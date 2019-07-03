የቤተ-እራኤላውያን እና የእስራኤል ፖሊስ ፍጥጫ
በሰለሞን ተካ ግድያ የተቆጡ በሺዎች የሚቆጠሩ ቤተ-እስራኤላውያን ለተቃውሞ ትናንት አደባባይ ወጥተው ከፖሊስ ጋር ተጋጭተዋል።
ትናንት አመሻሹ ላይ የእስራኤል ፖሊስ እንዳስታወቀው በአመጽ ሰልፉ ምክንያት 47 ጸጥታ አስከባሪዎች ጉዳት እንደደረሰባቸው እና 60 ሰዎች ደግሞ በቁጥጥር ሥር የዋሉ ሲሆን ለተቃውሞ በወጡ ሰልፈኞች ላይ ስደረሰው ጉዳት ያለው ነገር የለም።
የ18 ዓመቱን ወጣት ሰለሞን ተካ ሐይፋ በሚባለው አካባቢ በፖሊስ የተገደለ ሲሆን ትናንት ስርዓተ ቀብሩ ተፈጽሟል።
ፖሊስ የሰለሞንን አሟሟት በአግባቡ እያጣራሁ ነው ያለ ሲሆን፤ ሰለሞን ሥራ ላይ ባልነበረ የእስራኤል ፖሊስ አባል በጥይት ተመትቶ መገደሉ ታውቋል።
ፖሊስ እና የተጠርጣሪው ጠበቃ፤ ሰለሞንን ገድሏል የተባለው ፖሊስ ላይ በወጣቶች ደንጋይ ሲወረወርበት ነበር፤ በዚህም የፖሊሱ ህይወት አደጋ ላይ ወድቆ ነበር ብለዋል። ቤተ-እስራኤላውያኑ በበኩላቸው በቤተ-እስራኤላውያን ማህብረሰብ መኖሪያ አካባቢዎች እጅግ በርካታ የጸጥታ ኃይሎች እንዲሰማሩ ይደረጋሉ፣ ፖሊስ አላስፈላጊ ኃይል የተቀላቀለበት እርምጃ ይወስዳል፤ ለሰለሞንም ሞት ምክንያቱ ይህ ነው በማለት ምሬታቸው አሰምተዋል።
• እስራኤል ስደተኞች የማስወጣት ዕቅዷን ሰረዘች
የዓይን እማኞች ለእስራኤል መገናኛ ብዙሃን ከተናገሩት ብሎ ሎስ አንጀለስ ታይመስ እንደዘገበው፤ የጦር መሰሪያውን በማውጣት ሲያስፈራራ የነበረው እና ውጥረቱን የፈጠረው ፖሊሱ ነው።
ለእስራኤል ቴሌቪዥን ቃሉን የሰጠ የዓይን እማኝ የፖሊሱ ህይወት አደጋ ላይ አልነበረም ብሏል። "ለመተኮስ እንዲሚቸው በደረቱ ከተደፋ በኋላ ስለሞንን ከቅርብ ርቀት ተኩሶ መታው" በማለት ለእስራኤል ቴሌቪዥን የአይን እማኝ ቃሉን ስለመስጠቱ ሎስ አንጀለስ ታይምስ ዘግቧል።
ዋላ የተሰኘው የእስራኤል መገናኛ ብዙሃን በበኩሉ ተጠርጣሪው ሰለሞን ተካን ተኩሶ ከመግደሉ ከአራት ደቂቃዎች በፊት ወደ አደጋ ግዜ ስልክ በመደወል በድንጋይ ጥቃት እየተሰነዘረበት እንደሆነ እና በአስቸኳይ የፖሊስ እርዳታ እንዲደረግለት ጠይቆ ነበር ብሏል።
ትናንት ቤተ-እስራኤላውያን ባደረጉት የተቃውሞ ሰልፍ ትላልቅ መንገዶችን በመዝጋታቸው ከፍተኛ የሆነ የትራፊክ መጨናነቅ ተከስቶ እንደነበር ዘ ጄሩሳሌም ፖስት ዘግቧል።
ጠቅላይ ሚንስትር ቤንያሚን ኔታኒያሁ ባስተላለፉተ የቪዲዮ መልዕክት በወጣቱ ሞት ሃዘናቸውን ገልጸው፤ ተቃዋሚዎች መንገድ መዝጋት ማቆም እንደሚኖርባቸው አሳስበዋል።
ፖሊስ እንደሚለው ከሆነ የጸጥታ ሃይሎች አደባባይ ለተቃውሞ የወጡትን ሰልፈኞች ከመበተን ተቆጥበው ቆይቷል። ይሁን እንጂ ሰልፈኖቹ አመጽ ሲያስነሱ፣ ድንጋይ እና በነዳጅ የተሞሉ ተቀጣጣይ ጠርሙሶችን መወርወር ሲጀምሩ፣ ጎማ ሲያቃጥሉ እና በጸጥታ አስከባሪዎች እና ንብረት ላይ ጉዳት ማድረስ ሲጀምሩ እርምጃ ለመውሰድ ተገድጄያለሁ ብሏል።
በማህበራዊ ሚዲያዎች የተለቀቁ ምስሎች በፖሊስ አና በሰልፈኞቹ መካከል ግጭት ሲከሰት ያሳያሉ።
• እስራኤል አፍሪካውያን ስደተኞችን ከእስር ለቀቀች
ትናንት በሰለሞን ስርዓተ-ቀብር ላይ በርካታ ቤተ-እስራኤላውያን የተሳተፉ ሲሆን፤ የሰለሞን ወላጅ አባት ተካ ቫርካሃ ስለ ልጃቸው አሟሟት የሚያጣራ ገለልተኛ አካል እንዲቋቋም ጠይቀዋል።
የሰለሞን አባት በሃዘን በተሰበረ ልብ ልጃቸውን ለመከላከል በቦታ ስላልነበሩ ልጃቸውን ይቅርታ መጠየቃቸውን የእስራኤል መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ''ሰለሞንን ይቅርታ መጠየቅ እፈልጋለሁ። ፖሊስ ሲገድለው ልንከላከልለት በቦታው አልነበርንም'' ብለዋል።
''ወደ እስራኤል የመጣነው ልጆቻችን እንዲገደሉ አይደለም። በልጆቻችን መገደል ስቃዩን ለምን እንቀበላለን። ልጅ ለምንድነው የምቀብረው?" ሲሉም ጠይቀዋል።