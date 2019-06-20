በጦርነት የተጎሳቆሉ ስደተኞች መዳረሻቸው የት ነው?
መኖሪያ ሃገራቸው በጦርነትና በግጭት ሲናጡ፤ ግለሰቦች መንግሥታት ሲያሳድዷቸውና መተንፈሻ ሲያጡ ህይወታቸውን ለማቆየት ወደየት ይሄዱ ይሆን?
መረጃዎች እንደሚያሳዩት የትኛውም ሃገር ላይ 80% የሚሆኑት ነዋሪዎች እዛው በችግር እየተቆራመቱ የሚቆዩ ሲሆን፤ አማራጭ አጥተው ከሚሰደዱት ደግሞ 80%ቱ ጎረቤት ሃገራት ይቆያሉ።
የስደተኞችን ቀን በምንዘክርበት በዛሬው እለት በጎርጎሳውያኑ ያለፈው አመት የስደተኞች መሸጋገሪያ የሆኑ ስድስት ሃገራትን እንመለከታለን።
•የአንዱ እርግማን ለአንዱ ምርቃን፡ ኢትዮጵያን መጠጊያ ያደረጉ የስደተኞች ታሪክ
ቱርክ
ከየትኛውም አገር በበለጠ ቱርክ ስደተኞችን ትቀበላለች። በተለይም ከስምንት አመታት በፊት በተነሳው የጎረቤቷ ሶሪያ የርስበርስ ብጥብጥን ተከትሎ የስደተኞች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ነው።
ከዚህም በተጫማሪ ራቅ ካለችው አፍጋኒስታንም ብዙ ስደተኞች የሚተሙ ሲሆን፤ በተባበሩት መንግሥታት የስደተኞች መርጂያ ድርጅት (ዩኤንኤችሲአር) መረጃ እንደሚያሳየው ከአለም ስደተኞች ውስጥ 1/5ኛውን ስደተኞች የምትቀበለው ቱርክ ናት።
3.7 millionTotal number of refugees in Turkey
3.6 millionfrom neighbouring Syria, with 500,000 new arrivals in 2018
ፔሩ
ፔሩ ስደተኞችን በመቀበል ሁለተኛ ስትሆን ይህም የጎረቤቷ ቬንዙዌላ የኢኮኖሚ ቀውስን ተከትሎ ነው።
በጎርጎሳውያኑ 2015 ጀምሮ አራት ሚሊዮን የሚጠጉ ስደተኞች ወደ ጎረቤት ኃገራት እንደተሰደዱ የተባበሩት መንግሥታት መረጃ ያሳያል።
ይህንንም ተከትሎ የስደተኞችን እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር ፔሩ ጠበቅ ያለ አዲስ ህግ አስተዋውቃለች።
192,500Asylum seeker applications in 2018, almost all Venezuelans
2ndPeru ranks 2nd in the world in number of appllications
400%The increase in applications from the previous year.
ሱዳን
አብዛኛውን ወደ ሱዳን የሚገቡት ስደተኞች በርስ በርስ ጦርነት ከምትበጣበጠው ደቡብ ሱዳን ነው።
ከዚህም በተጨማሪ ከመካከለኛው ምስራቅ ካሉት አገራት ውጭ የሶሪያ ስደተኞችን በመቀበል ከአለም ሶስተኛ ናት።
ነገር ግን ሱዳን የራሷ 724ሺ 800 ስደተኞች በባለፈው አመት አገሪቷን ለቀው ወጥተዋል።
Just over 1 millionSudan has the 4th largest refugee population in the world
19%Increase in Sudan's refugee population last year
ኡጋንዳ
ኡጋንዳ እርስ በርስ ግጭት እየተናጡ ካሉት ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎና ደቡብ ሱዳን ስደተኞችን ተቀብላለች።
ከኮንጎ የተቀበለቻቸው ስደተኞች ወደ 120ሺ የሚጠጉ ሲሆን፤ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን ህፃናት በመቀበልም ከአለም አንደኛ ናት።
በባለፈው አመትም 83 ሺ 600 ስደተኞች ወደ ደቡብ ሱዳን ተመልሰዋል።
1.2 millionUganda hosts the world’s 3rd biggest refugee population
41,200children arrived in Uganda unaccompanied in 2018
አሜሪካ
ዶናልድ ትራምፕ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ስደተኞችን የመቀበል አዝማሚያ በከፍተኛ ሁኔታ የቀነሰ ቢሆንም፤ አሁንም በአለም የጥገኝነት ጠያቂዎች ቁጥር አለምን ትመራለች።
ስደተኞቹ ከ166 አገራት የተውጣጡ ቢሆንም ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ግን ከመካከለኛው አሜሪካ አራት ሃገራት በተለይም ከሜክሲኮ ነው።
ከቀደሙት ሃገራት ጋር ሲወዳደር የጥገኝነት ጠያቂዎች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ እንዳሽቆለቆለ እየተነገረም ነው።
719,000The US had world’s largest asylum-seeker population in 2018
254,300 The US had more new applications than anywhere else in 2018
ጀርመን
ጀርመን ከሚሊዮን ለሚበልጡ ስደተኞች ቤት ስትሆን፤ 532ሺዎቹ የመጡት በጦርነት እየወደመች ካለችው ሶሪያ ነው።
ከሶሪያ በተጨማሪ ከኢራቅም የሚመጡ ስደተኞች ቁጥር ከፍተኛ ነው።
በአዲስ ጥገኝነት ጠያቂዎች ቁጥር ከአለም ሶስተኛ ብትሆንም ከ2016 በኋላ ቁጥሩ ያሽቆለቆለ ሲሆን፤ በባለፈው አመት ብቻ በ14% እንደወረደ ተገልጿል።
1.1 million The world’s fifth highest total number of refugees in 2018
161,900The world’s third highest recipient of new asylum claims
ሁሉም መረጃዎች የተገኙት ከተባበበሩት መንግሥታት የስደተኞች መርጂያ ድርጅት ነው