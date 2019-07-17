ሬፓን የሸርኮሌው ስደተኛ፡ የድንቅ ሥራዎች ፈጣሪ
ይህ ሬፓን ሳዲቅ ነው። ከጀርባው የሚታየው ደግሞ በእጁ ለመገንባት ሰባት ወራት የፈጀበት በሸርኮሌ የስደተኞች ካምፕ ውስጥ የሚገኘው ባለ 2 ፎቅ መኖሪያ ቤቱ ነው።
ለመጀመሪያ ጊዜ ሬፓን የኢትዮጵያን መሬት የረገጠው ገና በአንድ ዓመቱ ነበር። ያኔም ሱዳን በተፈጠሩ ግጭቶች ምክንያት ቤተሰቡ ተሰዶ በመጣበት ጊዜ ነው።
በእርግጥ በዚያን ጊዜ የነበረውን ብዙ ባያስታውስም ለሁለተኛ ጊዜ ስደተኛ ሆኖ ወደ ኢትዮጵያ ማቅናት ግድ ሆኖበት ከዓመታት በኋላ ተመነልሷል። የ25 ዓመት ወጣት እያለ ባለቤቱና 6 ልጆቹን ይዞ ወደ ኢትዮጵያ የዛሬ 14 ዓመት የመጣ ሲሆን እስካሁንም ኑሮውን በቤኒንሻንጉል ጉሙዝ በሸርኮሌ የስደተኞች ካምፕ እንዳደረገ ነው።
ሬፓን በአካባቢው ታዋቂ ነው፤ ታዋቂነቱም ከሸርኮሌ ካምፕ አልፎ ወደ አዲስ አበባም የናኘባቸው ጊዜያትም ነበሩ። በተለያዩ የስደተኛ ካምፖችም ሥራዎቹን በተለያዩ ጊዜያት ያቀርባል። ታድያ ሬፓን ማን ነው? ምን ዓይነት ሥራዎችን የሠራል? ለምንስ ሥራዎቹ አስደናቂ ሆኑ?
በሸርኮሌ ብዙ ዕቃዎች እንደልቡ ለማግኘት ቢቸገርም እንኳን ሬፓን በካምፑ ከሚያገኛቸውና አልፎ አልፎ ደግሞ ጥቅም ላይ ውለው ከተወገዱ ዕቃዎች የተለያዩና አስደናቂ ሥራዎችን ሲሠራ ቆይቷል።
አፍሪካ ከቴክኖሎጂ ውጪ ለእድገት ምን አማራጭ አላት?
ሬፓን ቀን ቀን ካምፑን ከሚያስተዳድረው ድርጅት ጋር ይሠራል። ማታ ማታ ደግሞ ልቡን የሚያስደስተውን ነገር በመሥራት በቂ እንቅልፍ በዓይኑ ሳይዞር ያነጋል ቢባል ከእውነት የራቀ አይደለም።
ሬፓን ሱዳን እያለ የእንጨት ሥራ ባለሙያ ነበር። አባቱም የብረትና የእንጨት ሥራ ባለሙያ ነበሩ። ኢትዮጵያ ከመጣ ሬፓን የሚታወቀው በቀን ለሦስት ሰዓታት ብቻ እንቅልፍ በመተኛቱ ነው፤ እርሱም ማታ ማታ የሚያሰደስቱትን የእጅ ሥራዎች ስለሚሠራ ነው። ቀን በካምፕ ውስጥ ከተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ጋር የስደተኞች ልጆችን የእጅ ሙያ ያስተምራል።
የቴክኖሎጂ ፈጣሪዎች ልጆቻቸው 'ሞባይል' እንዳይጠቀሙ የሚያግዱት ለምን ይሆን?
ለቤተሰቡ ሰባት ወር የፈጀውን ቤት ሠርቶ ከጨረሰ በኋላ ሬፓን እጆቹን አጣጥፎ አልተቀመጠም። እጆቹን በመጠቀም የሚሠራቸውን ነገሮች እያሳደደ ይሠራ ጀመር።
ቀስ በቀስ ለቤቱ የሚያስፈልጉትን የተለያዩ የቤት ቁሳቁሶችን አሟላ። የውሃ ማሞቅያ፣ አየር ማቀስቀዣ እና የመሳሰሉትን ከቀን ሥራው መልስ ሠራ።
በዚህ ዓመት በተከበረው ዓለም አቀፍ የስደተኞች ቀን ሬፓን በአቅራብያው ወዳለው የባምባሲ የስደተኞች ካምፕ ተጋብዞ ሄዶ ነበር። የሠራውን ለየት ያለ የሙዚቃ ማጫወቻ መሣሪያ ይዞ በመሄድም የተለያዩ ክልሎችን ሙዚቃዎች በማጫወት በክብረ በዓሉ ተሳትፏል። ለሙዚቃ ማጫወቻው እራሱን የቻለ 72 ዘፈኖችን የሚይዝ 'ሜሞሪ ካርድ' በአሉሚንየም ሠርቶለታል።
ሥራዎቹን ለመሥራት የሚጠቀምባቸው ዕቃዎች ከእንጨት፣ ከቀርከሃ፣ ከአሉሚንየም እና ከካርቶን አያልፍም፤ እነዚህንም በአቅራብያው በቀላሉ ለማግኘት የሚችላቸው ናቸው።
ሬፓን አሁን በካምፑ ላሉት ስደተኞች በሙሉ ለእራሱ የሠራው ዓይነት ቤት መገንባት ፍላጎት እንዳለው ይናገራል። የሚገነባውን ፎቅ ቤት ከዋናው መንገድ በማይርቅ ቅርበት በማሳረፍ ጎብኚዎች እየመጡ እንዲያዩለት እንደሚያደርግ ይነግረናል።
ለጊዜው የእራሱን ባለ ሁለት ፎቅ መኖሪያ ቤት ዘመናዊ ለማለት በማያዳግት መልኩ እያሟላ ይገኛል።
"አንዳንዴ የሚያሰፈልጉኝን ነገሮች ለመግዛት ስወጣ ድንገት ሰዎች ገብተው ዕቃ ቢወስዱ፤ ስመለስ በመቆጣጠሪያ ክፍሌ ገብቼ የተፈጠረውን ነገር ማየት እችላለሁ" የሚለው ሬፓን በእጁ የሠራው የመቆጣጠሪያ መሣሪያ በቤቱ የሚፈጠረውን በሙሉ ቀርፆ እንደሚጠብቀው ያጫውተናል።
ሬፓን የሚመጡለትን የፈጠራ ሃሳቦች በሙሉ ያስተናግዳል፤ ለዚያውም እንቅልፍ ሳይተኛ። ሬፓን በቀን ውስጥ ከ2 እስከ 3 ሰዓታት ብቻ በመተኛት ይታወቃል። ለምን ቢባል ሙሉ ቀን የተለያዩ ነገሮችን ለመሥራት ሲሯሯጥ ስለሚውል "ለመኝታ ያን ያህል ጊዜም የለኝ" ይላል።
አልፎ አልፎ ግን እንቅልፍ ግዴታ ይሆንበታል. . . መቼ? ሲባል ሕልም የሚመስሉ ሃሳቦቹን ወደ ተግባር ለመለውጥ መተኛቱ ግድ እንደሆነ ይናገራል። "ቡና እጠጣና ሌሊቱን ስሠራ አድራለሁ። በመጀመሪያ ግን በጭንቅላቴ ሃሳቡን ካውጠነጠንኩ በኋላ እና እንዴት እንደምሠራው ከደረስኩበት በኋላ ብቻ ነው ወደ ዋናው ሥራ የማመራው" ይላል።
ሬፓን እነዚህን መሣሪዎች ሲሠራ እንደ ግብዓት የተጠቀመባቸው ዕቃዎች እንጨትን የመሰሉ በቀላሉ የሚገኙ ቢሆኑም፤ እስካሁን አስቸጋሪ የሆነበት መሣሪያዎቹ በባትሪ ድንጋይ መሥራታቸው ነው። ቀስ ብሎም በፀሐይ ኃይል እንዲሠሩ ለማድረግ እንደሚያስብ የነገረን ሬፓን ሁሉም ባይሆን ቢያንስ የውሃ ማሞቂያው በፀሐይ እንዲሠራ ማድረጉን አጫውቶናል።
• ሀና እና ጓደኞቿ የሰሩት የእናቶች ምጥ መቆጣጠሪያ
የሬፓን ተሰጥዖ እና አስደናቂ ሥራዎችን ለመሥራት የሚገፋፋው ኃይል ቢያስገርምም ከእርሱም በላይ የዘጠኝ ዓመት ልጁ መሰጠት ይበልጥ አስገራሚ ነው። ሬፓን የሚሠራቸውን አብዛኛዎቹን ሥራዎች ከልጁ ጋር በመተጋገዝ እንደሚሠሩ ገልጾ፤ ወደፊትም ከልጁ ጋር በመሆን ብዙ ሥራዎችን እንደሚሠሩ እና ከአባቱ የተረከበውን ሙያ ወደ ልጁ ማስተላለፍ መቻሉ እርካታ እንደሚሰጠው ይናገራል።
ሬፓን "የምመኘው ነገር ቢኖር በስደተኛ ካምፕ ያሉት ሰዎች በሙሉ የእራሳቸውን ቤት መገንባት እንዲችሉ ማድረግ ነው" ይላል።