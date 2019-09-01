የሮበርት ኤፍ ኬኔዲ ገዳይ ሲርሃን ሲርሃን እስር ቤት በጩቤ ተወጋ
የህግ ባለሙያና አሜሪካን በጠቅላይ አቃቤ ህግነት ያገለገሉት ሮበርት ኤፍ ኬኔዲ ገዳይ ተብሎ የእድሜ ልክ እስራት የተቀጣው ሲርሃን ሲርሃን በካሊፎርኒያ እስር ቤት በጩቤ እንደተወጋ የአሜሪካ ሚዲያዎች ዘግበዋል።
ባለስልጣናቱ እንዳሳወቁት ግለሰቡ የተወጋው አርብ እለት ሲሆን ጥቃቱም እንደደረሰም የእስር ቤቱ ኃላፊዎች በፍጥነት ምላሽ እንደሰጡ ያወጡት መግለጫ አትቷል።
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መግለጫው ጥቃት የደረሰበትን ግለሰብ ማንነት ከመግለፅ ቢቆጠብም የአሜሪካ በርካታ ሚዲያዎች ከተለያዩ በፍትህ ዘርፉ ከተሰማሩ ምንጮች እንደተረዱት የ75 አመት እድሜ ባለፀጋው ሲርሃን መሆኑን ነው።
ሲርሃን የእድሜ ልክ እስር ተፈርዶበት ሪቻርድ ዶኖቫን በሚባል ማረሚያ ቤት ነው ያለው። ጥቃት የደረሰበት ማረሚያ ቤቱ ላይ ባለ ታሳሪ ሲሆን ጥቃቱንም ተከትሎ ለብቻው እንዲገለል መደረጉንም የጥቃቱን ዜና በመጀመሪያ ያስነበበው ቲኤምዚ ገልጿል።
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ግለሰቡ ለጥቃቱ ምን እንዳነሳሳው ምክንያቱ እየተመረመረ ሲሆን፤ ባለስልጣናቱም ምንም ከማለት ተቆጥበዋል።
ሲርሃን ሲርሃን ማን ናቸው?
ለአሜሪካ ፕሬዚዳንት እጩነት ቀርበው የነበረውን ሮበርት ኬኔዲ ሎስ አንጀለስ በሚገኘው አምባሳደር ሆቴል በነበሩበት ወቅት ሶስት ጊዜ ሲርሃን ሲርሃን ተኩሶባቸዋል ተብሏል።
ወቅቱ በጎርጎሳውያኑ አቆጣጠር 1968 ሲሆን በሆቴሉ ማዕድ ቤት የተተኮሰባቸው የቀድሞው የሴኔት አባል ፎበርት ኬኔዲ በወቅቱ ካሊፎርኒያ ላይ የነበረውን የዲሞክራቲክ ፓርቲን ድልን ለደጋፊዎቻቸው እያበሰሩ ነበር ተብሏል።
•የአረና ፓርቲ አባል ንብረት የሆኑ 13 ፍየሎች መታሰራቸው ተነገረ
የቀድሞው ፕሬዚዳንት ጆን ኤፍ ኬኔዲ ወንድም ሮበርት ኬኔዲ በተተኮሰባቸው በ24 ሰአታት ውስጥ ህይወታቸው አልፏል።
ቀድሟቸው ከአምስት አመታት በፊት በጎርጎሳውያኑ 1963 ከተገደሉት ወንድማቸው ጆን ኤፍ ኬኔዲም አጠገብ ተቀብረዋል።
ሲርሃን ሲርሃን በመጀመሪያ የሞት ፍርድ ተፈርዶበት የነበረ ሲሆን ካሊፎርኒያ የሞት ቅጣትን ስታስቀር ወደ እድሜ ልክ እስራት ተቀየረ።
•ተማሪው 'በማህበራዊ ሚዲያው ፅሁፎች' አሜሪካ እንዳይገባ ታገደ
የዮርዳኖስ ዜግነት ያለው ሲርሃን ትውልዱ ፍልስጥኤማዊ ሲሆን ስለ ተኩሱም ሆነ ስለ ግድያው ምንም ነገር እንደማያውቅ ተናግሮ ነበር።
በጎርጎሳውያኑ 1967 በነበረው የስድስቱ ቀናት ጦርነት ኬኔዲ ለእስራኤል ባደረጉት ድጋፍ እንደከዳን ይሰማኛል በሚል ለአንድ ሚዲያ ተናግሯል ተብሏል።