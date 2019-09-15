በሜክሲኮ የጉድጓድ ውሃ ውስጥ ቢያንስ የ44 ሰዎች አስክሬን ተገኘ
በሜክሲኮ ጃሊስኮ በሚባል ግዛት ተገድለው የውሃ ጉድጓድ ውስጥ ተጥለው ከነበሩ የ44 ሰዎችን ማነነት መለየታቸውን ባለሙያዎች አስታውቀዋል።
የሟቾቹ አስክሬን በጥቁር ፕላስቲክ ተሸፍኖ ነበር የውሃ ጉድጓድ ውስጥ የተጣለው።
ባለስልጣናት እንደተናገሩት የአከባቢው ነዋሪዎች መጥፎ ጠረን አከባቢውን መበከሉን ተከትሎ ባሰሙት ቅሬታ የውሃ ጉድጓዱ ሲመረመር አስክሬኖቹ ተገኝተዋል።
• አደንዛዥ ዕፅ የጫነ መኪና የፖሊስ መኪና ገጭቶ በቁጥጥር ሥር ዋለ
ጃሊስኮ የተባለችዋ ግዛት በሜክሲኮ የዕጽ አዘዋዋሪ ቡድኖች መገኛ እና በቡድኖቹ መካከል ከፍተኛ ግጭት የሚከሰትባት ግዛት ነች።
ከዚህ ቀደምም በዚሁ ግዛት የበርካታ ሰዎች አስክሬን ከአንድ ስፍራ ላይ በጅምላ ተቀብሮ ተገኝቷል። ማንነታቸው የተለዩት ሟቾች ስም ባይጠቀስም፤ ምናልባትም የዕጽ አዘዋዋሪ ቡድን ጋር ቁርኝነት ያላቸው ሰዎች ሳይሆኑ አይቀርም ተብሏል።
የአብዛኛው ሟች አስክሬን ተቆራርጦ ስለነበረ የትኛው የሰውነት አካል የየትኛው እስክሬን ነው ለሚለው ጥያቄ ምላሽ ለማግኘት ብዙ ጊዜ ጠይቋል ሲሉ የፎረንሲክ ባለሙያዎች ተናግረዋል።
መንግሥት የሟቾችን ማንነት ለማጣራት የሚያግዙ ተጨማሪ ባለሙያዎች ወደ ስፍራው እንዲልክም ጥያቄ ቀርቦለታል።