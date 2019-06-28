"ብ/ጄነራል አሳምነው በባጃጅ ለማምለጥ ሲሞክሩ ነው የተገደሉት''
በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ የሰጠው የጠቅላይ ሚንስትሩ ጽ/ቤት ሰሞኑን በአማራ ክልል የተፈጸመው የመፈንቅለ መንግሥት ሙከራ ሃገሪቱ የተያያዘችውን ሽግግር አያደናቅፍም ብሏል።
በአዲስ አበባ እና በባህር ዳር የተፈጸሙ ግድያዎችን የማጣራት ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑም ያስታወሱት የጠቅላይ ሚንስትሩ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ቢልለኔ ስዩም፤ በአሁኑ ወቅት የፌደራል እና የአማራ ክልል በቅርበት አብረው እየሰሩ መሆኑን ተናግረዋል።
በአማራ ክልል የተሞከረው መፈንቅለ መንግሥት አራት ቁልፍ ቦታዎች ላይ ያተኮረ እንደነበረ ፕሬስ ሴክሬታሪዋ ተናግረዋል።
በወቅቱ በባህር ዳር የነበረውን ሁኔታ ሲያስረዱ ''በቅድሚያ ብርጋዴር ጄነራል አሳምነው ጽጌ በክልሉ ፕሬዝዳንት ቢሮ በመገኘት የተፈጸመውን ግድያ ትዕዛዝ ሲሰጥ ነበር'' ብለዋል።
ብ/ጄነራል አሳምነው ከክልሉ ፕሬዝዳንት ቢሮ የክልሉ ባለስልጣናት መኖሪያ ወደ ሆነው ስፍራ (ገስት ሃውስ) ማቅናታቸውን ቢልለኔ ስዩም ይናገራሉ።
''በዚህም ስፍራ (የባለስልጣናት መኖሪያ ስፍራ) ሌሎች ባለስልጣናትን ከማፈን በተጨማሪ ወደ የአማራ ክልል መገናኛ ብዙሃን ድርጅት ኃላፊ በመደወል በሁለት ስፍራዎች ጥቃት መሰንዘሩን እና ቀጣይ እቅዱን በማስመልከት መግለጫ ለህዝብ እንዲያስተላልፉ ትዕዛዝ ሰጥቶ ነበር''
የክልሉን ፖሊስ ኮሚሽን እና የክልሉን ልዩ ኃይል አዛዥ በክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ለስብሰባ በመጥራት እንዲታፈኑ ማድረጋቸውም በመግለጫው ተገልጿል።
አራተኛው ስፍራ ደግሞ የክልሉ ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር መኖሪያ ቤት እንደሆነ እና እሳቸውም ሊገደሉ በእቅድ ከተያዙ ሰዎች መካክለ እንደሚገኙበት ፕሬስ ሴክሩታሪዋ ተናግረዋል።
የክልሉ እና የፌደራል ጸጥታ ኃይል አባላት እርምጃ ሲበረታ ብ/ጄነራል አሳምነው ጉዳት እንደደረሰባቸው እና በመኪና እንዳመለጡም ተነግሯል።
ከሁለት ቀናት በኋላም በባለ ሶስት እግር መኪና ወይም ባጃጅ ወደ ጎንደር ሊያመልጡ ሲሉ ዘንዘልማ ተብሎ በሚጠራ ስፍራ በክልሉ ልዩ ኃይል መገደላቸውን ቢልለኔ ስዩም አስታውቀዋል።