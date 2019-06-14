ኢትዮጵያ ኢንተርኔት አገልግሎት በመዝጋት የምታጣው ገንዘብ

  • 14 ጁን 2019
የቁልፍ ምልክት ከኮዶች ፊት
Getty
ኢትዮጵያ የኢንተርኔት አገልግሎት በመዝጋቷ

  • በየ1 ሰዓቱ 5,296,006 ብርታጣለች።

    Source: Netblocks