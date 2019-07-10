የባላደራ ምክር ቤት መግለጫ ተቋረጠ
በጋዜጠኛና የሰብዓዊ መብት ተሟጋች እስክንድር ነጋ የሚመራው የባላደራ ምክር ቤት ዛሬ እየሰጠ የነበረው መግለጫ ተቋረጠ።
ዛሬ ረቡዕ ረፋድ ላይ በእስክንድር ነጋ የሚመራው ምክር ቤቱ አባላት እየሰጡ የነበረው መግለጫ ተጀምሮ ለ35 ደቂቃዎች ከተካሄደ በኋላ ነበር ''ጥያቄ አለን'' በሚሉ ሰዎች በተነሳ ረብሻ መግለጫው ለመቋረጥ የበቃው።
በባላደራው ምክር ቤት ጽህፈት ቤት መካሄድ ጀምሮ በነበረው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የተገኙ በቁጥር 10 የሚሆኑ ወጣቶች ደምጻቸው ከፍ አድረገው ''ባንዲራችን ይህ ነው'' በማለት ባለኮከቡን የኢትዮጵያ ባንዲራ ከፍ አድርገው ሲያሳዩ ነበር።
• "ከጄ/ል አሳምነው ጋ በምንም ጉዳይ ያወራሁበት አጋጣሚ የለም" እስክንድር ነጋ
''አገር መገንባት ነው የምንፈልገው አንጂ ማፍረስ አይደለም''፣ ''አይሳካልህም''፣ ''ምክር ቤቱ ኦሮሞን ያገለለ ነው''፣ ''ታከለ [የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ] መጤ አይደለም'' ''አዲስ አበባ የሁሉም ናት'' የሚሉ መፈክሮችን ደጋግመው ሲያሰሙ ነበር።
መግለጫው ከመቋረጡ በፊት በጋዜጣዊው መግለጫ ላይ የባላደራ ምክር ቤቱ አባላት በመንግሥት እየታሰሩብኝ ነው ብሎ ያሳወቀ ሲሆን፤ ጨምሮም በአመለካከታቸው ብቻ ለእስር የተዳረጉ አባላቶቹ ያለአንዳች ቅድመ ሁኔታ ከእስር ይፈቱ ሲል ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ጠይቋል።
• "ታከለ ኡማ አዲስ አበባን መምራት የለባቸውም" እስክንድር ነጋ
የምክር ቤቱ ጸሃፊ ኤሊያስ ገብሩና የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊው ስንታየሁ ቸኮልን ጨምሮ ሌሎች የምክር ቤቱ አባላት ከእስር እንዲለቀቁ ጠይቀዋል።
ከዚህ በተጨማሪም የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ከኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ጋር በመሆን ሰዎች እንዲታሰሩ በማድረግ የመብት ረገጣ ስለፈጸሙ ከስልጣን መውረድ አለባቸው ሲል እስክንድር ተናግሯል።
በተነሳው ረብሻና ተቃውሞ የተጀመረው የጋዜጣዊ ሳይጠናቀቅ ተቋርጧል።
ቀደም ሲልም የባላደራው ምክር ቤት የጠራቸው ተደጋጋሚ ጋዜጣዊ መግለጫዎች በተለያዩ ምክንያቶች ሳይካሄዱ የቀሩ ሲሆን ለዚህም በመንግሥት ላይ ቅሬታን ሲሰሙ ቆይተዋል።