በባሕር ዳር ለበቀል የተነሳች ሴት በአንድ ኃላፊ ላይ የአሲድ ጥቃት ፈጸመች
አንዲት ግለሰብ ባሕር ዳር ውስጥ በሚገኘው የክልሉ የመንገድ ትራንስፖርት ቢሮ ውስጥ በሚሰሩ ኃላፊ ላይ አሲድ በመድፋት ጥቃት ፈጽማ ጉዳት እንዳደረሰችባቸው ፖሊስ ለቢቢሲ ገለጸ።
ድርጊቱ የተፈጸመው ነሐሴ 02/2011 ዓ.ም ጠዋት ላይ ሲሆን ግለሰቧ ባሕር ዳር በሚገኘው የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የመንገድ ትራንስፖርት ቢሮ የስምሪት ዳይሬክቶሬት ዳይሬከተሩን ለማግኘት እንደምትፈልግ ብትገልጽም ኃላፊው ስብሰባ ላይ እንደሆኑ ተገልጾላት ትመለሳለች።
ግለሰቧ በድጋሚ በዚያኑ ቀን ከሰዓት በኋላ ተመልሳ ወደ ኃላፊው ቢሮ እንደመጣች በባሕር ዳር ከተማ 3ኛ ፖሊስ ጣቢያ የምርመራ የሥራ ሂደት አባል የሆኑት ምክትል ኢንስፔክተር ይስማው ታሪኩ በዕለቱ የተፈፀመውን ለቢቢሲ አስረድተዋል።
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ግለሰቧ በ2008 ዓ.ም በህጋዊ መንገድ 'እፎይታ' በሚባል ማህበር የተመዘገበ ባጃጅ መግዛታቸውን እና በዚህም ለተወሰነ ግዜ የስምሪት መርሃ ግብር ወጥቶላቸው ባጃጁ በሥራ ላይ ተሰማርቶ መቆየቱን ተናግረዋል።
ኢንስፔክተር ይስማው ጨምረውም "በኋላ ላይ ግለሰቧ ምክንያቱን አላውቀውም በሚሉት ሁኔታ የማህበሩ ታፔላ እንዲነሳ ተደርገ፤ ባጃጇም እንድትያዝ ተደረገች" ይላሉ።
ከዚያም በኋላ ግለሰቧ "ተሽከርካሪዋን ትክክለኛ ከሆነ ማህበር ስለመግዛታቸው አመልክተው ነበር። 'ታፔላውን አስቀርታችሁ ባጃጇን መልሱልኝ' ሲሉ ለፖሊስ አመልክተው ነበር። ባጃጇ የወረዳ ባጃጅ ናት በሚል ተይዛ ነበር" ሲሉ ኢንስፔክተር ይስማው ለቢቢሲ ተናግረዋል።
ግለሰቧ እንደሚሉት ባጃጇ ጥር ወር ላይ በተመሳሳይ ሁኔታ ተይዛ ልትመለስላቸው ስላልቻለች መፍትሔ ለማግኘት ወደ ተለያዩ መሥሪያ ቤቶች ማመልከቷንና ምላሽ የሚሰጥ ሰሚ አካል አጣሁ ሲሉ መናገራቸው ተገልጿል።
ግለሰቧ ይህ እንዲሆን ያደረገው ቀደም ሲል የባሕር ዳር መንገድ ትራንስፖርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ የነበሩት እና አሁን የክልሉ መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ የስምሪት ዳይሬክቶሬት ዳይሬከተር የሆኑት አቶ ደመላሽ ስንሻው ናቸው ብለው ማሰባቸውን ፖሊስ ተናግሯል።
ይህንን ተከትሎም ግለሰቧ እንደተናገሩት ጥቃቱ የተፈጸመባቸው ግለሰብ ተሽከርካሪዋን "የወረዳ ባጃጅ ናት ያስባለብኝ እሱ በመሆኑ 'እሱን ለማጥፋት ተነሳሁ'" ማለታቸውን ምክትል ኢንስፔክተር ይስማው ገልጸዋል።
በድርጊቱ የተጠረጠሩት ግለሰብ ለፖሊስ እንደተናገሩት ጥቃቱን ለመፈጸም አሲድ ገዝተው ነሐሴ 2 ቀን ጠዋት ወደ አቶ ደመላሽ ቢሮ ቢሄዱም ስብስባ ላይ ናቸው ስለተባሉ ተመልሰዋል።
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ከሰዓት በኋላ ሲመለሱ ግን አቶ ደመላሽን ቢሯቸው ውስጥ ሥራ ላይ እንዳሉ ያገኟቸዋል። ከዚያም ተጠርጣሪዋ በጆግ ይዛው የመጣችውን አሲድ ከቅርብ እርቀት ላይ ሆና በግለሰቡ ላይ እንደደፋችና ምን እንደተከሰተ መለስ ብላ ሳታይ እየሮጠች መውጣቷን ለፖሊስ ቃሏን ሰጥታለች።
ተጠርጣሪዋ ድርጊቱን ፈጽማ ለማምለጥ ብትሞክርም በአካባቢው በነበሩ ሰዎች ትብብር በቁጥጥር ሥር የዋለች ሲሆን ጥቃቱ የተፈጸመባቸው ግለሰብም ወዲያውኑ ወደ ሐኪም ቤት ተወስደው ህክምና እንዲያገኙ ተደርጓል።
የተደፋባቸው አሲድ ሙሉ ለሙሉ ሰውነታቸው ላይ ስላላረፈ በግለሰቡ ላይ የከፋ ጉዳት እንዳላደረሰ የተገለጸ ሲሆን፤ ነገር ግን አሲዱ በተጎጂው ሁለት እጆች ላይ በማረፉ እጃቸው መጥቆር እና እብጠት፣ ሆዳቸው ላይ የመጥቆር ምልክቶች እንዲሁም በፊታቸው ላይም አልፎ አልፎ የመቃጠል ጉዳት ደርሶባቸዋል።
ተጠርጣሪዋ ጥቃቱን ለመፈጸም የተጠቀመችበትን አሲድ ለመኪና ባትሪ በሚል እንደገዛችው ለፖሊስ የተናገረች ሲሆን ፖሊስም የአሲዱን ምንጭ ለማወቅ ምርመራ እያደረገ መሆኑን ተናግሯል።
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ጥቃቱ የተፈጸመባቸው አቶ ደመላሽን በሥራቸው ግለሰቧን ኢላማ እንዳላደረጉና ሌሎችም ከስምሪት ቦታቸው ውጪ የሚሰሩ ባጃጆችን ሥርዓት ለማስከበር ሲባል ሌሎችም እንደተያዙ ለፖሊስ ተናግረዋል።
ፖሊስ በአሁኑ ወቅት የተጠርጣሪ እና የተጎጂን ቃል እንዲሁም ሌሎች ማስረጃዎችን እንዳሰባሰበና አስፈላጊውን ማስረጃና ምስክሮችን አሟልቶ መዝገቡ በፍጥነት እንዲታይ ወደ ባሕር ዳር ፍትህ ጽህፈት ቤት መላኩን ለቢቢሲ ገልጸዋል።
ጥቃቱ የተፈጸመባቸው አቶ ደመላሽ ስንሻው እያደረጉ የነበረውን የህክምና ክትትል አጠናቀው ከሆስፒታል መውጣታቸውን አረጋግጠናል።