በፓሪስ ዝግ ያለው አስተናጋጅ በጥይት ተገደለ
በፈረንሳይዋ መዲና ፓሪስ አካባቢ በምትገኝ ቦታ ሳንድዊች እንዲያመጣ የታዘዘ አስተናጋጅ በፍጥነት አላመጣም በሚል የተናደደ ደንበኛ በጥይት ተኩሶ ገድሎታል።
ግድያው የተከሰተው አርብ እለት በምስራቃዊዋ ፓሪስ በምትገኘው ኖይሲ ለ ግራንድ ፣ ፒዛና ሳንድዊች መሸጫ ቦታ ነው።
ፖሊስ እንዳሳወቀው ተጠርጣሪው ወዲያው ከአካባቢው ተሰውሯልም ብሏል።
የአምቡላንስ ሰራተኞች ጀርባው አካባቢ በጥይት የተመታውን የ28 አመቱን አስተናጋጅ ለማዳን ጥረት ቢያደርጉም ቦታው ላይ ህይወቱ አልፏል ተብሏል።
የአስተናጋጁ የስራ ባልደረቦች እንደገለፁት ትእዛዙን ለማስተናገድ የወሰደበት ጊዜ ረዘም ያለ በመሆኑ ደንበኛው በከፍተኛ ሁኔታ ተበሳጭቶ ነበር ብለዋል።
•ከ125 በላይ የተጠፋፉ ኢትዮጵያዊያን ቤተሰቦችን ያገናኘችው አሜሪካዊት
ግድያው የሬስቶራንቱን ሰራተኞችን እንዲሁም የአካበባቢውን ነዋሪዎች በከፍተኛ ሁኔታ አስደንግጧል።
"በጣም አሳዛኝ ክስተት ነው። ከጥቂት ወራት በፊት የተከፈተችው ይህች ሬስቶራንት ፀጥ ረጭ ያለችና ምንም ችግር የሌለባት ነች" በማለት አንዲት የ29 አመት ግለሰብ ለፈረንሳይ ሚዲያ ተናግራለች።
•“ከተማ አስተዳደሩ የወሲብ ንግድን በህግ ወንጀል የማድረግ ስልጣን የለውም” የህግ ባለሙያ
አንዳንድ ነዋሪዎች በበኩላቸው በአካባቢው የወንጀል ተግባራት እየተበራከቱ ሲሆን በተለይም ከአደንዛዥ እፅ ዝውውርና ከመጠጥ ጋር ተያይዞ ችግሮች እንዳሉም ተናግረዋል።