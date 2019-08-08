ናይጄሪያ ውስጥ 'ሰልፊ' ሲነሱ የነበሩ ሦስት ተማሪዎች ሞቱ
ናይጄሪያ ውስጥ በአንድ ድልድይ ላይ ሆነው እራሳቸውን በሞባይል ስልካቸው ፎቶ (ሰልፊ) ሲያነሱ ከነበሩ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መካከል ሦስቱ ሕይወታቸው አለፈ።
በሰሜናዊ ናይጄሪያ የሚገኝ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሞት ምክንያት የሆነው ተሰብስበው እራሳቸውን ፎቶ ሲያነሱበት የነበረው ድልድይ ተደርምሶ እንደሆነ 'ፐንች' የተሰኘው ጋዜጣ ዘግቧል።
• ወጣቱ እራሱን 'ሰልፊ' ሲያነሳ ህይወቱ አለፈ
ቡዋቺ በምትባለው የናይጄሪያ ግዛት ውስጥ በሚገኘው የአቡባካር ታፋዋ ባላዋ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ተማሪ የሆኑት ወጣቶች የሞቱት በዩኒቨርሲቲው ውስጥ የመማሪያ ክፍሎችንና የተማሪዎቹን መኖሪያ የሚያገናኛው ከብረት የተሰራ ድልድይ ሰኞ እለት በመፍረሱ ነው።
የዩኒቨርሲቲው ምክትል ፕሬዝዳንት ሙሃመድ አብዱልአዚዝ ስለአደጋው ሲናገሩ "ተማሪዎቹ ከባድ ዝናብ ከጣለ በኋላ በድልድዩ በኩል ሲያቋርጡ አካባቢው ለፎቶ አመቺ ነው በማለት በሞባይሎቻቸው ፎቶ መነሳት ጀመሩ" ብለዋል።
ከዚያም ከ10 እና ከ15 ሰው በላይ መያዝ በማይችለው የመተላለፊያ ድልድይ ላይ ከ30 በላይ ተማሪዎች ተሰብስበው ፎቷቸውን በማንሳት ላይ ሳሉ ነው አደጋው የደረሰው ይላሉ ምክትል ፕሬዝዳንቱ።
• ማላዊቷ ነርስ በማዋለጃ ክፍል 'ሰልፊ' በመነሳቷ ከስራ ታገደች
"ድልድዩ ሲሰራ ከባድ ጭነት እንዲሸከም ሳይሆን ተማሪዎች በአጭር ጊዜ ውስጥ አቋርጠው ከአንደኛው ህንጻ ወደሌላኛው እንዲሸጋገሩበት ብቻ ነበር" ሲሉ ለድልድዩ መደርመስ መሸከም ከሚችለው በላይ ሰው ስለተሰበሰበ መሆኑን ተናግረዋል- ምክትል ፕሬዝዳንቱ።
ስለአደጋው የወጡ አንዳንድ ዘገባዎች ከሞቱት ሦስት ተማሪዎች በተጨማሪ የተወሰኑ ተማሪዎች እንዳልተገኙ ቢያመለክቱም ምክትል ፕሬዝዳንቱ ግን ሐሰት መሆኑን ገልጸዋል።
በዚህ በተማሪዎቹ ላይ በደረሰው አደጋ ምክንያት ማክሰኞ ዕለት የዩኒቨርስቲው ተማሪዎች የተቃውሞ ሰልፍ እንዳደረጉና ወደ አንደኛው የዩኒቨርሲቲው ግቢ የሚያስገቡ መንገዶችን በመዝጋት ሠራተኞች ወደ ውስጥ እንዳይገቡ አግደው እንደነበር ተገልጿል።