል።
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በህንድ ፑንጃብ የሚገኘው ትምህርት ቤት የተፈፀመው ግን ከዚህ ለየት የሚል ተግባር ነው።
ትምህርት ቤቱ የትምህርት ክፍያ ባልከፈለ ተማሪ እጅ ላይ ማህተም በመምታት ወደ ቤቱ ልኮታል።
ይህንኑ ተከትሎ በሰሜን ህንድ ግዛት ፑንጃብ የትምህርት ባለሥልጣናት የትምህርት ክፍያ ባለመከፈሉ በተማሪው እጅ ላይ ማህተም የመታው ትምህርት ቤት ላይ ምርመራ እያካሄዱ መሆናቸውን ገልፀዋል።
የ13 ዓመቱ ታዳጊ ቤተሰቦች በበኩላቸው ተማሪው ላይ አሳፋሪ ነው ያሉት ድርጊት ከተፈፀመ በኋላ ወደ ትምህርት ቤት መሄድ እንደማይፈልግ መናገሩን ገልፀዋል።
የዚሁ የግል ትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ድርጊቱን መፈፀማቸውን አምነው በተማሪው እጅ ላይ ማህተም የመቱት ማስታወሻ ደብተሩን ረስቶት በመምጣቱ እንደሆነ ተናግረዋል።
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ርዕሰ መምህሩ ምንም እንኳን የማህተሙ ቀለም በቀላሉ በውሃ የሚለቅ ቢሆንም የመምህሩ ድርጊት ግን ያልተገባ ነው ሲሉ አክለዋል።
የተማሪው ወላጆች ለተከታታይ ሁለት ወራት ክፍያ ያልፈፀሙ ሲሆን እንዲከፍሉም ማሳሳቢያ ቢላክላቸውም ችላ ማለታቸውን ትምህርት ቤቱ ገልጿል።
ትምህርት ቤቱ ምክንያቶችን ቢደረድርም የተማሪው ወላጆቸ ግን ድርጊቱን ያልተገባ ነው ሲሉ ኮንነውታል።
በባጃጅ ሹፌርነት ሕይወታቸውን እንደሚመሩ የሚናገሩት የተማሪው ወላጅ አባት " ግለሰቡ ክፍያ የተጠየቀው ባልተገባ መንገድ ነው" ብለዋል።
ክፍያውን ለመፈፀም የተወሰነ ጊዜ እንዲሰጣቸው ትምህርት ቤቱን እንደጠየቁ የሚናገሩት የተማሪው አባት በልጃቸው ላይ የተፈፀመው ድርጊት መላ ቤተሰቡን እንዳሳፈረ ተናግረዋል።
የአካባቢው የትምህርት ባለሙያ ስዋርንጀት ካውር በበኩላቸው " በጣም ስህተት ነው" በማለት ድርጊቱን የፈፀሙት ላይ እርምጃ እንደሚወስዱ አስታውቀዋል።