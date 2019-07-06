በተሳሳተ መረጃ 'ቤተሰቦቹ' እንዲሞት የወሰኑበት ግለሰብ
ወሩ ሚያዝያ ነበር። የህክምና ባለሙያዎች ያገኙት ከባድ ጉደት ደርሶበት ፊቱ እንዳልነበረ ሆኖ ነበር። በወቅቱ መኪና ሥር ወድቆ የተገኘውን ግለሰብ ማንነት ማወቅ አልተቻለም ነበር።
አሜሪካ፣ ቺካጎ ውስጥ የሚገኝ 'ሜርሲ' ወደ ተባለ ሆስፒታል ከተወሰደ በኋላ ፖሊሶች ግለሰቡ አልፎንሶ ቤኔት ነው አሉ። ፖሊስ ግለሰቦች በቁጥጥር ሥር ሲያውል ከሚነሱትን ጉርድ ፎቶግራፍ (ማግ ሾት) ጋር በማነጻጸር ማንነቱን አውቀናል አሉ፤ ፖሊሶች።
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ግንቦት ላይ ለአንፎንሶ ቤኔት ቤተሰቦች ከ'ሜርሲ 'ሆስፒታል ተደወለላቸው። አልፎንሶ በሕይወትና በሞት መካከል እንደሚገኝም ተነገራቸው። አልፎንሶ በሰመመን ውስጥ እንዲቆይ ያደረገው የህክምና መሣሪያ (ላይፍ ሰፖርት ማሽን) እንዲነቀልም ቤተሰቦቹ ውሳኔ አስተላለፉ።
ቤተሰቡ የአልፎንሶን ሥርዓተ ቀብር ሊያስፈጽም ሲል ግን ማንም ያልጠበቀው ነገር ተከሰተ። ሞቷን የተባለው አልፎንሶ አንዳችም ጉዳት ሳይደርስበት ተገኘ።
ነገሩ ወዲህ ነው።
ፊቱ ላይ በደረሰው ጉዳት ምክንያት ማንነቱ ያልታወቀው ግለሰብ ኤሊሻ ብሪትማን ነበር። ነገር ግን ፖሊሶች በስህተት አልፎንሶ ቤኔት ነው በማለታቸው ሆስፒታሉ ከአልፎንሶ ቤተሰቦች ጋር መነጋገር ጀመረ።
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ሰመመን ውስጥ የነበረው ኤሊሻ እስትንፋሱን ካቆየው የህክምና መሣሪያ እንዲወጣ የወሰኑት ቤተሰቦቹ ሳይሆን የአልፎንሶ ወዳጅ ዘመዶች ነበሩ። ሆስፒታሉ ለኤሊሻ ቤተሰቦች ቢደውል ኖሮ ምናልባትም በመሣሪያው እየታገዘ ሰመመን ውስጥ ይቆይ ብለው ይወስኑ ይሆናል።
የተፈጠረው ስህትተ የአልፎንሶንም የኤሊሻንም ቤተሰቦች አስቆጥቷል። ሁለቱ ቤተሰቦች በጥምረት ሆስፒታሉን እንዲሁም የቺካጎ ከተማን ከሰዋል። ተከሳሾቹ ሆነ ብለው ስሜታችንን የሚያውክ ተግባር ፈጽመዋል ሲሉ።
የአልፎንሶ ቤተሰቦች ሆስፒታል ሄደው ሲጎበኙት "ይህ ሰው አልፎንሶን አይመስልም" ብለው እንደነበረ ያስታውሳሉ። እህቱ ሮዚ ብሩክስ፤ "ይህ ሰው ወንድሜ አልፎንሶ መሆኑን እንዴት አወቃችሁ?" ብላ ጠይቃ ነበር። ግለሰቡ ወንድሟ አልፎንሶ እንዳላሆነ ቀልቧ ነግሯት እንደነበረም ተናገራለች።
በ69 ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው የኤሊሻ ብሪትማን ቤተሰቦች እንደሚሉት፤ ኤሊሻ የት እንዳለ ማወቅ ሳይችሉ ሳምንታት ተቆጥረው ነበር።
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የኤሊሻ የእህት ልጅ ሞሽሪ ብሪትማን ለሲቢኤስ ኒውስ እንደተናገረችው፤ ኤሊሻን ለማግኘት በየሆስፒታሉ እና በየአስክሬን ማቆያው ደውለው ነበር። "መሆን የማይገባው ነገር ነው የሆነው" ትላለች።
የአልፎንሶ ቤተሰቦች ጠበቃ ካኖን ላምበርት ሆስፒታሉም ይሁን ፖሊሶች የሰሩት ስህተት በቀላሉ አይታይም ብለዋል።
ሴናተር ፓትሪሽያ ቫን ፔሌት ደግሞ፤ ፖሊሶች የዘረ መል (ዲኤንኤ) ምርመራ በማድረግ አልያም በአሻራ ጉዳት የደረሰበትን ግለሰብ ማንነት ማጣራት ነበረባቸው ብለዋል።
የቺካጎ ፖሊስ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ አንቶኒ ጉሊሚ፤ መርማሪዎቻቸው ጉዳዮን እያጣሩ መሆኑን ተናግረዋል።