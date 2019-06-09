የካዛክስታን የፓርላማ አባል የፌስቡክ ጽሁፍ የአየር መንገዱን ውሳኔ አስቀየረ
በካዛክስታን አየር ማረፊያ ውስጥ ይገኙ የነበሩ የተሳፋሪ መቀመጫ ወንበሮችን በሙሉ በአየር ማረፊያው መንገድ ኃላፊዎች ትዕዛዝ እንዲነቃቀል ተደርጎ ነበር። ነገር ግን በማህበራዊው የመገናኛ መድረክ ላይ የተቀሰቀሰው ተቃውሞ ውሳኔው እንዲቀየር ምክንያት ሆኗል።
ይህ ድርጊት ተጓዦችን እና የሃገሪቱ የሕዝብ እንደራሴዋን ኤሪና ስሚርኖቫን እጅጉን አስቆጥቷል። አየር መንገዱ ወንበሮቹ እንዲነሱ ያደረኩት የጎዳና ተዳዳሪዎች እየተኙበት ስለተቸገርኩ ነው በማለት አስተባብሏል።
ተሳፋሪዎች ግን የአየር መንገዱ ምክንያት አላሳመናቸውም። ስለዚህ በጩኸት ተቃውሟቸውን ገለጡ።
• የኢትዮጵያ አየር መንገድ ፊቱን ወደ ቻይና እያዞረ ይሆን?
ጉዳዩ ይበልጥ ትኩረት ያገኘው የካዛኪስታን የህዘብ እንደራሴ አባል የሆኑት አይሪና ስሚርኖቫ በፌስ ቡክ ገጻቸው ላይ ተሳፋሪዎች መቀመጫ አጥተው ሻንጣቸው ላይ ተቀምጠው የሚያሳይ ምስል ለጥፈው ትችት ካቀረቡ በኋላ ነው።
"በአልማቲ አየር መንገድ አዲስ ነገር ተከስቷል። መቀመጫዎች ከተሳፋሪዎች ማቆያ ስፍራ ተነስተዋል። ነገር ግን አየር መንገዱ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ነው ይላሉ። ብዙ ሃገራትን ጎብኝቻለሁ፤ ሁሉም መቀመጫ አላቸው። በረራ ቢዘገይ ምን ሊኮን ነው? የት ነው የደንበኞች አገልግሎት? . . . በነገራችን ላይ እስካሁን የክብር እንግዶች ማረፊያ ክፍል ውስጥ ያሉት መቀመጫዎች ግን አልተነሱም" በማለት ነበር አስተያየታቸውን ያሰፈሩት።
• ረጅሙ የአውሮፕላን በረራ ስንት ሰዓት ይፈጅ ይሆን?
ይህ ዜና አግራሞትና ውዝግብን ካስተናገደ በኋላ የሃገሪቱ ብሔራዊ የመገናኛ ብዙሃን አየር መንገዱን እንዲጎበኙ በር ከፍቷል።
አየር መንገዱ የቀረበበትን ትችት በመቀበል "አዎ መቀመጫዎችን አንስተናል ግን ያደረግነው ምድር ላይ ያሉትንና አንደኛ ፎቅ ላይ ያሉትን የሕዝብ መቀመጫዎች ብቻ ነው" በማለት በመቀመጫዎቹ ከመንገደኞች ውጪ የታክሲ ሾፌሮችና የጎዳና ተዳዳሪዎች በብዛት እየተጠቀሙበት መቸገራቸውን ገልፀዋል።
በፌስቡክ በተሰጡ አስተያየቶችም ብዙ ዓለም አቀፍ አየር መንገዶች በቂ መቀመጫና ካፌም እንዳላቸው ጠቅሰዋል። አንዳንዶቹም ለመቀመጥ የሚያስከፍሉም የሚያስከፍሉ መሆኑን በመጥቀስ የፓርላማ አባሏን ሃሳብ የደገፉም አሉ።
አንዳንዶች ደግሞ የጎዳና ተዳዳሪዎች እንደ ምክንያት መቅረባቸው አበሳጭቷቸዋል። "የጎዳና ተዳዳሪዎችን አየር መንገዱ አካባቢ አይቼ አላውቅም" ያለው ሌላው ተሳፋሪ "ችግርም ከሆነ መጠለያ መሥራት የእናንተ ግዴታ ነው" ብሏል።
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አየር መንገዱ እርምጃ ከመውሰዱ በፊት ለቀናት ተሳፋሪዎች ተቃውሟቸውን አሰምተዋል።
"የህዝብን ፍላጎት ዳስሰናል፣ አንዳንዶች መቀመጫዎቹ መመለስ አለባቸው ብለዋል። በተለይ ለህጻናትና ለአቅመ ደካሞች ወንበሮቹ እንደሚያስፈልጉ እንረዳለን። የአየር መንገዱ አስተዳደር ምን ያክል መቀመጫ መመለስ እንዳለበት ወስኗል" ብሏል የፕሬስ ሴክሬታሪው መግለጫ።