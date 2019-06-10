"ቆሼ" እንደገና ተደርምሶ አንድ ሰው ሞተ፣ ቁፋሮው ቀጥሏል
ከጥቂት አመታት በፊት ከመቶዎች በላይ ለሚቆጠሩ ሰዎች ህይወት መቀጠፍ ምክንያት የሆነው የቆሻሻ ክምር በተለምዶ 'ቆሼ' በመናዱ የአንድ ሰው ህይወት ማለፉን የአዲስ አበባ የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ንጋቱ ማሞ ለቢቢሲ አረጋግጠዋል።
አደጋው የደረሰው ዛሬ ጥዋት አንድ ሰአት ተኩል ላይ ሲሆን ጥቆማው እንደደረሰ በቦታው በተደረገ ፍለጋ አንድ የ60 አመት አዛውንት በህይወት እያሉ ማውጣት ቢቻልም አለርት ሆስፒታል ከደረሱ በኋላ ህይወታቸው አልፏል።
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የአካባቢው ነዋሪዎች ሌሎች ተጨማሪ ሰዎችም ቆሼ ውስጥ እንደሚኖሩ ጥቆማ በመስጠታቸው በሶስት ኤክሳካቫተር ቆሻሻውን ለማንሳት ጥረት እየተደረገ ነው፤ ቁፋሮውም እንደቀጠለ አቶ ንጋቱ ገልፀዋል።
በአካባቢው ከቆሻሻው የተለያዩ ቁሳቁሶችን የሚለቅሙና የላስቲክ ቤት ዘርግተው የሚኖሩ እንዳሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ይናገራሉ።
በኮልፌ ቀራንዮ ረጲ አካባቢ የሚገኘው የቆሻሻ ክምር "ቆሼ" ከሁለት አመት በፊት ተንዶ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ማለቃቸው የሚታወስ ነው።