በቤታችን ውስጥ የሚገኙ የማናውቃቸው ደባሎች

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4 ጁን 2019
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https://www.bbc.com/amharic/news-48509996
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መቋጫ ያላገኘው የኬንያ ቦረና እና ገርባ ጎሳዎች ግጭት
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የወር አበባ መቀበያ ኩባያ ዝቅተኛ ኑሮ ለሚገፉ ሴቶች መፍትሔ ይሆን?
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"በሀገራችን ከሶስት ሴቶች አንዷ ላይ ጾታዊ ጥቃት ይደርሳል"
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ኢትዮጵያዊው ሲራክ ስዩም ተራራን ሲወጣ
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"በሀገራችን ከሶስት ሴቶች አንዷ ላይ ጾታዊ ጥቃት ይደርሳል"
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