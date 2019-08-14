ብሩክ ዘውዱ፡ በአገር አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ውጤት አስመዝጋቢ
በዘንድሮው ዓመት የከፍተኛ ትምህርት ለመግባት ሃገር አቀፍ ፈተና ከወሰዱ ተማሪዎች ከፍተኛው ውጤት 645 ሲሆን፤ ይህ ውጤትም በአማራ ክልል መመዝገቡን የትምህርት ሚኒስቴር የኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክተር ወ/ሮ ሃረጓ ማሞ ለቢቢሲ ገልፀዋል።
ብሩክ በባህርዳር የአየለች ደገፉ መታሰቢያ (ሐይሌ) ትምህርት ቤት ተማሪ ነው። ስላስመዘገበው ውጤት ለማነጋገር ወደ ብሩክ ስልክ መታን። ምን ተሰማህ አልነው።
ብሩክ ውጤቱን እንደሚያመጣ ይጠብቅ ስለነበር ብዙም አልደነቀውም። " ደስ ብሎኛል" አለን በአገር አቀፍ ደረጃ ግን ከፍተኛ ውጤት አስመዘግባለሁ ብሎ እንዳላሰበ በመግለፅ።
•"እናቴ ካልመጣች አልመረቅም" ኢዛና ሐዲስ ከማንችስተር ዩኒቨርስቲ
ላስመዘገበው ከፍተኛ ውጤትም በትምህርት ቤቱ ውስጥ የሚያስተምሩ መምህራን ብቃት ፣ በትርፍ ጊዜው [ቅዳሜና እሁድ] መምህራን የሚሰጡትን ማጠናከሪያ ትምህርት መከታተሉ እና የራሱ የንባብ ልምድ አስተዋፅኦ እንዳደረገለት ይናገራል።
"ሁሉም ሰው የራሱ ሆነ የጥናት ስልት አለው፤ የእኔ የንባብ ስልት ለሌላው ላይፈይድ ይችላል " የሚለው ብሩክ በፕሮግራም፣ ብዙም ሳይጨናነቅ እና ደስ እያለው እንደሚያነብ ከዚያም ፈተናን ተረጋግቶ የመፈተን ልምድ እንዳለው ገልፆልናል።
•በቴክኖሎጂ ኢ-ፍትሐዊነትን የምትታገለው ኢትዮጵያዊት
ብሩክ ወላጅ አባቱን በሞት ያጣው የ10 ዓመት ታዳጊ እያለ ነበር። ከዚያም በኋላ እናታቸው የእናትንም የአባትንም ቦታ ተክተው እነርሱን ማሳደግ ያዙ።
በቤት ውስጥ በእናታቸው የሚደረግላቸውን ድጋፍና ክትትልም ሳይጠቅስ አላለፈም።
" እናቴ ብዙም አንብቡ ብላ አትጎተጉተንም ፤ እኛ በፈለግንበት ሰዓት አምነንበት ነው እንድናነብ የምታደርገው" ይላል።
ብሩክ እንደሚለው ታላቅ እህቱም የዛሬ ሦስት ዓመት እርሱ በተማረበት አየለች መታሰቢያ (ሐይሌ) ትምህርት ቤት፤ በትምህርት ቤቱ ከፍተኛ ውጤት እንዳስመዘገበች ያስታውሳል፤ የእርሱ ታናሽ ወንድምም ቢሆን የዋዛ አይደለም፤ ጥሩ የትምህርት አቀባበል አለው።
በጤና ዘርፍ፣ በኮምፒዩተር ሶፍት ዌር ኢንጅነሪንግ እንዲሁም በሌሎች ዘርፎች የመማር ፍላጎት ቢኖረውም እስካሁን ግን ቁርጥ ያለው ውሳኔ ላይ አልደረሰም። ይሁን እንጂ ወደ ሕክምናው ዘርፍ ሳያደላ እንደማይቀር ይናገራል።
አፕቲቲዩድ የትምህርት ዘርፍ የበርካታ ተማሪዎች ውጤት ዝቅ ማለቱ ብዙዎችን እያነጋገረ ነው። በእርግጥ እርሱ"86 አካባቢ አስመዝግቤያለሁ" ይላል [የቱን የትምህርት ዓይነት ምን ያህል እንዳስመዘገበ እንኳን በቃሉ አላወቀውም፤ ጉብዝና ለጎበዞች ብርቅ አይደለምና]
ምክንያቱን ግን ሳንጠይቀው አላለፍንም። እርሱም የትምህርቱ ዘርፍ የተማሪዎችን ጠቅላላ እውቀት ለመመዘን እንደሚሰጥ ጠቅሶ "ትምህርቱ እንደ አንድ የትምህርት ዘርፍ አይሰጥም፤ መምህራን ናቸው በበጎ ፈቃደኝነት እገዛ የሚያደርጉት፤ በዚያ ምክንያት ይሆናል" ሲል የግል አስተያየቱን አካፍሎናል።
ብሩክ ወደፊት አንድ ግብ ብቻ አስቀምጦ መጓዙ አያዋጣም ከሚሉት ወገኖች ነው። ወደፊት የተሻለ ነገር ፍለጋ በተለያዩ ዘርፎች እንደሚታትር ነግሮናል።
"ደስታ ያሰክራል፤ ደስታ እንባ እንባ ይላል" ሲሉ ነበር የብሩክ ወላጅ እናት ወ/ሮ ኤልሳቤጥ ጥላሁን የተሰማቸውን ደስታቸውን የገለፁልን።
የልጃቸውን መልካም ውጤት ዜና የሰሙትም ከራሱ ከልጃቸው ነበር ።
"ደውሎ፤ እንዳትደነግጭ፤ ስድስት መቶ ምናምን አምጥቻለሁ ብሎ ስልኩን ዘጋው" ይላሉ የስልክ ልውውጣቸውን ሲያስታውሱ። ከዚያ በኋላ ግን ጓደኛው ደውሎ ብሩክ ከኢትዮጵያ ተፈታኞች አንደኛ እንደወጣ ሲነግራቸው ደስታቸውን መቆጣጠር እንዳልቻሉ ገልፀውልናል።
•በአገር ውስጥ ያለው መፈናቀል ሕገ ወጥ ስደትን አባብሷል?
በወቅቱ ጓደኛቸው ቤት ነበሩና " እርሷን አቅፌ ጮህኩ፤ እሷን አቅፌ አለቀስኩ፣ ተንበረከኩ...ፈጣሪን አመሰገንኩ" ይላሉ።
ወ/ሮ ኤልሳ ከ12ኛ ክፍል በላይ በትምህርታቸው አልገፉም- አንድም ውጤት ስላላስመዘገቡ፤ በግልም ለመማር አቅም ስላልነበራቸው፤ በሌላም በኩል በትዳር ኃላፊነት ውስጥ ስለገቡ።
የዛሬ ዘጠኝ ዓመት ባለቤታቸው በሞት ከተለዩዋቸው በኋላ ልጆቼ ናቸው ሥራዎቼ ብለው ያላቸውን ሁሉ እያፈሰሱ እንደሆነ ያስረዳሉ።
"እናንተ የምታስመዘግቡት ውጤት ለእኔ ደመወዜ ነው እያልኩ ስለማሳድጋቸው ተግተው ነው የሚሰሩት " ይላሉ። መልካም ውጤት ሲያመጡም ደመወዝ እንደከፈሉኝ ነው የሚሰማቸው ሲሉ ከልጆቻቸው ጋር ያላቸውን ተግባቦት ያስረዳሉ።
እርሳቸው እንደሚሉት እንዲያጠኑ ብዙም ጫና አያሳድሩባቸውም ፤ በነፃነትና በውይይት የሚፈልጉትን ማግኘት እንደሚችሉ እየነገርኩ ነው ያሳደግኳቸው ነው የሚሉት።
"በትምህርት ብቻ ሳይሆን ጥሩ ዜጋ እንዲሆኑ ፤ ገንዘብ በምንም መንገድ ይገኛል፤ መማር ስብዕናን ያንጻል፤ ስብዕናን ያሟላ ሰው እንድትሆኑ እፈልጋለሁ እያልኩ ነው ያሳደግኳቸው"ይላሉ።
ለእርሳቸው ብቻ ሳይሆን አገር የሚጠቅሙ ዜጎች እንዲሆኑ እንደሚለፉ ይናገራሉ።
•የቀድሞው የአንጎላ መሪ ልጅ የ15 ሚሊዮን ዶላር ቤቷን ልታፈርስ ነው
"የምንኖረው ሁለት ክፍል ቤቶችን እያከራየን ነው፤ ለልጆቼ የማወርሳቸው ምንም ሀብት የለኝም" የሚሉት ወ/ሮ ኤልሳ እነርሱ ላይ ፍሬያቸውን ማየት እንደሚፈልጉ ይገልፃሉ።
"ብሩክ በተሰማራበት ሁሉ ውጤታማ ልጅ መሆን የሚችል ነው፤ የሞከረው ሁሉ ይሳካል" የሚሉት ወ/ሮ ኤልሳ ብዙ ጊዜ ናሳ የመሄድ ምኞት እንዳለው ይገልፃሉ።
የከፍተኛ ትምህርት መግቢያ (የ12ኛ ክፍል) ፈተና ለመውሰድ ከተመዘገቡት 322 ሺህ 717 ተማሪዎች መካከል 319,264 የሚሆኑት ፈተናውን መውሰዳቸውን የትምህርት ሚኒስቴር በይፋዊ ገፁ አስታውቋል።
ፈተና ላይ ከተቀመጡት ውስጥም 59 ተማሪዎች ከ600 በላይ ውጤት ሲያመጡ 48.59 በመቶ የሚሆኑት ደግሞ ከ350 በላይ ውጤት አምጥተዋል።
በተጨማሪም በአማራ፣ደቡብ፣ቤኒሻንጉልና ኦሮሚያ ከልሎች 846 ተማሪዎች ከፍተኛና ተመሳሳይ የሆነ ውጤት በማምጣታቸው ተጨማሪ የማጣራት ሂደት እንደሚደረግባቸውና የማጣራቱ ሂደትም እንደተከናወነ ውጤቱም የሚገለፅ ይሆናል።
በተጨማሪም በዘንድሮው ዓመት በፈተናው ወቅት በተፈጸመ የደንብ ጥሰት የ68 ተማሪዎች ውጤት መሰረዙም ተገልጿል።