አሜሪካ፡ አዲሷ ሙሽራ ባሏን ከእሳተ ገሞራ አፍ ታደገችው
አዲሶቹ ተጋቢዎች ለጫጉላ ሽርሽር እሳቱ ወደማይንቀለቀልበት ፀጥ ብሎ ከሚያንቀላፋው እሳተ ገሞራ ለሽርሽር ነበር የሄዱት።
ክሌይ ቻስቴይን እና አካሚያ የጫጉላ ሽርሽራቸውን ያካሄዱት በተጋቡ ማግስት ነበር። ጋብቻቸውን በአሜሪካ ኢንዲያና ግዛት ፈፅመው ሊያሙኢጋ የተባለ ተራራን በመውጣት እሳተ ገሞራ የፈጠረውን ውበት እያዩ፣ ፍቅራቸውን ለማጣጣም ነበር ሀሳባቸው።
ተራራው ጫፍ ላይ እንደደረሱ አዲሱ ሙሽራ ክሌይ ቻስቴይን፣ ትንሽ የሀሳብ ሰበዝ ብልጭ አለችበት። 'ለምን ወደ እሳተ ገሞራው አፍ ወረድ ብለን አናየውም፣ በዛውም ጥሩ እይታን እናገኛለን' የሚል ነው ሀሳቡ።
• "በኤችአይቪ የምሞት መስሎኝ ልጄን ለጉዲፈቻ ሰጠሁ"
• "እናቴ ካልመጣች አልመረቅም" ኢዛና ሐዲስ ከማንችስተር ዩኒቨርስቲ
ባለቤቱ የከፍታ ፍርሃት ስላለባት ባለችበት ለመቆየት ትወስናለች። እሱ የልቡን ለማድረስ ቁልቁለቱን ወረደ "ድንገት ከፍተኛ ድምፅ ሰማሁ፤ ከኮረብታው የሚንደረደር ቋጥኝ አይነት" ያለችው አካሚያ የባሏን የድረሱልኝ ጩኸት እንደሰማች ወደ እሱ አመራች።
በደም ተለውሶ ሞባይሉ ከእሱ ርቆ ወድቆ አገኘችው።
ክሌይ ያለ የሌለ ጉልበቷን አስተባብሯ፣ ሀዘኗን ዋጥ አድርጋ ባሏን አፋፍሳ አነሳችው።
እርሷ ላይ ተዝለፍልፎ፣ ወደላይ እያለው፣ በሕመም መላ አካሉ እየተሸቀሸቀ ወደ ተራራው ግርጌ ወረዱ።
ወደ ተነሱበት ለመመለስ የሚረዳቸው አንድም አካል ስላልነበር ሁለቱ ብቻ ተደጋግፈው ሦስት ሰአት ያህል በመጓዝ እርዳታ የሚያገኝበት ሥፍራ ላይ ደርሰዋል።
"በጣም የምትደንቅ ሴት ናት" ብላል እንኳንም ሚስቴ ሆነች በሚል ድምፀት።
• "ኦሮሞ እና ማዳጋስካርን የሚያገናኝ ፖለቲካ እንዳለ አላውቅም" የትነበርሽ ንጉሤ
ቻስቴይን ተራራው ጋር ሲወርድ የራስ ቅሉ ተፈንክቶ እየደማ ነበር።
"ተደግፎኝ እየሄድን ደጋግሞ ምን ያህል ቀረን፣ አንደርስም እንዴ? እያለ ይጠይቀኝ ነበር" የምትለው አካሚያ፤ ወደ ፍሎሪዳ ሄዶ የተሻለ ህክምና እንዲያገኝ የሚያስችል ገንዘብ እንደተሰባሰበለት ጠቅሳለች።
የራስ ቅሉ መሰበርና ቀላል የአጥንት መሰበር ቢገጥመውም ከባድ የሆነ ሌላ አደጋ የለውም። ነገር ግን ሐኪሞች ሴሬብራል ስፓይናል ፈሳሽ በአፍንጫው በኩል መፍሰሱን ተናግረዋል።
"ያን ያህል ጉዳት ገጥሞት በራሱን ኃይል ህክምና የሚያገኝበት ድረስ መሄዱ ትንግርት ነው" ብላለች ባለቤቱ።
አክላም በፌስ ቡክ ገጿ ላይ ፈጣሪን አመስግናለች።