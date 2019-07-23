የዩናይትድ ኪንግደም ቀጣይ ጠቅላይ ሚንስትር ዛሬ ይታወቃል
ተሰናባቿን ቴሬዛ ሜይን በመተካት ከቦሪስ ጆንሰን ወይም ጄረሚ ሃንስት መካከል አንዱ ቀጣዩ የወግ አጥባቂ ፓርቲ መሪ ተደርገው ዛሬ ይመረጣሉ።
ዛሬ ከሰዓት በለንደን ከተማ 160ሺህ የሚሆኑ አባላት በሚሰጡት ድምጽ ከቦሪስ ጆንሰን እና ጄረሚ ሃንስት መካከል ፓርቲውን የሚመራው ይመረጣል።
የዚህ ምርጫ አሸናፊ ነገ ጠቅላይ ሚንስትር ሆኖ ይሾማል።
የለንደን ከተማ ከንቲባ የነበሩት ቦሪስ ጆንሰን የጠቅላይ ሚንስትርነቱን ቦታ ሊቆናጠጡ ይችላሉ የሚል ሰፊ ግምት ቢኖርም፤ በርካታ ዕውቅ ፖለቲከኞች ግን ከቦሪስ ጆንሰን ሥር ሆነን አንሠራም በማለታቸው የምርጫውን ውጤት በልበ ሙሉነት ለመገመት አዳጋች አድርጎታል ተብሏል።
በብሬግዚት ፖሊሲያቸው ምክንያት ሥልጣን ለመልቀቅ የተገደዱት ቴሬዛ ሜይ ዛሬ የመጨረሻ የካቢኔ ስብሰባቸውን ይመራሉ።
• የብሬግዚት እቅድ በ432 የተቃውሞ ድምጽ ውድቅ ተደረገ
የሥራ መልቀቂያ ደብዳቤያቸውንም ነገ በይፋ ለንግስት ኤልሳቤት ያቀርባሉ።
ቴሬዛ ሜይን የሚተካው ጠቅላይ ሚንስትር ነገ የንግስቲቷ መኖሪያ በሆነው ባኪንግሃም ቤተ-መንግሥት በሚደረግ ሥነ-ስርዓት ሥልጣኑን ይረከባል።
የቢቢሲ የፖለቲካ አርታኢ ሎውራ ኩንስበርግ እንደምትለው ከሆነ፤ ዛሬ በዌስትሚንስትር አሸናፊ የመሆነ ሰፊ እድል የተሰጠው ለቀድሞ የለንደን ከንቲባ እና የዩናይትድ ኪንግደም የውጪ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ቦሪስ ጆንሰን ነው።
የወግ አጥባቂ ፓርቲ አባላት ቀጣዩ የፓርቲው መሪ እና የዩናይትድ ኪንግደም ጠቅላይ ሚንስትር ማን እንደሚሆነ ለመወሰን ባለፉት ሁለት ሳምንታት ድምጽ ሲሰጡ ቆይተዋል። ዛሬ ከሰዓት የድምጽ አሰጣጥ ሥነ-ስርዓቱ ይጠናቀቃል።
ቦሪስ ጆንሰን ዩናይትድ ኪንግደም ከአውሮፓ ህብረት እንድትለይ ፍላጎት የነበራቸውና ሕዝበ ውሳኔ እንዲካሄድ ሲቀሰቅሱ የነበሩ ፖለቲከኛ ናቸው።
ቴሬዛ ሜይ ሥልጣናቸውን እንደሚለቁ ይፋ ካደረጉ በኋላ፤ እሳቸውን ሊተኩ የሚችሉ 10 ዕጩዎች ቀርበው ነበር። ከአስሩ እጩዎች ቦሪስ ጆንሰን ከ50 በመቶ በላይ የድጋፍ ድምጽ አግኝተው እንደነበረ ተነግሯል።
የወግ አጥባቂ ፓርቲ ኃላፊዎች ቦሪስ ጆንሰን ዩናይትድ ኪንግደም ከአውሮፓ ህብረት የምትለያይበትን የተሻለ መንገድ ሊቀይሱ ይችላሉ የሚል ተስፋ አላቸው።
በአሁኑ ሰዓት የዩናይትድ ኪንግደም የውጪ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ የሆኑት ጄሬሚ ሃንት፤ በአራት ወራት ውስጥ ከአውሮፓ ህብረት ጋር ከስምምነት በመድረስ ለብሬግዚት መፍትሄ እንደሚሰጡ ተናግረዋል።