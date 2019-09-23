ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ በእንግሊዝ የክብር ማስታወሻ ምልክቶች ተቀመጠላቸው
ለቀዳማቂ ኃይለ ስላሴ በእንግሊዝ 'ባዝ' ተብሎ በሚታወቀው ቦታ ለነበራቸው ቆይታ እና 'ዌስቶን ሱፐር ሜር' የተባለውን ቦታ የጎበኙበትን ወቅት ለመዘከር በማሰብ የክብር ማስታወሻ የሆኑ ሁለት ሰማያዊ ምልክቶች በስማቸው ተቀመጠላቸው።
የጣልያን ጦር ኢትዮጵያን በተቆጣጠረበት ወቅት ንጉስ ኃይለ ስላሴ እ.አ.አ. ከ1936 እስከ 1940 ድረስ በስደት ኑሯቸውን በእንግሊዟ ባዝ አድርገው እንደነበር ይታወሳል።
• ላሊበላ፡ የመፍትሔ ያለህ የሚለው ብሔራዊ ቅርስ
በእንግሊዝ ቆይታቸውም ዌስቶን ሱፐር ሜር ወደሚባል ቦታ በመሄድ በውሃ ዋና ይዝናኑ ነበር።
'ብሉ ፕሌክ' በመባል የሚታወቀው ይህ የክብር ማስታወሻ እንግሊዝ ውስጥ የማይረሳ ስራ የሰሩ ሰዎችን ለማሰብና ትልቅ ታሪካዊ ክስተቶችን ለማስታወስ ህዝብ በሚሰበሰብባቸው ቦታዎች የሚቀመጥ ሰማያዊ ምልከት ነው።
የዌስቶን ሲቪክ ማህበር ባዘጋጀው የክብር ምልክት ማኖር ስነ-ስርዓት ላይ የቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ የልጅ ልጅ የሆኑት ልዑል ሚካኤል መኮንን የተገኙ ሲሆን ምልክቶቹንም በይፋ ከፍተው መርቀዋል።
''ንጉስ ኃይለ ስላሴ በእንግሊዝ በነበራቸው ቆይታ ቦታዎቹን እንደ ገዛ ቤታቸው ቆጥረው ይኖሩ ስለነበር እሱን ለማስታወስና ለእሳቸው ክብር ለመስጠት ነው ይህንን ያደረግነው'' ብለዋል ከአዘጋጆቹ መካከል አንዱ የሆኑት ዶክተር ሾን ሶበርስ።
በስነ-ስርዓቱ ላይ የተገኙት የዌስቶን ሱፐር ሜር ከተማ አስተዳዳሪ የሆኑት ማልኮም ኒኮልሰን ደግሞ ''ከተማችን ከኢትዮጵያ ንጉሳውያን ቤተሰቦች ጋር ስሟ በመያያዙ ትልቅ ኩራት ይሰማናል'' ሲሉ ተደምጠዋል።