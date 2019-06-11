የኬንያ መንግሥት ከሶማሊያ ጋር የሚያዋስነውን ድንበር ዘጋ
የኬንያ መንግሥት በደቡብ ምሥራቅ ላሙ ደሴት በኩል ከሶማሊያ ጋር የሚያዋስነውን ድንበር በመዝጋት ወሰን ተሻጋሪ የንግድ ልውውጦችን አግዷል።
ባለፈው ሳምንት ማንዴራ በምትባለው የኬንያ ግዛት ውስጥ በአል ሸባብ ታጣቂዎች ተፈፀመ በተባለ ጥቃት አንድ የፖሊስ አባል ከተገደለ በኋላ የኬንያ ባለሥልጣናት በድንበር አካባቢ ያለውን ጥበቃ አጠናክረዋል።
ከቀናት በፊትም በሰሜናዊ ኬንያ የማንዴራ ግዛት ውስጥ የሽብር ጥቃት ሊፈፀም ይችላል በሚል የሕዝብ ማመላለሻ ትራንስፖርት አገልግሎት እንዲቋረጥ ተደርጓል።
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የቢቢሲ አማርኛ ባልደረባ ባለፈው ሳምንት በአጋጣሚ ከላሙ ወደ ናይሮቢ በአውቶቡስ እየተጓዘች በነበረበት ጊዜ ዊቱ የተባለችውን አነስተኛ ከተማን እንዳለፉ ሚንጂላ የሚባል ስፍራ ከመድረሳቸው በፊት ባለው መንገድ ላይ ቢያንስ 7 ጊዜ በኬንያ ወታደሮች እንዲቆሙ ተደርገው ፍተሻ እንደተደረገባቸው ትናገራለች።
ባልደረባችን እንደተመለከተችው ወታደሮቹ በዚያ መስመር ይሄዱ የነበሩትን ተሽከርካሪዎች በሙሉ እያስቆሙ ተሳፋሪዎቹን በማስወረድ ተሽከርካሪዎችን ጭምር ሲፈትሹ ነበር። ተጓዦችም እንዲወርዱ ተደርገው መታወቂያቸውን እያሳዩ ፍተሻ ይደረግባቸው ነበር።
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በፍተሻው ወቅት በተደጋጋሚ መታወቂያዋን ነጥለው በመያዝና ከሌሎቹ ተሳፋሪዎች ተለይታ እንድትጠብቅ እንደተደረገች የምትናገረው ባልደረባችን "በመጀመሪያ የሶማሊያ ዜጋ አለመሆኔን ካረጋገጡ በኋላ ከየት እንደመጣሁ በመጠየቅ መታወቂያዬን አገላብጠው በማየት እንድሄድ ይፈቅዱልኝ ነበር" ብላለች።
እርሷም አብረዋት ይጓዙ ከነበሩ ሰዎች እንዳረጋገጠችው በዚያን ዕለት የነበረው ፍተሻ ከወትሮው የተለየ ነበር።
ካለው የደኅንነት ስጋት በመነሳት ከሳምንት በኋላ የኬንያ መንግሥት ከሶማሊያ ጋር በላሙ በኩል የሚያዋስነውን ድንበር ላልተወሰነ ጊዜ ለመዝጋት መወሰኑን አስታውቋል።