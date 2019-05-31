ስለአልኮል ማስታወቂያ ክልከላ የሚዲያ ባለሙያዎች ምን ይላሉ?
የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አዲስ የምግብና የመድሃኒት አስተዳዳር አዋጅ የአልኮል መጠጦችን በራዲዮ፣ በቴሌቪዥንና በቢል ቦርድ ማስተዋወቅ የሚከለክለው ደንብ ከትናንት ግንቦት 21፣ 2011 ዓ. ም ጀምሮ ተግባራዊ ሆኗል።
በዚህ መሠረት ማንኛውንም መገናኛ ብዙሃን የአልኮል መጠጥ ማስታወቂያ ሕጉ ከሚፈቅደው ሰዓት ውጭ ማስተላለፍ እንደማይችል ተነግሯል።
በኢትዮጵያ በርካታ የሬዲዮና የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች እንዲሁም የሕትመት ውጤቶች በቢራ ፋብሪካዎች ድጋፍ አድራጊነትና ከአልኮል መጠጦች ማስታወቂያ በሚገኝ ገንዘብ ይደገፋሉ። አንዳንዶቹ እንደውም ዋና የገቢ ምንጭ የሚያገኙበትም መንገድም ነው።
ታዲያ አዲሱ ሕግ ምን ዓይነት ተፅእኖ ሊያሳድርባቸው ይችላል?
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የቁም ነገር መፅሔት አዘጋጅና ባለቤት ታምራት ኃይሉ "ለመጭው ትውልድ በማሰብ ከሆነ በመልካም ጎኑ ሊወሰድ ይችላል፤ ነገር ግን እኛ አገር የማስታወቂያ ችግር በራዲዮና በቴሌቪዥን መተዋወቁ ሳይሆን አቀራረቡ ነው" ይላል።
እሱ እንደሚለው፤ የአልኮል መጠጦች ማስታወቂያ በሌሎች አገራትም የተለመደ ሲሆን አቀራረቡ ግን የተጠና ነው። ባለው ልምድ፤ የቢራ ማስታወቂያዎቹ የሚተላለፉበት መንገድና ህፃናትን ሊስብ በሚችል መልኩ መቅረባቸው እንጂ ማስታወቂያው ሰዉን ጠጪ አድርጓል? ጠጪስ አለ? የሚለው ጥናት የሚፈልግ ጉዳይ እንደሆነ ይናገራል።
ታምራት እንደሚለው፤ ከፍተኛ ማስታወቂያ አስነጋሪዎች ቢራ ፋብሪካዎች በመሆናቸው ሕጉ የመዝናኛ ዘርፉንና ሚዲያውን ይጎዳል።
አዋጁ ተግባራዊ ሳይሆን በፊት የቢራ ፋብሪካዎች ማስታወቂያ መስጠት ማቆማቸው ተፅእኖ አሳድሯል የሚለው ታምራት፤ ከመከልከል ይልቅ በአቀራረቡ ላይ መነጋጋር ይሻላል የሚል ሃሳብ አለው።
ከዚህም ባሻገር የቢራ ፋብሪካዎቹ ከፍተኛ ገንዘብና በርካታ ሠራተኞችን የያዙ በመሆናቸው ባለማስተዋወቃቸው ገበያቸውን የሚያሳጣቸው ከሆነ የአገሪቱን ኢኮኖሚ ይጎዳል የሚልም ስጋት አለው።
"በርካታ ፕሮግራሞች የሚደገፉት የቢራ ፋብሪካዎች በሚያሰሩት ማስታወቂያ ነው" የምትለው በብስራት ኤፍ ኤም የፋሽንና ውበት ፕሮግራም አዘጋጅና ጋዜጠኛ ኤልሳ አሰፋ ጉዳዩን በሦስት መንገድ እንደምታየው ትገልፃለች።
የመጀመሪያው በተለይ ከአልኮል መጠጥ ፋብሪካዎች በሚገኝ የድጋፍና የማስታወቂያ ገንዘብ የተቋቋሙና በዚያም ፕሮግራማቸውን የሚያስኬዱ ተቋማትን ገቢ ያሳጣል።
ሌላኛው ደግሞ እንደ አንድ የማህበረሰብ አካል ማስታዋቂያዎች ከሚሰሩበት መንገድና ከቢራ ፋብሪካዎቹ ስያሜ ታዳጊዎች ምን ዓይነት እውቀት ይዘው ያድጋሉ የሚለው ጥያቄ የሚያስነሳ ጉዳይ ነው ባይ ናት።
"ቢራ መጠጣት እንደ መድሃኒትና እንደ ምግብ ነበር ሲተዋወቅ የነበረው" የምትለው ኤልሳ ህፃናትን በማይጎዳ መልኩ ጥናት ተደርጎ ማስታወቂያዎቹ እንዲሄዱ ማድረግ ግን ይቻል ነበር ስትል ትሞግታለች።
የአሀዱ ኤፍኤም ራዲዮ ጣቢያ ሥራ አስኪያጅ አቶ ጥበቡ በለጠ ደግሞ የተለየ ሃሳብ ነው ያላቸው።
"ባለፉት ዓመታት በማስታወቂያና በፕሮሞሽን ድጋፍ ጉልህ ቦታ የነበራቸው የቢራ ፋብሪካዎች ነበሩ፤ ራዲዮና ቴሌቪዥን ጣቢያዎችን ለመክፈት ከቢራ ፋብሪካዎች ጋር መነጋጋር የተጀመረበት ወቅትም መጥቷል" ይላሉ።
በአብዛኛው ቢራዎች ሚዲያውን የመቆጣጠር ደረጃ ላይ ደርሰዋል የሚሉት አቶ ጥበቡ ማስታወቂያዎቹንም ከኢትዮጵያዊነት፣ ከማንነት፣ ከታላቅነት ጋር በማያያዛቸው ሰዎች ጠጪ እንዲሆኑ የማድረግ ተፅዕኖ ሲያሳድሩ መቆየታቸውን ያነሳሉ።
በግላቸውም ያሳስባቸው የነበረው ጉዳይ እንደነበርም አልሸሸጉም። በመሆኑም የቢራ ማስታወቂያዎቹ መነሳታቸው ዘለቄታ ባለው የአገራዊ ጉዳይ ላይ በጎ አሻራ ያሳርፋል ይላሉ።
"ኃላፊነታቸውን አልተወጡም፤ ትውልድ ላይና አገር ላይ የሚሰሩ ጉዳዮችን የቢራ ፋብሪካዎች ሲደግፉ አይታዩም" በማለት ሚዲያው ሊወጣ የሚችለውን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ሚና እንደጎዱት ያብራራሉ።
አቶ ጥበቡ እንደሚሉት ከቢራ ፋብሪካው ውጭ ከሚዲያ ጋር መስራት የሚፈልጉ ሌሎች ድርጅቶችም ቢኖሩም የቢራ ፋብሪካዎቹ ከፍተኛ ዋጋ በመክፈል ሌሎቹ ገፍተው እንዳይመጡ የማድረግ ሚናም ነበራቸው።
የሚዲያ ተቋማቱ ጥራት ያለውና ሊደመጥ የሚችል፤ መፍትሔ የሚሰጡ ፕሮግራሞችን ማቅረብ ከቻሉ ፈፅሞ ድጋፍ የሚያደርግላቸው አያጡም የሚል እምነት እንዳላቸውም አክለዋል።
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ሕጉ ለሕትመት ሚዲያዎች ተስፋ ይሰጥ ይሆን ?
ተግባራዊ መደረግ የተጀመረው አዲሱ የምግብና የመድሃኒት አስተዳዳር ሕግ የአልኮል ማስታወቂያዎችን ማስተላለፍ የሚከለክለው በራዲዮ፣ በቴሌቪዥን እና በቢል ቦርድ ነው። በመሆኑም በሕትመት ዋጋ ውድነትና አንባቢ ባለመኖሩ ለሚንገዳገዱት የህትመት ሚዲያዎች ተስፋ ይሰጥ ይሆን?
የቁምነገር መፅሔት አዘጋጅና ባለቤት ታምራት ኃይሉ በዚህ ረገድ ተስፋ አለው።
መፅሔትና ጋዜጦችን የሚያነቡት ኃላፊነት የሚሰማቸውና ትልልቅ ሰዎች እንደሆኑ የሚናገረው ታምራት በየጊዜው እየጨመረ የመጣውን የህትመት ዋጋ መቋቋም የሚቻለው በማስታወቂያ ገቢዎች ነው ይላል።
በዚህም ጥራቱን ማሻሻል፣ ሥርጭቱን ማሳደግ፣ የንባብ ባህልን መጨመር ይቻላል ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል።
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ይሁን እንጂ አሁንም በሕጉ ላይ ብዥታ በመኖሩ የቢራ ፋብሪካዎችም ሆኑ የአልኮል ማስታወቂያ የሚሰጡ ድርጅቶች ለሁሉም ሚዲያ ነው የተከለከለው በማለት እንቅስቃሴ እያደረጉ እንዳልሆነ ገልጿል።
"በኢትዮጵያ የሕትመት ሚዲያው ሥርጭቱ የተዳከመና ግፋ ቢል ከአምስት ወይም ስድስት ሺህ ቅጂ በላይ አይሸጥም" የሚሉት አቶ ጥበቡ የአልኮል መጠጥ ማስታወቂያዎች በህትመት ሚዲያዎች ላይ ቢወጡ አቀራረባቸውም የተገደበ ስለሚሆን፣ በተለይ ደግሞ ለህጻናት ፊት ለፊት የማይታይ በመሆኑ ተፅእኖ አይኖረውም ይላሉ።
" ብራንዳቸው እንዳይረሳ ፋብሪካዎቹ ወደ ሕትመት ሚዲያ ሊመጡ ይችሉ ይሆናል" ስትል ግምቷን የምታስቀምጠው ኤልሳ ህትመት ሚዲያው አሁን በመነቃቃት ላይ ያለ በመሆኑ የበለጠ እንደሚያበረታው እምነት አላት።
በሚዲያው ላይ ምን ተፅእኖ አሳረፈ?
ባለፉት ዓመታት በኢትዮጵያ ሚዲያዎች ላይ ጥናት እንዳደረጉ የሚናገሩት አቶ ጥበቡ ወሳኝ የሚባሉት ሰዓቶች ከድጋፍ አድራጊ አካላት ጋር ግንኙነት አላቸው ይላሉ። እርሳቸው እንደሚሉት ከቢራ ፋብሪካዎች ጋር ተፈራርመው ገንዘብ ይዘው የሚመጡ ፕሮግራሞች ቅድሚያ ይሰጣቸዋል።
ዋና ዋና የሚባሉት ሰዓቶች 'መዝናኛ' ለሚባሉና በቢራ ፋብሪካዎች ለተደገፉ ፕሮግራሞች ይሰጣሉ። ይህም በአገሪቱ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ምንም ፋይዳ የሌላቸው ፕሮግራሞች በኢትዮጵያ ሚዲያ ላይ እንዲደረጁ አድርጓል ሲሉም ጨምረው ተናግረዋል።
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የታምራት ኃይሉም ሀሳብም ተመሳሳይ ነው። የስፖንሰርሽፕ (ድጋፍ) ሃሳብ ተግባራዊ የሚደረገው በተዛባ መልኩ ነው ይላል። "የውጭ አገር ሚዲያዎችና ዓለም አቀፍ የስፖርት ውድድሮች ላይ የአልኮል መጠጥ ማስታወቂያዎች ይተላለፋሉ፤ ነገር ግን እንደ እኛ መልክ ያጣ አይደለም" ሲል የማስታወቂያ አሰራር እውቀትና አቅም ችግር መኖሩን ይናገራል።
"ወላጆች ከልጆቻቸው ጋር ቁጭ ብለው ቴሌቪዥን ማየት የተቸገሩበት ጊዜ ላይ ደርሰን ነበር" ሲል ያክላል።
ኤልሳ አሰፋ በበኩሏ የአልኮል መጠጥ ፋብሪካዎቹ ምርቶቻቸውን ለማስተዋወቅ የራሳቸው ምርጫ ቢኖራቸውም በአብዛኛው አስተማሪና ጠንከር ያሉ ፕሮግራሞችን ተመራጭ ሲያደርጉ አይታይም ስትል የራሷን ልምድ አጋርታናለች።
"በቤተሰብ ላይ ትኩረት የሚያደርግ ተወዳጅ ፕሮግራም ነበረኝ፤ ነገር ግን ዓመቱን ሙሉ አንድም የቢራ ስፖንሰር አልነበረኝም፤ ምክንያቱም ፕሮግራሙ ስለሚያስተምር አያዝናናም የሚል ነው" ስትል በርካታ ቁምነገር አዘል ፕሮግራሞች ያለ ድጋፍ ሲሰሩ እንደሚስተዋል አክላለች።
ይሁን እንጂ የፋብሪካዎቹ የገበያ ዘርፍ ኃላፊዎች (ማርኬቲንግ) የየራሳቸው አድማጭ ሊኖራቸው ቢችልም በተለያዩ መንገዶች ማህበራዊ ግዴታዎችን መወጣት እንደሚገባቸው አስተያየቷን ሰጥታለች።