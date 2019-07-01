"በእስክሪቢቶ ሳይሆን ክላሽ ተሸክመን ለመዋጋት ዝግጁ ነን'' ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ
የኢትዮጵያ ህልውናና አንድነትን በሚመለከት መንግሥት ከሰላማዊው መንገድ ባሻገር አስፈላጊ ከሆነ የጦር መሳሪያን በማንሳት የሚፈጸሙ አፍራሽ ድርጊቶችን ለመመከላከል አስፈላጊውን ሁሉ ከማድረግ ወደኋላ እንደማይል ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ ተናገሩ።
ጠቅላይ ሚንስትሩ ይህን ያሉት የመንግሥትን የ2011 በጀት ዓመት እቅድ አፈፃፀም ሪፖርትን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባቀረቡበት ወቅት ሲሆን በዚሁ ጊዜ "ለኢትዮጵያ አንድነት ግንባራችንን እንሰጣለን" ካሉ በኋላ "በኢትዮጵያ ህልውና የሚመጣ ካለ በእስክሪቢቶ ሳይሆን ክላሽ ተሸክመን ለመዋጋት ዝግጁ መሆናችንን የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲገነዘብ እፈልጋለሁ'' ብለዋል።
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አክለውም "ለሕዝብ ማስተላለፈ የምፈልገው፤ ይህ ለውጥ እውነተኛ ለውጥ ነው። ይህ ለውጥ ኢትዮጵያዊያንን ወደ ብልጽግና የሚያወጣ ለውጥ ነው። በልበ ሙሉነት ልነግራችሁ የምፈልገው፤ እውነት ከእኛ ጋር ስለሆነ ማንም አያቆመንም። እውነትን ይዘን ስለምነሰራ የኢትዮጵያ አምላክ ያግዘናል'' ሲሉ ተናግረዋል።
የተለያዩ ጉዳዮችን አንስተው ለምክር ቤቱ አባላት ማብራሪያ የሰጡት ጠቅላይ ሚንስትር ዐብይ፤ ከኢትዮጵያ ውጪ የሆነው ሐሰተኛና ግጭት ቀስቃሽ መረጃዎችን በማህብራዊ ሚዲያ በሚያስተላልፉ ሰዎች ላይ ምሬታቸውን ሲገልጹ ''እኔ እናንተን ለመቆጣጠር የምችልበት መንገድ ስለሌለኝ፤ የእውነት አምላክ እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ይፍረድባችሁ ብቻ ነው የምለው'' ሲሉ ገልጸዋል።
መፈንቅለ መንግሥት
ሰሞኑን መንግሥት በብርጋዴር ጄነራል አሳምነው ጽጌ የተሞከረው መፈንቅለ መንግሥት ነው ማለቱን ተከትሎ በርካቶች እንዴት መንፈንቅለ መፈንቅለ መንግሥት በክልል ደረጃ ይደረጋል፤ ይህን ተግባር መፈንቅለ መንግሥት ብሎ መጥረቱ ትክልል አይደለም ሲሉ የሞገቱት ጥቂት አይደሉም።
ጠቅላይ ሚንስትሩም በዛሬው የፓርላማ ውሏቸው የተፈጸመው ጥቃት ''በኢፌዴሪ መንግሥት ላይ የተፈጸመ መፈንቅለ መንግሥት ነው'' ብለዋል።
"በየትኛውም የፌደራል ሥርዓቱ ላይ የሚቃጣ ጥቃት የኢፌዴሪ ጥቃት ነው" ያሉት ጠቅላይ ሚንስትሩ፤ ''አመራር ገድሎ እና አግቶ ሲያበቃ፤ የመንግሥተ ተቋማትን ከተቆጣተረ በኋላ፤ ለምን የመፈንቅለ መንግሥት ትሉታላችሁ'' መባሉ ትክክል አይደለም ብለዋል።
የሰሞኑ የመፈንቅለ መንግሥት ሙከራ አድራጊዎች ከባህር ዳርና ከአዲስ አበባ ውጪ በቤኒሻንጉል ጉሙዝም ኃይል አሰማርተው እንደነበረ እና ከኦሮሚያ የተመለመሉ ''ገዳዮችን'' ያካተት እንደነበረ ጠቅላይ ሚንስትር ዐብይ ተናግረዋል።
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በተጨማሪም በመፈንቅለ መንግሥቱ ሙከራ ላይ ከወራት በፊት የጥቅማ ጥቅም ጥያቄ አለን ብለው የመጡ የሠራዊቱ አባላት መኖራቸውንም ተናግረዋል። ''መከላከያ አስሮ ገምግሞ 'እነዚህ ወጣቶች ናቸው ይማራሉ' ብሎ የለቀቃቸው በርካታ ወጣቶች ተሳታፊ ሆነውበታል'' ብለዋል።
''እንዴት ሰው አምባቸው መኮንን ይገድላል?'' በማለት የጠየቁት ጠቅላይ ሚንስትሩ፤ ''አምባቸው እንኳን ልትገድለው፤ ልትቆጣው እንኳን የሚያሳሳ ሰው ነው'' ሲሉ ገልጸዋቸዋል።
''ሰዓረ እንደ ሃበሻ ዳቦ ከላይ እና ከታች እሳት እየነደደበት፤ ጓዶቼን ቀብሬ የመጣሁባትን ኢትዮጵያን አላፍርስም ያለ ጀግናን እንዴት ሰው ይገድላል?" ሲሉ ጠይቀዋል።
የመንግሥት ፈተናዎች
ጠቅላይ ሚንስትሩ ባለፉት ወራት በመንግሥታቸውና አስተዳደራቸው ላይ ሆን ተብሎ በሌሎች አካላት የተከናወኑ ጥቃቶችንና ፈተናዎችን ዘርዝረዋል። ጠቅላይ ሚንስትሩ የጥቃቶቹን ዝርዝር በሰኔ 16 የቦንብ ፍንዳታ በማስታወስ ነበር የጀመሩት።
''ገና ሁለት ወራት ወራት እንኳ ሳይሆነን የጀመርነውን ለውጥ ለማጨናገፍ በአደባባይ የምታቁት ሙከራ ተደረገ'' ያሉ ሲሆን፤ ከዚህ ሁለት ወር በኋላ ''በሶማሌ ክልል የኢትዮጵያን አንድነት የሚፈታተን ገንዘብ እና ትጥቅ ያለው የተደራጀ በሺህዎች የሚቆጠር አባላት ያለው ኃይል ችግር ፈጠረ። . . . እሱን ተሻግረን ሳንጨርስ የተደራጀ ወታደር ቤተ መንግሥት መጣ። በምትውቁት ሁኔታ እነሱን ከመለስን በኋላ በምዕራብ ኦሮሚያ በሦስት ወር መንግሥት እሆናለሁ ብሎ ምዕራብ ኦሮሚያን የሚያተራምስ ኃይል ተፈጠረ'' ብለዋል።
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''ከቦታ ቦታ ዜጎቻችንን የሚያፈናቅሉ ኃይሎች ተፈጠሩ . . . አፈናቃዮች ብለው ዘፈኑብን። ተፈናቃዮችን ስንመልስ ደግሞ በኃይል መለሳችሁ አሉን'' በማለት ከተፈናቃዮች ጋር የነበረውን የመንግሥተን ፈተና አስረድተዋል።
ጠቅላይ ሚንስትሩ መንግሥት ያጋጠመውን ፈተና መዘርዘር ሲቀጥሉ፤ ''ጥቂቶች አውቀው፤ አብዛኛዎቹ ደግሞ ሳይገባቸው በሁለት እግር እንኳን መቆም ያልቻለችን ሃገር የደሞዝ ጭማሪ በሚል አንዴ መምህር አንዴ ደግሞ ሃኪም እያሉ ተደራጁብን'' ብለዋል።
''ይህ ፖለቲካ ነው። ኢትዮጵያ የደሞዝ ጭማሪ የምትጠየቅበት ጊዜ አልነበረም'' በማለት የደሞዝ ጥያቄው አግባብ አለመሆኑንና ፖለቲካዊ አንድምታ እንዳለው ጠቅሰው አልፈዋል።
ቁልፍ ቦታዎች በኦሮሞ ተይዟል
ቁልፍ የሚባሉ የመንግሥት የስልጣን ቦታዎች በኦሮሞ ነው የተያዙት የሚለው አስተያየት ''ውሸት'' ነው ሲሉ አጣጥለውታል ጠቅላይ ሚንስትር ዐብይ።
''የተከበረው ምክር ቤት፤ በእያንዳንዱ ተቋም ኦሮሞ ያልተገባ ስልጣን ይዞ ከሆነ አጣርቶ ከእኔ ጀምሮ እርምጃ መውሰድ ይችላል" ያሉት ጠቅላይ ሚንስትሩ፤ "ኦሮሞ በአንድም ቦታ ያልተገባ ሰልጣን አልያዘም" ብለዋል።
የክልል እንሁን ጥያቄዎች
ጠቅላይ ሚንስትሩ የክልል እንሁን ጥያቄ በሕጋዊ መንግድ ምላሽ እስኪሰጥ ድረስ ህዝቡ በትዕግስት እንዲጠብቅ ጠይቀዋል። ''በደቦ እና በጩኽት የሚመለስ ነገር ለማስተናገድ ከእንግዲህ ትዕግስታችን አልቋል። ሁሉም ሥርዓት ጠብቆ ይሄዳል፤ በሥርዓት እንመልሳልን። ያን የማይጠብቅ ከሆነ በተለመደው መንገድ እናስተናግደዋለን።"
ጠቅላይ ሚንስትር ዐብይ አህመድ የክልል እንሁን ጥያቄን ለመመለስ ሕገ-መንግሥቱም መሻሻል ይኖርበታል ብለዋል። ምዕራፍ አራት የመንግሥትን አወቃቀር በተመለከት የሰፈረው መቀየር እንደሚኖርበት ጠቁመዋል።
የተጠርጣሪዎች በቁጥጥ ሥር ስለመዋል
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለያዩ የወንጅል ተግባራት ላይ ተሳትፈዋል ተብለው የተጠረጠሩ ግለሰቦችና ቡድኖች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አመልክተው፤ በዚህም መሰረት ከሽብር ቡድን ጋር በተያያዘ 48፣ በተለያዩ ስፍራዎች ከተፈጸሙ ብሔርን መሰረት ባደረጉ ጥቃቶች የተጠረጠሩ 799 አመራሮችና የፀጥታ ኃይል አባላት እንዲሁም በኢኮኖሚያዊ ወንጀሎች የተጠረጠሩ 34 ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ለምክር ቤቱ ገልጸዋል።
ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በሕገ ወጥ የገንዘብ ዝውውር ውስጥ ተሳታፊ ሆነዋል የተባሉ 64 ተጠርጣሪዎችና በሕገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ደግሞ 51 ሰዎች በሕግ አስከባሪዎች መያዛቸውን ጠቁመዋል።
የሐገር ውስጥ ተፈናቃዮች
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለምክር ቤቱ በተለያዩ የሃገሪቱ ክፍሎች ስላጋጠሙት መፈናቀሎች አንስተው ማብራሪያ ሰጥተዋል። በዚህም ባለፉት ዓመታት ሁለት ነጥብ ሦስት ሚሊዮን ዜጎች እንደተፈናቀሉ አመልክተው ከዚህ ውስጥም ከመጋቢት 2010 ዓ.ም ጀምሮ አንድ ነጥብ አንድ ሚሊዮን ሰዎች መፈናቀላቸውን ገልጸዋል።
ከተፈናቀሉት መካከል አንድ ነጥብ አምስት ሚሊዮን የሚሆኑት የተፈናቀሉት በሚኖሩበት ክልል ውስጥ ሲሆን 800 ሺህ የሚሆኑት ደግሞ ይኖሩበት ከነበረው ክልል ተፈናቅለው በሌላ ክልል ውስጥ የሚገኙ ናቸው። ከአጠቃላዩ ተፈናቃዮች ውስጥ 400 ሺህዎቹ በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ባጋጠሙ ችግሮች ከቀያቸው የተፈናቀሉ ናቸው።
ጠቅላይ ሚኒስተር ዐብይ ተፈናቃዮችን በተመለከተ መንግሥት ያከናወናቸውን ሥራዎች ጨምረው ሲገልጹ ከአጠቃላዩ ተፈናቃዮች ውስጥ ከሁለት ነጥብ አንድ ሚሊዮን በላይ የሚሆኑት ወደ ነበሩባቸው ቦታዎች እንዲመለሱና እንዲቋቋሙ ጥረት እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሪፖርታቸው አክለውም ለእንዲህ አይነቱ መፈናቀል ምክንያት እንደሆኑ የሚጠቀሱትን በተለያዩ ቦታዎች የሚያጋጥሙ ግጭቶችን ለማስቆምና ዘላቂ ሰላምን ለመፍጠር መንግሥታቸው ትኩረት ተሰጥቶ የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ መሆኑን ተናግረዋል።
የሐገሪቱ ኢኮኖሚ
የሀገሪቱን ኢኮኖሚ በተመለከተም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለተወካዮች ምክር ቤት ያቀረቡት ሪፖርት ላይ እንዳመለከቱት ከ2008 እስከ 2009 ባለው ጊዜ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ 8 ነጥብ 8 በመቶ ማደጉን እንዲሁም ባለፈው ዓመት 7 ነጥብ 7 በመቶ እድገት ማሳየቱን ተናግረዋል።
አክለውም በዚህ ዓመት ያለፉትን አስራ አንድ ወራት አፈፃፀም መሰረት በማድረግ በ2011 ዓመተ ምህረት ኢኮኖሚው 9 ነጥብ 2 በመቶ ያድጋል ተብሎ እንደሚጠበቅ ተናግረዋል።