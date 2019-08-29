"ቁጥራችን ትንሽ ስለሆን ነው መሰል፤ ትዝም አንላቸው" የኢትዮጵያ ዐይነ ሥውራን ማኅበር
ባሳለፍነው ሰኞ ከጠዋቱ 4፡00 ሰዓት ገደማ አንድ ዐይነስውር ለጉዳይ ባቀናበት አቃቂ ክፍለ ከተማ የአሣንሰር ጉድጓድ ውስጥ ገብቶ ሕይወቱ ማለፉን የኢትዮጵያ ዐይነ ሥውራን ብሔራዊ ማህበር የህዝብ ግንኙነትና የቅርንጫፎች ኃላፊ አቶ ገብሬ ተሾመ ለቢቢሲ ገለፁ።
• በንቅለ ተከላ ዕይታው የተመለሰለት ኢትዮጵያዊ ታዳጊ
በአደጋው ሕይወቱ ያለፈው ድረስ ሁናቸው በብሔራዊ ዐይነ ሥውራን ማህበር ሥር በሚተዳደረው የወላይታ ዐይነ ሥውራን ትምህርት ቤት ትምህርቱን ተከታትሏል። በዘንድሮ ዓመትም በኮተቤ ሜትሮ ፖሊታን ዩኒቨርሲቲ በመምህራን ማሰልጠኛ ፕሮግራም በዲፕሎማ ተመርቋል።
ባሳለፍነው ቅዳሜና እሁድ ከሌሎች ተመራቂዎች ጋር ሥልጠና ወስደው የሥራ ቦታ ለመመደብ እጣ ይወጣላቸዋል። እጣው ሲወጣም ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ይደርሰዋል።
የተመደበበት ክፍለ ከተማ ከሚኖርበት አቃቂ ክፍለ ከተማ ስለሚርቅ ወደተመደበበት ክፍለ ከተማ ሄዶ እንዲቀይሩት ጥያቄ ያቀርባል። እዚያም አቃቂ ክፍለ ከተማን እንዲጠይቅ ስለነገሩት ወደ ክፍለ ከተማው ያቀናል።
ጥያቄውን ለማቅረብ ወዳቀናበት አቃቂ ክፍለ ከተማ 7ኛ ፎቅ ደርሶ ወደ ታች ለመውረድ የአሳንሰሩን ቁልፍ ይጫነዋል። ተከፈተለት። አሳንሰሩ ግን ወለል አልነበረውም፤ 21 ሜትር በሚገመተው የአሳንሰር ጉድጓድ ውስጥ ተምዘግዝጎ ወረደ። ይህንን ዓለምም ተሰናበተ።
የማህበሩ ሕዝብ ግንኙነት አቶ ገብሬ እንደሚሉት እስካሁን ለማህበሩ ከደረሱት የሞትና የአካል ጉዳት ሪፖርቶች በአሳንሰር ምክንያት የሞት አደጋ ሲያጋጥም ይህ የመጀመሪያው ነው ብለዋል።
አሁን የተፈጠረው አደጋ እንኳንስ ለዐይነ ሥውር ለዐይናማም ቢሆን እጅግ አደገኛ ነው ብለዋል።
በኮንስትራክሽን ሕግ መሠረት በ2001 ዓ.ም የወጣ የህንፃ ኮድ ላይ ይህንን ለማስፈፀም የወጣው ደንብና መመሪያ ያጣቅሳሉ።
በመመሪያው ላይ አሳንሰሮች ከውጭም ሆነ ከውስጥ የብሬል ፅሁፍ እንዲኖራቸው እንዲሁም ድምፅ እንዲኖራቸው ይደነግጋል፤ ነገርግን አገር ውስጥ የሚገጣጠሙ አሳንሰሮች ይህንን የሚያሟሉ እንዳልሆኑ ይኮንናሉ።
"ከውጭ የሚመጡት አሳንሰሮች ብሬል ተገጥሞላቸው ይመጣሉ፤ ድምፅም አላቸው፤ ነገር ግን ብዙ ጊዜ ድምፁን ስለማይከፍቱት አይሰሩም" ይላሉ። በትክክል አገልግሎት የሚሰጡትም በጣም ጥቂቶች እንደሆኑ የታዘቡትን አጋርተውናል።
• የኢትዩጵያውያን አካል ጉዳተኞች ፈተናዎች ምን ድረስ?
ምንም እንኳን ያለ ረዳት ብዙ ጊዜ አሳንሰር ውስጥ ባይገቡም እርሳቸውም ዓይነ ስውር በመሆናቸው የገጠማቸው አለ።
"አንድ ጊዜ አሳንሰር ውስጥ ገብቼ የነካኋቸው አብዛኞቹ ቁልፎች አይሰሩም ነበር። የሚሰሩት 9ኛ ፎቅና ምድር ላይ ያለው ብቻ ነበር የሚሰራው፤ እኔ መሄድ የፈለኩት 5ኛ ፎቅ ነበር፤ ከላይ ታች ስል በኋላ ላይ በሰዎች እርዳታ ወጣሁ" ሲሉ ያስታውሳሉ።
ከዚህ ቀደምም ዐይነ ሥውራን በመንገድ መቆፋፈር፣ በመኪና አደጋ፣ ከድልድይና ፎቅ ላይ በመውደቅ አደጋ ለሞትና የአካል ጉዳት መዳረጋቸውን ይናገራሉ።
በአንድ ወቅት አንድ ዐይነ ስውር የውጭው በረንዳ [ከለላ] ከሌለው የትምህርት ቤት ህንፃ ወድቆ ከባድ አካል ጉዳት እንደደረሰበት ያነሳሉ።
ከድልድይ ላይም እንዲሁ ከለላ ባለመኖሩ የአንድ አባት ሕይወት ሲያልፍ በቅርብ ጊዜም የኮተቤ መምህራን ኮሌጅ ተመራቂ ተማሪ ውሃ ቀድታ ስትመለስ ከድልድይ ላይ ወድቃ ሕይወቷ እንዳለፈ ይናገራሉ።
"ቁጥራችን ትንሽ ስለሆን ነው መሰል ትዝ አንላቸውም" የሚሉት አቶ ገብሬ አካል ጉዳትን በተመለከተ 'ደረጃው ይለያያል እንጂ ያልተነካ አለ' ለማለት እንደሚቸገሩ ይናገራሉ።
ከአባላቶቻቸው በጥቆማ ያገኙትንና ሰኞ እለት ያጋጠመው ይህን አደጋ በተመለከተ ማህበሩ የተለያዩ መረጃዎች እያሰባሰበና የሚመለከተውን አካል ለማነጋገር ዝግጅት እያደረጉ መሆናቸውን ለቢቢሲ ገልፀዋል።
አደጋው በርካቶችን አስቆጥቷል። የህግ ባለሙያዋና የአካል ጉዳተኞች መብት ተሟጋቿ ሎሬት የትነበርሽ ንጉሴም በፌስቡክ እንዲሁም በትዊተር ገጿ ላይ ቁጣዋን አስፍራለች።
ቢቢሲ ያነጋገራቸው የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ፅ/ቤት የወንጀልና የትራፊክ አደጋ ክፍል ኃላፊ ኮማንደር ተስፋየ ወሰንየለህ አደጋው ሰኞ ጠዋት ከ 3፡00-4፡00 ሰዓት ባለው ጊዜ እንዳጋጠመ ገልፀውልናል።
ተመራቂው ዐይነ ሥውር የሥራ ምደባ ቦታውን ለማስለወጥ በክፍለ ከተማው ውስጥ ትምህርት ቢሮ አምርቶ እንደነበርም ያረጋግጣሉ።
"ከ7ኛ ፎቅ ወደ 3ኛ ፎቅ ለመውረድ በሚሞክርበት ሰዓት ነው የወደቀው" የሚሉት ኃላፊው ከነበረበት አምስተኛ ፎቅ ወደ ላይ እንዲወጣ ስለተነገረው ወደዚያ ለመሄድ በሚሞክርበት ጊዜ አደጋው እንደደረሰበት ያስረዳሉ።
ኮማንደሩ እንደሚሉት አሳንሰሩን ሌሎች ሰዎች እየተገለገሉበት ስለነበር በእንቅስቃሴ ላይ ነበር። ይሁን እንጂ ግለሰቡ አሳንሰሩ የቆመ መስሎት በሩን ከፈተው። አሳንሰሩ በእንቅስቃሴ ላይ ስለነበር እርሱ ያለበት ቦታ ላይ የአሳንሰሩ ወለል አልነበረምና ጉድጓዱ ውስጥ እንደገባ አረጋግጠዋል።
የክፍለ ከተማው ህንፃ በዚህ ዓመት አገልግሎት መስጠት የጀመረ ሲሆን አሳንሰሩ ብዙ ጊዜ ብልሽት እንደሚያጋጥመው ለቢቢሲ ገልፀዋል።
የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በጉዳዩ ላይ ምርመራ እያደረገ መሆኑንም ኮማንደሩ አክለዋል።