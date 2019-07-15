የሲዳማ የሃገር ሽማግሌዎች በክልል እንሁን ጥያቄ ላይ ውይይት አደረጉ
ባለፈው ዓመት ክልል የመሆን ጥየቄን የተነሳበት የሲዳማ ዞን ነዋሪዎች ትናንት እሁድ በሐዋሳ ከተማ ተሰብስበው የሲዳማ ክልል በሚመሰረትበት ሁኔታ ላይ መወያየታቸው ተነገረ።
በሲዳማ የሐገር ሽማግሌዎች በተመራው በዚህ ስብሰባ ላይ በርካታ በማኅበረሰቡ ውስጥ ተሰሚነት ያላቸው ሰዎች የተገኙበት ሲሆን ዋነኛው አጀንዳም ውጥረትን በፈጠረው የክልል የመሆን ጥያቄ ሂደት ላይ ነበር።
በስብሰባው መጀመሪያ ላይ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር አለመግባባት የነበረ ሲሆን በስብሰባው መሪዎችና በጸጥታ አካላት መካከል ንግግር ከተደረገ በኋላ ያለምንም ችግር ስብሰባው መካሄዱን ተሳታፊዎች ለቢቢሲ ተናግረዋል።
በየዓመቱ ደማቁ የሲዳማ የዘመን መለወጫ የፊቼ ጨምባላላ በዓል በሚከበርበት ጉዱማሌ ተብሎ በሚታወቀው የከተማዋ ክፍል በተካሄደው በዚህ ስብሰባ ላይ ከተለያዩ የሲዳማ አካባቢዎች የመጡ የሐገር ሽማግሌዎች፣ ባህላዊ መሪዎችና የብሔረሰቡ ወጣቶች ተወካዮች ተሳትፈዋል።
በስብሰባው ላይ በዋናነት ምላሽ እየተጠበቀበት ስላለው ክልል የመሆን ጉዳይ ውይይት መደረጉን ከታዳሚዎቹ መካከል ለቢቢሲ የገለጹ ሲሆን፤ በዋናነት ከህጋዊ ሂደቱ ቀደም ብሎ ክልልነትን ለማወጅ የተያዘው ዕቅድ ዙሪያ ከተሰብሳቢዎቹ ሃሳብ መሰንዘሩም ተገልጿል።
በዚህም ዞኑ ክልል የመሆን ጥያቄን ያቀረበበት ሐምሌ 11ን መሰረት በማድረግ፤ በዚሁ ዕለት ክልልነትን ማወጅ ወይም ይህንን ውሳኔ ማዘግየት በሚሉት ሁለት ሃሳቦች ዙሪያም ውይይት መደረጉን ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ ስብሰባው የታደሙ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
በስብሰባው ላይ ስለተደረሰበት ውሳኔ በግልጽ የተነገረ ነገር ባይኖርም አንዳንድ ሰዎች የሲዳማ የሐገር ሽማግሌዎች ዞኑን ወደ ክልል የመሸጋገሩ ሂደት እንደታቀደው እንዲካሄድ ወስነዋል ቢሉም ቢቢሲ ያነጋገራቸው የስብሰባው ተሳታፊዎች ግን ግልጽ ያለ ነገር እንደሌለ ተናግረዋል።
የስብሰባው አስተባባሪዎችም ስለደረሱበት የመደምደሚያ ውሳኔ የሰጡት መግለጫ የለም፤ ነገር ግን በጥቅሉ የዞኑ ሕዝብ ከራሱ በኩል ክልል የመሆን ጥያቄውን በተመለከተ የሚጠበቅበትን ማድረጉንና ቀሪው ጉዳይ የደቡብ ክልልና የማዕከላዊው መንግሥት እንደሆነ ገልጸዋል።
ሲዳማ ዞን ወደ ክልል እንዲሸጋገር በዞኑ ምክር ቤት ጥያቄ የቀረበው ባለፈው ዓመት ሐምሌ 11 ሲሆን እስካሁን ተግባራዊ ምላሽ ስላልተሰጠ በዚሁ ዕለት ክልልነትን ለማወጅ እንቅስቃሴ መጀመሩ እርምጃው ወዳልተፈለገ አቅጣጫ እንዳይሄድ ስጋትን ፈጥሯል።
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ይህንንም በተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ ከሳምንት በፊት በተወካዮች ምክር ቤት እንደተናገሩ ለቀረበው ጥያቄ ሕጋዊ ምላሽ እስኪሰጥ ድረስ በትዕግስት መጠበቅ እስደሚያስፈልግ ገልጸው "በኃይል እና በደቦ ለማስፈጸም የሚሞክሩ አካላት ካሉ" ሕግን ለማስከበር መንግሥት እርምጃ እንደሚወስድ ማስጠንቀቃቸው ይታወሳል።
የደቡብ ክልልን የሚመራው ፓርቲ ደኢህዴን አዲስ አበባ ውስጥ ስብሰባ ማድረግ ከጀመረ ቀናት ያለፉት ሲሆን ከስብሰባው በኋላ የሲዳማን ጉዳይና ስለክልሉ አጠቃላይ አወቃቀር አንዳች ውሳኔ ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል።
ከሃምሳ በላይ ብሔር፣ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የሚገኑበት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ውስጥ ከሚገኙ ማኅበረሰቦች መካከል ሲዳማን ጨምሮ ጥቂት የማይባሉት ክልል የመሆን ጥያቄ እያቀረቡ ነው።