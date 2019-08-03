መንግሥት በምን የሕግ አግባብ ኢንተርኔት ይዘጋል?
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ ባሳለፍነው ሐሙስ ሐምሌ25 /2011 ዓ.ም በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ለጋዜጠኞች ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። ከጋዜጠኞች ከቀረቡላቸው ጥያቄዎች መካከልም አንዱ የኢንተርኔት መዘጋት ጉዳይ ነበር።
ጠቅላይ ሚንስትሩም የሰዎችን ሕይወትና ንብረት ከጥቃት ለማትረፍ አስፈላጊ ሆኖ እስከተገኘ ድረስ ለሳምንት ሳይሆን እስከ ወዲያኛው ኢንተርኔት ሊዘጋ ይችላል ሲሉ ተደምጠዋል። ለመሆኑ መንግሥት በምን የሕግ አግባብ ኢንተርኔት ይዘጋል?
• ጠብ አጫሪና ጥቃት አድራሽ የፌስቡክ ፖስቶችን እንዴት ሪፖርት ማድረግ ይቻላል?
የሕግ ባለሙያው አቶ ምስጋናው ሙሉጌታ፤ በሰብዓዊ መብቶችም ሆነ በሕገ-መንግሥት ድንጋጌዎች መንግሥት የሃገር ደህንነትን ለማስጠበቅ ሲል እንደዚህ ዓይነት እርምጃዎችን ሊወስድ ይችላል ይላሉ።
ተመሳሳይ ጥያቄ የሰነዘርንላቸው የ "ግርምተ ሳይቴክ" መጽሐፍ ደራሲና ፎርቹን 500 ግሎባል በተሰኘ ተቋም ውስጥ የቴክኖሎጂ ኃላፊ የሆኑት አቶ ሰለሞን ካሳ በበኩላቸው፤ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን ላይ እንደተቀመጠና የሕዝብን ደህንነትና ሰላም የማስጠበቅ ኃላፊነት እንዳለበት አካል፤ በፌስቡክ የሚሰራጭ መረጃ የሚያደርሰውን ጉዳት ትኩረት ሰጥተው ማየታቸው የሚጠበቅ ነው ይላሉ።
መንግሥታት ኢንተርኔት ለምን ይዘጋሉ?
በሀገራችን ባለፉት ዓመታት በተደጋጋሚ የታየው የኢንተርኔት መዘጋት የዜጎችን መረጃ መቆጣጠሪያ መንገድ በመሆን መንግሥት ያለአግባብ እየተጠቀመበት ነው ይላሉ - የሕግ ባለሙያው አቶ ምስጋናው።
አክለውም በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች ኢንተርኔትን የሚያቋርጡ መንግሥታት የሚሞግታቸውን ሀሳብ በኢንተርኔት እንዳይንሸራሸር የመከልከያ መንገድ አድርገው እየተጠቀሙበት ነው የሚል ትችት እንደሚሰነዘርባቸው ያነሳሉ።
የቴክ ቶክ የቴሌቪዥን መርሀ ግብር አዘጋጅና አቅራቢው አቶ ሰለሞን በበኩላቸው፤ ኢንተርኔትን ማቋረጥ በመላው ዓለም እየተለመደ መጥቷል ሲሉ ከሕግ ባለሙያው ሀሳብ ጋር ይስማማሉ።
ምክንያቱ ምንድን ነው? ለሚለውም የተደረጉ ጥናቶችን በመጥቀስ፤ መንግሥት የፖለቲካውና የመረጃ ቁጥጥሩ በእርሱ ሥር እንዲሆን ወይም የፖለቲካ ትርክቱን እርሱ በሚፈልገው መንገድ ለማስኬድ ሲፈልግ ነው ይላሉ።
መንግሥታት 'ኢንተርኔት የዘጋነው የተፈጠሩ ችግሮችን ለማስተካከልና ለመቆጣጠር ነው' ቢሉም፤ ጥናቶች የሚያሳዩት ግን መንግሥታቱ የሚሰጡት ምክንያት ሽፋን መሆኑን ነው ይላሉ አቶ ሰለሞን።
ኢንተርኔት ለፖለቲካዊ እንቅስቃሴ በሰፊው ጥቅም ላይ የዋለው እአአ በ2010 በአረብ አብዮት መሆኑን የሚያስታውሱት አቶ ሰለሞን "ከዚያ በኋላ መንግሥታት በንቃት የሚከታተሉት ጉደይ ቢኖር ኢንተርኔትን ነው" ይላሉ።
በዚህ ጉዳይ ላይ የተካሄዱ ጥናቶችንም በመጥቀስ ከአረብ አብዮት በኋላ ከአርባ ሃገራት በላይ ከ400 ጊዜ በላይ ኢንተርኔት መዝጋታቸውን በአስረጂነት ያቀርባሉ።
የሕግ ባለሙያው አቶ ምስጋናው በበኩላቸው የምርጫ ወቅት እየደረሰ መሆኑንና የሲዳማ ክልል ለመሆን የሚደረገው ሕዝበ ውሳኔ በቅርብ መሆኑን በማስታወስ "ካለንበት የፖለቲካ ሁኔታ አንፃር፤ በተቻለ መጠን ሀሳቦች በደንብ ተሠራጭተው ሌላ የሚገዳደራቸው ሀሳብ እየቀረበባቸው መፍትሄ እንዲያገኙ የማድረግ ስልትን ብንጠቀም ነው የሚያዋጣን " ሲሉ አማራጭ ሃሳብ ያቀርባሉ።
የዓለም አገራት ራስምታት
በፌስቡክ በስፋት የሚሰራጩ ግጭትን የሚያስነሱ መልዕክቶች የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የመላው ዓለምና የፌስቡክ ተቋምም ራስ ምታት እንደሆነ አቶ ሰለሞን ይናገራሉ።
እንደ አቶ ሰለሞን ከሆነ እነዚህ ራስ ምታቶች አራት አንኳር ጉዳዮችን ይዘዋል። ቀዳሚው ከፍቶ ለማየት የሚያጓጉ ማስፈንጠሪያዎችን፤ አሰቃቂ ምስሎችን ማስቀመጥ መሆኑን ይጠቅሳሉ። ይህ ከታዋቂ ሰዎች ጋር የተያያዘ ሐሰተኛ ወሬ መንዛት፣ ከጥላቻ፣ ከፖለቲካ፣ ከግብረ ስጋ ግንኙነት ጋር የተገናኙ ወሬዎችና ምስሎች በዚህ ዓይነት መልኩ እንደሚሰራጩ ያብራራሉ።
ሌላኛው ፅንፈኛ የሆነ ይዘት ያላቸው ፅሁፎችና ምስሎች የሚለጠፉበትን ሁኔታ ነው። እንደዚህ ዓይነት መረጃዎች የሀሳብ ግጭት ብቻ ሳይሆን የአካል ግጭት ውስጥ ሊከቱ እንደሚችሉ ይናገራሉ።
• «ኢትዮ-ቴሌኮምን እንከሳለን» የሕግ ባለሙያዎች
ሐሰተኛ ዜናም የዓለም ሃገራት አሳሳቢ ጉዳይ መሆኑን የሚያትቱት አቶ ሰለሞን ይሀ በርካታ ሰዎች በቀላሉ እንዲታለሉ ለማድረግ በሚያስችል ደረጃ ተቀናብሮ የሚቀርብ ነው ይላሉ።
የፌስቡክና የመንግሥታት ሌላኛው ራስ ምታት የጥላቻ ንግግር ነው። የጥላቻ ንግግሮቹ በዘር፣ በፆታ፣ በሐይማኖት ላይ የሚሰነዘሩ ሆነው መላው የዓለም ሃገራት አሳር መሆናቸውን ይጠቅሳሉ።
በኢትዮጵያ ባለው የፖለቲካ ምህዳር ምክንያት፤ በዘር፣ በሐይማኖትና በጾታ ላይ የተመሰረተ የጥላቻ ንግግርሮችና ሀሰተኛ ዜናዎች ተስፋፍተው እንደሚታዩ የሕግ ባለሙያው አቶ ምስጋናውም ሆኑ አቶ ሰለሞን ይስማሙበታል።
ኢንተርኔት መዝጋት መፍትሔ ይሆናል?
አቶ ሰለሞንም ሆነ አቶ ምስጋናው ኢንተርኔትን መዝጋት የሚነሱ የብሔር ግጭቶችንም ሆነ መፈናቀሎችን እንደማያስቆም ይናገራሉ።
አቶ ሰለሞን እንደሚሉት ኢንተርኔትን ከማቋረጥ ይልቅ ግጭት ቀስቃሽ የጥላቻ ንግግሮችና ሐሰተኛ ዜናዎች በዋናነት የሚሰራጩት በፌስ ቡክ በመሆኑ ፌስቡክን ማነጋገር ተገቢ ነው። ይህንን ያደረጉ የአለማችን ሃገራት መኖራቸውን የሚጠቅሱት አቶ ሰለሞን ጀርመንና ፊሊፒንስን በምሳሌነት ይጠቅሳሉ።
ከ100 ሚሊየን በላይ ሕዝብ ያለባት ሃገር ውስጥ ግጭት ቢፈጠር እና አለመረጋጋት ቢቀጥል ለአህጉሪቱ የሚኖረው ቀውስን በመንግሥት በኩል ለፌስቡክ ማስረዳት ቢቻል ከፌስ ቡክ ጋር የጥላቻ ንግግሮችን በመቆጣጠር በጋራ መስራት ይቻላል የሚል ሀሳብ ይሰጣሉ።
የኢትዮጵያ መንግሥት የተለያዩ ቋንቋ የሚናገሩ ግለሰቦችን አቅርቦ ከፌስ ቡክ ጋር በቅርበት ቢሰራ ውጤት ሊያመጣ የሚችል የቁጥጥር እርምጃ መውሰድ ይቻላል ሲሉ ምክራቸውን ያጠናክራሉ።
"በአሁኑ ሰዓት በሀገራችን እየተደረገ ያለው የኢንተርኔት መዝጋት በዘፈቀደ ይመስላል" የሚሉት የሕግ ባለሙያው አንዳንድ ጊዜ የሕዝብ ደህንነትን አደጋ ላይ የሚጥሉ ነገሮች ሲከሰቱ ይዘጋል፤ አንዳንዴ ደግሞ ፈተና ለማከናወንም ይዘጋል ሲሉ ትዝብታቸውን ያጋራሉ - ማን እንደሚዘጋውም የሚታወቅ ነገር እንደሌለ በመጥቀስ።
"ማን ነው የሚዘጋው? ቴሌ ፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ወይስ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት?" ሲሉ በመጠየቅ ይህንን የሚወስን በግልፅ የተቀመጠ መመሪያ እንደሚያስፈልግ አቶ ምስጋናው ይናገራሉ።
• በሞባይል ኢንተርኔት መቋረጥ የተገደቡ እንቅስቃሴዎች
• ስመ ጥሩ ጋዜጠኛ ሃሰተኛ ዜና በመፈብረክ ከስራው ተባረረ
መንግሥት የሀገርንና የሕዝብን ደህንነት መጠበቅ ተቀዳሚ ሥራው ስለሆነ ባሻው ጊዜ እየተነሳ ኢንተርኔት እንዲዘጋ የምንፈቅድለት ከሆነ፤ ሕግ ሲጥስ የምንቆጣጠርበት ስርዓት አይኖረንም በማለት የሕጉን አስፈላጊነት ያስረዳሉ።
ኢንተርኔት በመዝጋት የሚደርሱ ኪሳራዎች
የሕግ ባለሙያው አቶ ምስጋናው በቅርቡ ኢትዮ ቴሌ ኮም በሰጠው መግለጫ ላይ በኢንተርኔት መዘጋት ምክንያት የደረሰበትን ኪሳራ መግለፁን በማንሳት የሚኖረውን ኢኮኖሚያዊ ጉዳትም ቀላል እንዳልሆነ ያስረዳሉ።
በአሜሪካ ያለ አንድ ተቋም ያወጣው ጥናት እንደሚያሳየው ኢንተርኔት በተዘጋ ቁጥር በአንድ ሀገር ዓመታዊ የምጣኔ ሀብት እድገት ላይ በአማካይ 1.9 በመቶ ኪሳራ ያመጣል የሚሉት ደግሞ አቶ ሰለሞን ናቸው።
ከዚህ በተጨማሪም ገንዘብ የሚለግሱ ሀገራት የመንግሥት አስተዳዳራዊ ተግባራቱ በኢንተርኔት መዘጋት ምክንያት በመዘግየቱ ተሰላችተውና ተስፋ ቆርጠው ሀሳባቸውን ሊቀይሩ ይችላሉ ሲሉ ያለውን አሉታዊ ተፅዕኖ አቶ ሰለሞን ያሰምሩበት ጉዳይ ነው።
ኢንተርኔት ከኢኮኖሚ ጋር ብቻም ሳይሆን ከሕክምና ጋር ተያያዥ መሆኑን በማንሳት መዘጋቱን እንደቀላል ማየት እንደሌለብን ያሳስባሉ።
"ኢንተርኔትን መዝጋት ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃ የገነባችውን ምስል በማጠልሸት ተመልሶ ጉዳት ማድረሱ አይቀርም" የሚሉት አቶ ሰለሞን ግጭትን ለማስቆም በሚል የሚወሰድ ርምጃ ግጭት ፈጣሪዎቹ ኢንተርኔት በመዘጋቱ ሌላ መንገድ ያጣሉ ወይ? የሚለውን መጠየቅ እንዳለበት ያነሳሉ።
የሕግ ባለሙያው በበኩላቸው ሀሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት ላይ የሚያሳርፈው መጥፎ አሻራ በቀላሉ የሚታለፍ አለመሆኑን ሳይጠቅሱ አላለፉም።