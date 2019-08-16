በሞዛምቢክ የውበት መጠበቂያ ምርቶች ፋብሪካ ሠራተኞች ራሳቸውን ሳቱ
በሞዛምቢክ የውበት መጠበቂያ ምርቶችን የሚያመርት ፋብሪካ ሠራተኞች በቂ አየር ባለማግኘታቸው ራሳቸውን እየሳቱ መሆኑ ተገለፀ።
ባለፈው ዓመት ሕዳር ወር 132 የሚሆኑ የፋብሪካው ሠራተኞች ለሕመም ተዳርገው ሕክምና ተከታትለዋል።
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ባሳለፍነው ሰኞም 72 ሠራተኞች ለተመሳሳይ ችግር ተዳርገው በማቶላ በሚገኘው ማፑቶ ሆስፒታል መላካቸው ተዘግቧል።
ሠራተኞቹ ሆስፒታል በገቡበት በዚያው ዕለት ከሆስፒታል የወጡ ሲሆን የሆስፒታሉ ዶክተሮች ግለሰቦቹ አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደማይገኙ አስታውቀዋል።
የፋብሪካው አስተዳደር ሠራተኞቹ በተደጋጋሚ ለሕመም በመዳረጋቸውና በሌሎች ምክንያቶች ወቀሳ ደርሶበታል።
ሪፖርቶች እንደሚያመለክቱት የፋብሪካው በርና መስኮቶች ዝግ በመሆናቸው አየር እንደልብ አይዘዋወርም።
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በብዛት ሰው ሰራሽ ፀጉርን ያያዙ እና ሌሎች ጥሬ እቃዎች የተቀመጡባቸው ሳጥኖች በፋብሪካው ውስጥ ታጭቀው ይገኛሉ።
ይህም በቤቱ ውስጥ ጥቃቅን የሆኑ በካይ ቅንጣጢቶች በአየሩ ውስጥ እንደተጠራቀሙና ሠራተኞቹ እነዚህን በካይ ነገሮች ከሚስቡት አየር ጋር ለመማግ በመዳረጋቸው እንደሆነ ሪፖርቱ ተገልጿል።