በዚህ ሳምንት ምን እንጠብቅ? ከአዲስ አበባ እስከ አሜሪካ
ሰኞ ነው። የሳምንቱ መጀመሪያ የሥራ ቀን። በዚህ ሳምንት በቀጠሮ ከተያዘላቸው ኹነቶች መካከል አራቱ፡
1. ጠቅላይ ሚንስትር ዐብይ አህመድ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት
ጠቅላይ ሚንስትር ዐብይ ዛሬ ሰኞ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው ዓመታዊ የመንግሥት አፈጻጸም ሪፖርትን ያቀርባሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ጠቅላይ ሚንስትሩ ሪፖርቱን ለተወካዮች ምክር ቤት ያቀርባሉ ተብሎ የተጠበቀው የዛሬ ሳምንት ነበር። ይሁን እንጂ በአዲስ አበባ እና በባህርዳር የተከሰቱ የመንግሥት ባለስልጣናት ግድያን ተከትሎ ወደ ዛሬ እንዲሸጋገር ሆኗል።
• "ኢህአዴግ ነፃ ገበያም፣ ነፃ ፖለቲካም አላካሄደም" ፀደቀ ይሁኔ (ኢንጂነር )
2. ለአሜሪካ ሰላምታ እንሰጣለን
አሜሪካውያን በየዓመቱ ጁላይ 4 (ሰኔ 27) ከብሪታኒያ ነጻ የወጡበትን የነጻነት ቀን ያከብራሉ። የፊታችን ሃሙስ በሃገረ አሜሪካ በገፍ ይበላል፣ ቢራ ይጠጣል፣ ርችት ይተኮሳል፣ የሙዚቃ ድግሶች ይኖራሉ ብቻ ፌሽታ ይሆናል።
ከወራት በፊት ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የጁላይ 4 ዕለት ''በዋሽንግተን ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ በርካታ ህዝብ ይሰበሰባል'' ብለው ነበር። ትራምፕ ''ዕለቱም 'ሰላምታ ለአሜሪካ' ይባላል። ከምትወዱት ፕሬዝደንታችሁም ንግግር ትሰማለችሁ'' ሲሉ ተናግረው ነበር።
• የሱዳን ተቃውሞ የሰዎች ህይወት መቅጠፉን ቀጥሏል
3. በርካታ ስፖርታዊ ውድድሮች ይኖራሉ
የአፍሪካ ዋንጫ ጨዋታዎች መካሄዳቸውን ይቀጥላሉ። በግብጽ እየተካሄድ የሚገኘው የአፍሪካ ዋንጫ የምድብ ጨዋታ መጠቃለያ ጨዋታዎች ይካሄዳሉ።
የአፍሪካ ዋንጫ ብቻ አይደለም፤ ዌምበልደን የቴኒስ ውድድር ዛሬ ሰኞ ይጀምራል። የፊታችን ቅዳሜ ደግሞ ተወዳጁ የብስክሌት ውድድር፤ ቱር ደ ፈራንስ በቤልጄም ይጀምራል። የሴቶች የዓለም ዋንጫም በፈረንሳይ ይቀጥላል።
• በቴክሳስ ግዛት አውሮፕላን ተከስክሶ 10 ሰዎች ሞቱ
4) ግሪክና ዴሞክራሲ
በሚቀጥሉት ቀናት ግሪክ ዴሞክራሲ የውልደት ቦታ ስለመሆኗ የሚገልጹ ብዙ መረጃዎች እንደሚወጡ ይጠበቃል። በመጪው እሁድ ሃገሪቱ አጠቃላይ ምርጫ የምታካሂድ ሲሆን ከአውሮፓውያኑ 2015 በኋላ የመጀመሪያው ነው።