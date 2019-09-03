ኬቨን ኃርት ባጋጠመው የመኪና አደጋ ከፍተኛ ጉዳት ደረሰበት
ኮሜዲያን እና ተዋናይ ኬቨን ኃርት በሎስ አንጀለስ ከተማ ባጋጠመው የመኪና አደጋ ጀርባው ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰበት ተነገረ።
የኬቨን ባለቤት ኤኒኮ ፓሪሽ፤ ባለቤቷ መንቃቱን እና በሆስፒታል ህክምናውን እየተከታተለ እንደሚገኝ ለቲኤምዜድ የዜና ወኪል ተናግራለች።
ኬቨን ኃርት አደጋው ያጋጠመው ከ1970ው ሞዴል ፕለይማውዝ ባራኩዳ ጋር ተመሳስላ የተሠራችው ቅንጡ መኪናው ውስጥ ከሌሎች ሁለት ሰዎች ጋር ሲጓዝ ነበር።
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አደጋው የደረሰው ከእኩለ ለሊት በኋላ ሲሆን፤ መኪናዋን ሲያሽከረክር የነበረው ጃሬድ ብላክ መኪናውን መቆጣጠር ተስኖት መንገድ ዳር ከሚገኝ ግዑዝ ነገር ጋር መጋጨቱን ሪፖርቶች ጠቁመዋል።
አሽከርካሪው ጀርባው ላይ ከባድ ጉዳት እንዳጋጠመው የታወቀ ሲሆን፤ በመኪናው ውስጥ የነበረችው የጃሬድ ብላክ እጮኛ ሬቤካ ብሮክስተርማን ግን ያለ ምንም ጉዳት ከአደጋው መትረፏ ታውቋል።