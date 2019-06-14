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ኢትዮጵያ ኢንተርኔት አገልግሎት በመዝጋት የምታጣው ገንዘብ
14 ጁን 2019
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https://www.bbc.com/amharic/news-48636978
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Getty
ኢትዮጵያ የኢንተርኔት አገልግሎት በመዝጋቷ
በየ1 ሰዓቱ 5,296,006 ብር
ታጣለች።
Source: Netblocks
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