የዚምባብዌ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ሮበርት ሙጋቤ ሆስፒታል ከገቡ ወራት እንዳለፋቸው ተነገረ
የዚምባብዌ የቀድሞ መሪ ሮበርት ሙጋቤ ላለፉት አራት ወራት በሲንጋፖር ሆስፒታል ውስጥ ሕክምና እየተደረገላቸው እንደሚገኙ የአገሪቷ ፕሬዝዳንት ኤመርሰን ምናንጋግዋ ገለፁ።
የ95 ዓመቱ የእድሜ ባለፀጋ -ሙጋቤ " የአገራችን መሥራች አባት" ያሏቸው ፕሬዚዳንት ምናንጋግዋ ምንነቱ ባልተገለፀ ሕመም በሲንጋፖር የሕክምና ክትትል እያደረጉ መሆናቸውን ተናግረዋል።
ባለፈው ሰኞ ባወጡት መግለጫ እንዳሉት ሮበርት ሙጋቤ በየጊዜው ከሚያደርጉት የጤና ምርመራ በተጨማሪ በሆስፒታል ሆነው የቅርብ ሕክምና ክትትል እንዲያደርጉ ሐኪማቸው መወሰናቸውን ገልፀዋል።
ባለፈው ሕዳር ወር ፕሬዝዳንት ምናንጋግዋ ሙጋቤ በጤናና በእርጅና ምክንያት መራመድ እንደተሳናቸው አስታውቀው ነበር።
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ባለፈው መጋቢት ወርም የቀድሞ ፕሬዝዳንቱ ለሕክምና ወደ ሲንጋፖር እንዳመሩና በግንቦት ወር አጋማሽ ወደ ሀገራቸውን እንደሚመለሱ ማስታወቃቸው ይታወሳል።
ባለፈው ሳምንት ሙጋቤን ለመጠየቅ ወደ ሲንጋፖር ያመሩት ፕሬዝዳንት ምናንጋግዋ "የጤና መሻሻል እያሳዩ እንደሆነና በቅርቡ ተሽሏቸው ከሆስፒታል ሊወጡ እንደሚችሉ ተናግረዋል።
በዚምባብዌ የሕብረተሰብ ጤና አገልግሎት በመዳከሙ የገንዘብ አቅም ያላቸው ሰዎች ወደ ደቡብ አፍሪካና ሌሎች አገራት በመሄድ ለመታከም ይገደዳሉ።
ሮበርት ሙጋቤም በሥልጣን ላይ በነበሩ ጊዜ የህክምና ክትትላቸውን የሚያደርጉት በሲንጋፖር ነበር።
ፕሬዚዳንት ምናንጋግዋ ለ37 ዓመታት አገሪቷን ሲመሩ ከነበሩት ሮበርት ሙጋቤ እአአ ሕዳር ወር 2017 ላይ ሥልጣን መረከባቸው ይታወሳል።