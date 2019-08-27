ኢትዮጵያ፡ ፖሊስ አንድን ወጣት ሲደበድብ በምስል ያስቀረው የዐይን እማኝ
ትናንት ነሐሴ 20 ቀን 2011 ዓ.ም ፖሊሶች እጁ በካቴና የታሰረን ወጣት ሲደበድብ፤ አብሮት የነበረው ሌላኛው ፖሊስ ወደላይ ሲተኩስ፤ አንዲት እናት ለመገላገል ሲሉ ሲገፈተሩ የሚያሳየው ቪዲዮ መነጋጋሪያ ሆኗል።
ሕግ በሚያስከብሩ የፖሊስ አባላት ድብደባው መፈፀሙ ደግሞ ብዙዎችን አስቆጥቷል።
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አዲስ አበባ ቄራ አካባቢ ተቀረፀ የተባለው ይህ ተንቀሳቃሽ ምስል እንዲሁም ከዚህ ቀደም በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የወጡ ተመሳሳይ ድርጊቶች ፖሊስ ንፁሃን ዜጎች ላይ እየፈፀመ ስላለው የጭካኔ ድርጊት ምስክር ነው ሲሉ በርካቶች አስተያየታቸውን ሰጥተዋል።
ቢቢሲም ይህንን ተንቀሳቃሽ ምስል የቀረፀውንና አቤል በሚል ስም በትዊተር ገፁ ያጋራውን ወጣት አነጋግሮት ነበር።
አቤል እንደሚለው በወቅቱ ከጎፋ ገብርዔል ወደ ቄራ በሚወስደው መንገድ አካባቢ ሲደርስ ሰው መበታተን እና መሮጥ ጀመረ ። ጉዳዩን በቅረበት መከታተሉን የቀጠለው አቤል "ሲደበደብ የነበረው ልጅ በተንቀሳቃሽ ምስሉ ላይ ከሚታዩት እናት ኋላ ሲሄድ ነበር" ይላል።
እየሄዱ ሳሉም ወጣቱና ፖሊሱ መገፋፋት ጀመሩ። ከዚያም ሲደበድበው የነበረው ፖሊስ ሽጉጡን አብሮት ለነበረው ፖሊስ ይሰጠዋል።
ፖሊሱ ሽጉጡን አቀባብሎ መተኮስ ጀመረ [ የመጀመሪያውን ተኩስ በቪዲዮው አላስቀረውም]።
ከዚያም ወጣቱ እጁን ሰጠ። አሰሩት። ልክ እንዳሰሩት መምታት ጀመሩት። በአካባቢው በርካታ ሰው ቢኖርም ማንም ሰው ሊገላግል የደፈረ የለም። ሁሉም ሰው ፈርቶ እየሸሸ ነበር። በዚህ መሃል መሳሪያ የያዘው ፖሊስ "ዞር በሉ" እያለ ሁለተኛ ጥይት ይተኩስ ነበር።
እናትየው ናቸው መሰል ያላቸው እናትም ሊገላግሉ እየሞከሩ ነበር። በደብዳቢው ፖሊስ ያለምንም ርህራሄ ሲገፈተሩ በአካባቢው ያለ ሰው እርሳቸው እንዳይጠጉ ሲይዛቸው አስተውሏል።
አቤል እንደሚለው በአካባቢው የነበሩ ሰዎች ምንም ማድረግ አልቻሉም ነበር። መሳሪያ የያዘው አንደኛው ፖሊስ እየተኮሰ "እንዳትጠጉ" እያለ እያስፈራራ ስለነበር ማንም ደፍሮ ሊገላግል የሞከረ አልነበረም።
"በወቅቱ ማንም የተጠጋው ሰው አልነበረም፤ በፍርሃት ይመስለኛል የተኮሰው። እጁ ላይ መገናኛ ራዲዮ ይዞ ነበር ደውሎ እርዳታ መጥራት ይችል ነበር ከአቅሙ በላይ ከሆነም" ፖሊሱ ለምን መተኮስ እንዳስፈለገው እንዳልገባው ይናገራል።
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ከዚያ በኋላ መኪናው መንቀሳቀስ ስለ ጀመረ አቤል ቪዲዮውን መቅረፅ አልቻለም። ተንቀሳቃሽ ምስሉ አጭር የሆነውም ለዚያ ነው ይላል።
የዐይን እማኙ እንደሚለው እንደዚህ ዓይነት አጋጣሚዎችን በቪዲዮ እየቀረፀ በማህበራዊ ሚዲያ ሲያጋራ ይህ የመጀመሪያው አይደለም።
አዲስ አበባ ውስጥ ብዙ ጊዜ እንዲህ ዓይነት ነገሮች ያጋጥማሉ የሚለው አቤል "ፖሊሶችን ለምንድን ነው የምትማቱት? ስንላቸው 'ምን አገባችሁ እናንተንም እነርሱ ጋር እንዳንቀላቅላችሁ' ይሉን ነበር" ሲል የማን አለብኝነት ምላሽ እንደሰጡት ያስታውሳል።
የህግ ባለሙያዋ ብሌን ሳህሉ በአንድ ወቅት 'ሃሽታግ ነግበኔ' ብላ ትዊት አደረገች። ከዚያም የእርሷን ተቀብሎ የራሱን ጽሁፍ መፃፍ እንደጀመረ ይናገራል።
"ፖሊስ ያልተገባ ኃይል ሲጠቀም ማንም የሚናገራቸው ሰው የለም፤ ሲቀጡ አናያቸውም፤ አንሰማም፤ በመሆኑም መረጃው ሰዎች ጋር እንዲደርስ ነው የቀረፅኩት" ሲሉ ምክንያቱን ያስረዳል።
በጉዳዩ ላይ ምላሽ እንዲሰጡን የጠየቅናችን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር "ስብሰባ ላይ ነኝ" በማለታቸው ሃሳባቸውን ማካተት አልቻልንም። ለኮሚሽነሩና የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው ጋር ያደረግነው የስልክ ጥሪም ምላሽ አላገኘም።