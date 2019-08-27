በአውሮፕላን ውስጥ ለቀልድ "ቦምብ" ያለው ኢትዮጵያዊ ለእስር ተዳረገ
በአውሮፕላን ውስጥ ሆነው ቀልድ ቢናገሩ እንዲያው መዘዝ የሚያስከትልብዎት መስሎዎት ያውቃል? አንድ ኢትዮጵያዊ አውሮፕላን ውስጥ ሆኖ በቀልድ መልኩ "ቦምብ" ማለቱ ለአራት ወር እስር ዳርጎታል።
ጪፍራየ በቀለ ሚያዝያ ወር ላይ ከናይሮቢ ወደ ጆሃንስበርግ ለመብረር "ቦምብ" ብሎ በመቀለዱ የጆሞ ኬንያታ አለም አቀፍ ማረፊያ ለሦስት ሰዓታትም ያህል ተዘግቷል።
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ጀጅመንት የተባለው ጋዜጣ እንደዘገበው ጪፍራየ በቀለ አውሮፕላን ውስጥ የበረራ አስተናጋጆች እየተቆጣጠሩ ባሉበት ሰዓት "ምን ያስፈራል? ቦምብ መሰለሽ ወይ" በማለት ለበረራ አስተናጋጇ በመቀለድ ተናግሯል።
የበረራ አስተናጋጇም የሥራ ባልደረቦቿን ካዋየች በኋላ ለአብራሪው በመናገር አውሮፕላኑ ሌላ ቦታ ተወስዶ ሁሉም መንገደኞች እንዲወርዱ ከተደረጉ በኋላ አውሮፕላኑ ተፈትሿል። በረራውም ተሰርዟል።
ለወራት ማረፊያ ቤት በእስር ላይ የቆየው ኢትዮጵያዊ አርብ እለት እስር ተበይኖበታል።
የኢትዮጵያዊው አስተያየት አዲስ አይደለም። ከዚህ ቀደምም እንዲህ አይነት ሁኔታዎች አጋጥመው የሚያውቁ ሲሆን፤ ከስድስት ዓመታት በፊትም በጆን ኦፍ ኬኔዲ አለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ አንድ ግለሰብ ለጓደኛው "ቦምብ" ሲል የሰማው የደህንነት ሰራተኛ በቁጥጥር ሥር አውሎታል።
ግለሰቡ የጠራው 'ቦምብ' የሚል መጠሪያ ስላለው ታዋቂ ሳንድዊች ነበር።
በጎርጎሳውያኑ አቆጣጠር 2004ም እንዲሁ እንግሊዛዊ ተማሪ ቦርሳዋ ውስጥ 'ቦምብ' እንዳለ በመቀለዷ በአሜሪካ አየር ማረፊያ ውስጥ በቁጥጥር ሥር የዋለች ሲሆን ለቀልዱም ይቅርታ ጠይቃለች።
እንደ ጎርጎሳውያኑ 2003ም እንዲሁ የኢራቅ የባህር መርከበኛ ሁለት ቦምቦችን በሻንጣው ይዣለሁ ማለቱን ተከትሎ የፀጥታ ችግር ተፈጥሮ እንደነበር ተዘግቧል።