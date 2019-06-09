በአውሮፓ ለ16 ዓመታት ሲፈለግ የነበረው ተጠርጣሪ ተያዘ
በአሰቃቂ ሁኔታ ሰው በመግደል ሲፈለግ በአውሮፓ ውስጥ ለ16 ዓመታት ሲፈለግ የነበረው ግለሰብ ማልታ ውስጥ በቁጥጥር ስር ዋለ።
በአውሮፓ በፖሊስ ሲታደኑ ከነበሩ ወንጀለኞች መካከል ቀዳሚው እንደሆነ የተነገረለት የ41 ዓመቱ ክርስቶፈር ገስት ሞር ከብሪታኒያ የኮበለለው ከ16 ዓመታት በፊት ብሪያን ዋተርስ የተባለ ግለሰብ በልጆቹ ፊት በአሰቃቂ ሁኔታ ከተገደለ በኋላ ነበር።
ፖሊስ እንዳስታወቀው ክርስቶፈር የተያዘው ባለፈው ሐሙስ ምሸት ነው።
በግድያው እጃቸው አለበት ተብለው የተያዙ ሌሎች ሦስት ሰዎች ከ16 ዓመታት በፊት ተይዘው እድሜ ልክ እስራት ከተፈረደባቸው በኋላ እስካሁን እስር ላይ ይገኛሉ።
ሟች የእጸ ፋርስ እርሻ የነበረው ሲሆን ገዳዮቹ በድንገት ወደ ቤቱ በመግባት ገንዘብ እንዲሰጣቸው ጠይቀውት እንደነበረና በልጆቹ በጋቪና በእህቱ በናታሊ ፊት በተለያየ መንገድ በማሰቃየት ለሞት እንደዳረጉት ተገልጿል።
• ሞ ሳላህ ለሊቨርፑል መፈረሙ በከተማዋ ሙስሊም ጠልነት ቀነሰ
በቁጥጥር ስር የዋለው ተፈላጊ በአሰቃቂ ግድያ፣ በሌላ ግለሰብ ላይ በፈጸመው የግድያ ሙከራ፣ በሌሎች ላይ ጥቃት በመፈጸም እንዲሁም በሃሰተኝነት ሲፈለግ ለ16 ዓመታት ቆይቶ ነበር።
ብሔራዊ የወንጀል ኤጀንሲ እንዳለው ክርስቶፈር የተያዘው ከማልታ ባለስልጣናት በተካሄደ የተቀናጀ ክትትል ሰሜናዊ ማልታ ውስጥ ነው።
የኤጀንሲው ሥራ አስኪያጅ ግርሃም ሮበርትስ እንዳሉት "ክርስቶፈርን ለመያዝ በጣም ለረጅም ጊዜ ተስፋ ሳንቆርጥ ስንጥር ቆይተናል" አክለውም የዚህ ግለሰብ መያዝ ለቡድናቸው ከፍተኛ ስኬት እንደሆነ ገልጸዋል።
ከዓመታት ክትትል በኋላ በቁጥጥር ስር የዋለውን ተፈላጊ ወደ ብሪታኒያ ለመውሰድ የሚያስፈልገው አሳልፎ እንዲሰጥ የሚጠይቀው የፍርድ ቤት ሂደት ማልታ ዋና ከተማ ቫሌታ ውስጥ እንደተጀመረም ተገልጿል። እስከዚያው ግን እስር ቤት እንደሚቆይ ታውቋል።