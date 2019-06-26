ዶ/ር አምባቸው በሌሎች አንደበት
ቅዳሜ ሰኔ 15 2011ዓ.ም "በመፈንቅለ መንግሥት ሙከራ" ህይወታቸውን ካጡት መካከል አንዱ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶ/ር አምባቸው መኮንን ናቸው።
ዛሬ በባህር ዳር ከተማ ሥርዓተ ቀብራቸው የሚፈጸመው ዶ/ር አምባቸው እና ባልደረቦቻቸው በሌሎች ሰዎች እንዴት ይታወሳሉ?
አቶ ደሴ አስሜ የአማራ ክልል የኢንዱስትሪ ፓርኮች ዋና ሥራ አስፈጻሚ ሲሆኑ አቶ ደሳለኝ አሰረደ ደግሞ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር የመሠረተ ልማት ጉዳዮች አማካሪ ናቸው። አቶ ደሴ እና አቶ ደሳለኝ፤ ዶ/ር አምባቸው መኮንን እና በጥቃቱ ሕይወታቸውን ያጡትን ባልደረቦቻቸውን በቅርበት ያውቋቸዋል።
• "ከፍተኛ ችግር ውስጥ ገብተናል. . . ግን እናሸንፋለን"
• “የኢህአፓና መኢሶን ነገር አማራ ክልል ላይ ሊከሰት ይችላል ብዬ ነበር”
• ስለ'መፈንቅለ መንግሥት' ሙከራው እስካሁን የማናውቃቸው ነገሮች
አቶ ደሴ በጥቃቱ ህይወታቸውን ያጡት ሶስቱም አመራሮች ከልጅነታቸው ጀምሮ ለህዝብ ለውጥ እና ልማት ለማምጣት ሲታገሉ የቆዩ ናቸው ካሉ በኋላ፤ ''የታየውን ለውጥ በዋነኛነት ከፊት ሆነው የመሩት እነርሱ ነበሩ። የመጣው ለውጥ ከግብ ሳይደርስ፤ ህዝቡ ብዙ በሚፈልጋቸው ወሳኝ ሰዓት ላይ ማጣታችን ያስቆጫል'' ይላሉ።
''ዶ/ር አምባቸው እጅግ የተለየ ባህሪ ነው ያላቸው። አመራር ነኝ ብሎ ሳይኮራ ከትልቅ ከትንሹ ጨዋታ የሚወድ፣ ራሱን ዝቅ አድርጎ ከህብረተሰቡ ጋር የሚነጋገር እና ቅን የሆነ አመለካከት ያለው ጓዳችን ነበረ።'' ሲሉ የአማራ ክልል አራት ወራት የመሩትንና በ48 ዓመታቸው የተገደሉትን የቀድሞውን የክልሉን ርዕሰ መስተዳደርን ይገልጿቸዋል።
''ሶስቱም ጓደኞቼ ነበሩ'' የሚሉት አቶ ደሴ፤ ከዶ/ር አምባቸው ጋር ይቀራረቡ እንደነበር ይናገራሉ። ''ትምህርት ቤት ሳለ እንኳ ቀዳሚ ተማሪ ነበረ። የተሻለ እውቀት እና ግንዛቤ ስለነበረው ከሃገር ውጪ ሄዶ እንዲማር ሁሉ ተደርጓል'' በማለት ይናገራሉ። አቶ ደሴ ዶ/ር አምባቸው በተማሩባቸው የትምህርት ዘርፎች ከፍተኛ ውጤት በማስመዝገብ እንደተመረቁ ጨምረው ተናግረዋል።
አቶ ደሳለኝ አሰረደ በበኩላቸው ''ሶስቱም አመራሮች ጓደኛዬም የሥራ ባልደረባዬም ናቸው። ሁሉም አንድ አመራር ሊኖረው የሚገባው ሰብዕና የተላበሱ ናቸው'' ያሉ ሲሆን ''የአማራ ክልል ወሳኝ ሰዎች አጥቷል'' ብለዋል።
አቶ ደሳለኝ ከዶ/ር አምባቸው ጋር ያላቸው ትውውቅ ከ1980ዎቹ ጀምሮ ነው፤ ''ከአምባቸው (ዶ/ር) የማይተዋወቅ ሰው ለተወሰኑ ደቂቃዎች እንኳ አብሮት ተዋውቆና ተሳስቆ ነው የሚለያየው። ዶ/ር አምባቸው ግልጽ፣ ሃሜት የማይወድ እና የተሰማውን የሚናገር። ለተሰጠው ኃላፊነት ተገዢ የሆነ ሰው ነበር''
''አምባቸው ደፋር ነው'' የሚሉት አቶ ደሳለኝ፤ ''ከዛሬ 15 ዓመት በፊት ለመጀመሪያ ግዜ በክልሉ የፖለቲካ ጉዞ ውስጥ በይፋ "የአማራ ህዝብ እንደብሄር ጨቋኝ ነው" የሚለው አስተሳሰብ ትክክል አይደለም ብሎ በይፋ የተናገረው አምባቸው ነበር።ይህን በመናገሩም በግል ህይወቱ ብዙ ፈተና ገጥሞት ነበር። እነዚያን ፈተናዎች ደግሞ በጽናት አልፎ ለዚህ ኃላፊነት የበቃ ሰው ነበር።'' ይላሉ አቶ ደሳለኝ።