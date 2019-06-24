ታስሯል የተባለው የጄነራል ሰዓረ ጠባቂ ራሱን ማጥፋቱ ተገለፀ
የሃገሪቱ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጄነራል ሰዓረ መኮንንና ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንን ጄነራል ገዛኢ አበራን ተኩሶ ገደለ የተባለው የጄነራል ሰዓረ ጠባቂ ራሱን ያጠፋው ወዲያው መሆኑን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር እንደሻው ጣሰው ዛሬ በሰጡት መግለጫ ገልፀዋል።
ትላንት ስለጥቃት ፈጻሚው በተሰጠ መግለጫ ጠባቂያቸው ቆስሎ መያዙ ቢገለፅም ዛሬ በተሰጠው የፌደራል ፖሊስ መግለጫ ላይ ግን ወዲያውኑ ራሱን ማጥፋቱ ተነግሯል።
• ጄኔራል አሳምነው ፅጌ ያሉበት እንደማይታወቅ የአማራ ክልል ገለፀ
በወቅቱ ከጄኔራሎቹ ጋር የነበረው ጠባቂ ሁለቱንም ተኩሶ የገደላቸው ሲሆን፤ በቦታው የነበሩ ሌሎች ጠባቂዎች በጥቃት ፈጻሚው ላይ ቢተኩሱበትም ምንም ጉዳት እንዳልደረሰበትና ግለሰቡም ወደነበረበት ክፍል ተመልሶ በመግባት ራሱን ማጥፋቱን ኮሚሽነሩ ገልፀዋል።
"ጠባቂው በጄኔራል አሳምነው የተመለመለ ሲሆን፤ ራሱን ማጥፋቱ የሚያሳየው የተሰጠው ተልዕኮ ከፍተኛ ግዳጅን የሚጠይቅ መሆኑን ነው። ይህም የአጥፍቶ መጥፋት ተልዕኮ ነው" ብለዋል ኮሚሽነሩ።
• ስለመፈንቅለ መንግሥት ሙከራውና ስለግድያው እስካሁን የምናውቀው
ኮሚሽነሩ ባህርዳር ተፈጸመ ከተባለው "የመፈንቅለ መንግሥት ሙከራ" በፊት ብርጋዲየር ጄኔራል አሳምነው ፅጌ የክልሉ ፀጥታ ኃላፊዎችን በየቢሯቸው አስሯቸው እንደነበርም ገልፀዋል። ኮሚሽነሩ አክለውም በብርጋዲየር ጄኔራል አሳምነው ስር ያሉ ሰዎችም በቁጥጥር ስር ውለዋል።