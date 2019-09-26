የትራምፕን ስልክ ማን 'ጠለፈው'?
የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብዙ መሰናክል አልፈዋል። ይህኛው ፈተና ግን ከስከዛሬዎቹ ሁሉ የከፋ ነው ይላሉ ተንታኞች።
የክስ ፋይሉ የተከፈተባቸው ከዩክሬኑ አቻቸው ጋር አደረጉት የተባለውን ያልተገባ የስልክ ውይይት ተከትሎ ነው።
በመጪው ምርጫ ተቀናቃኛቸው እንደሚሆኑ የሚጠበቁትን ጆ ባይደንን አንዳች ጠልፎ የሚጥልላቸውን ወንጀል እንዲያፈላልጉላቸው ለዩክሬኑ አቻቸው በውለታ መልክ ይጠይቋቸዋል፤ትራምፕ።
የእውነት አፈላላጊው ኮሚቴ ሊቀመንበር አዳም ሺፍ በትራምፕና በዩክሬኑ ዜለንስኪ መካከል የተደረገው ቃለ ምልልስ የሚከተለውን ይመስል ነበር ብለዋል፡-
ትራምፕ፦ "ከኛ ምን እንደምትፈልግ ሰማሁ። እኔ ደግሞ በምላሹ ካንተ ትንሽ ውለታ ቢጤ እሻለሁ። ተቀናቃኜን ጭቃ እንድትቀባልኝ ነው የምፈልገው፤ መቼስ ይገባሃል ማንን ማለቴ እንደሆነ....።
ዜለንስኪ፦ "...የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን"
•ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በእንግሊዝ የክብር ማስታወሻ ምልክቶች ተቀመጠላቸው
የትራምፕን ስልክ ማን ጠለፈው?
በእርግጥ የትራምፕ ስልክ አልተጠለፈም። ሆኖም ከቅርብ ሰዎቻቸው አንዱ የድምጽ ልውውጡን ይዘት ሳያሾልክ አልቀረም።
በመሪዎች መካከል የስልክ ልውውጥ ሲኖር የተለመደው ሥርዓት ይታወቃል። የፕሬዝዳንቱ ረዳቶች እና የዋይት ሃውስ ባልደረቦች እንዲሁም የደህንነት መኮንኖች አብረው ይቀመጣሉ።
አብረው ባይቀመጡ እንኳ ባሉበት ክፍል ሆነው ሊያዳምጡ ይችላሉ። የሥራ መደባቸው ይህንን ለማድረግ የሚያስችላቸው ብቻ ማለት ነው።
በዋይት ሃውስ የስልክ ልውውጦችን የመቅዳት ባሕል የለም። ሆኖም በአጭር በአጭሩ ማስታወሻ የሚይዙ ረዳቶች ሁልጊዜም በተጠንቀቅ ይኖራሉ።
ፕሬዝዳንቱ ስልክ የሚደውሉት ከዝነኛው "ሲቺዌሽን ሩም" ነው።
• “በአፍ መፍቻ ቋንቋ መማርን ዛሬም፣ ነገም፣ ወደፊትም የምከራከርበት ነው” ገነት ዘውዴ [ዶ/ር]
የዋይት ሃውሱ ሲቺዌሽን ሩም እንደ ጎርጎሳውያኑ በ1961 የተሠራ ቢሮ ነው። እጅግ ምሥጢራዊ ውይይቶች የሚካሄዱበት የምድር ቤት ሲሆን ከተፈቀደላቸው ባለሥልጣናት ውጭ በየትኛው ደረጃ ያሉ ሹመኞች እንኳ ቢሆኑ ዘው የሚሉበት ክፍል አይደለም።
ብዙዎቹ እጅግ ቁልፍ የሚባሉ የስልክ ጥሪዎች መነሻ ከዚሁ ክፍል ነው።
ለምሳሌ እጅግ ወሳኝ ወታደራዊ ኦፕሬሽን ሲካሄድ መሪዎቹና ወታደራዊ ደህንነት መኮንኖች ክትትልና መመሪያ የሚሰጡት ከዚሁ ክፍል ነው። ኦባማ የኦሳማ ቢንላደንን ግድያና የመጨረሻ ሰዓት ድራማን በተጠንቀቅ በቀጥታ የተከታተሉበት ክፍል ይኸው "ሲቺዌሽን ሩም" ነው።
አሁን ጥያቄው ትራምፕ ያደረጉት የስልክ ልውውጥ እንዴት ሾለከ የሚል ነው።
ለጊዜው ምሥጢር አውጪው ከየት ሆኖ ይህንን መረጃ አሾለከ የሚለው አልተመለሰም።
ይህ በሁለቱ መሪዎች መሀከል የተደረገውን የድምጽ ልውውጥ አሳልፈው የሰጠው ሰው ማንነት እስካሁን አልተገለጸም።
ስለ ትራምፕ ማን ምን አለ?
የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ናንሲ ፒሎሲ "ዶናልድ ትራምፕ አገራቸውን በሀቅ ለማገልገል የገቡትን ቃል ኪዳን አፍርሰዋል፤ እምነት የሚጣልባቸው ሰው አይደሉም" ብለዋል።
ጆ ባይደን በበኩላቸው "ለጊዜው አገሬ ያላት ፕሬዝዳንት ለሥልጣኔ ለከት የለውም ብሎ የሚያምን ነው" ብለዋል በትዊተር ሰሌዳቸው።
ኤልዛቤት ዋረን በበኩላቸው " ትራምፕ በዋሺንግተን የተጨማለቀው አስተዳደር አንድ ገጽታ ብቻ ነው"ሲሉ ጽፈዋል።
ጆ ባይደን እዚህ ጉዳይ ውስጥ እንዴት ገቡ?
የቀድሞው የአሜሪካ ምክትል ፕሬዝዳንትና ቀጣዩ የትራምፕ ተቀናቃኝ ጆ ባይደን በልጃቸው ምክንያት ነው ከዩክሬን ጉዳዩ ጋር የተያያዙት።
ልጃቸው ሀንተር ባይደን ለአንድ የዩክሬን የጋዝ ኩባንያ የቦርድ ሊቀመንበር ነበር። ትራምፕና ጠበቃቸው ሩዲ ጊሊያኒ ጆ ባይደን በአንዳች የሙስና ተግባር እጃቸውን አስገብተዋል ብለው ያምናሉ።
•ከ6 ሚሊዮን ዶላር በላይ የሚያወጣ ስእል በአንዲት አዛውንት ማእድ ቤት ተገኘ
ባይደን ምክትል ፕሬዝዳንት ሳሉ ለዩክሬን መሰጠት ያለበትን እርዳታ በመያዝ ልጃቸው በቦርድ አባልነት የሚመራውን የጋዝ ኩባንያ ጫና ውስጥ በመክተት ለልጃቸው ውለታ ውለውለታል ብለው ይከሳሉ።
ለዚህ ክስ ግን ተጨባጭ መረጃ ቀርቦ አያውቅም።
አሜሪካ ከሳ ከሥልጣን ያሰናበተችው ፐሬዝዳንት አላት?
አሜሪካ በታሪኳ ሁለት መሪዎቿን ከሳ ታውቃለች። ቢል ክሊንተንና አንድሩ ጆንሰን።
ቢል ክሊንትን በጎርጎሳውያኑ 1998 በታችኛው ምክር ቤት ክስ ተከፍቶባቸው በ1999 በሴኔት ውድቅ ሆኖላቸዋል።
ይህ ክስ የፍርድ ሂደትን በማደናቀፍ እና ያን ጊዜ የዋይት ሀውስ ተለማማጅ መኮንን የነበረችውን ሞኒካ ልውኒስኪ ጋር የነበራቸውን ጾታዊ ግንኙነት በተመለከተ ዋሽተዋል በሚል ነው።
አንድሩ ጆንሰን በጎርጎሳውያኑ 1968 የጦር ሚኒስትራቸውን አግባብ ባልሆነ መንገድ አባረዋል በሚል ነው ክስ የተከፈተባቸው፤ እሳቸውም የታችኛው ምክር ቤት ክሱን ወደ ላይኛው ምክር ቤት መርቶባቸው ሴኔት ግን 2/3ኛ ድምጽ ሳያገኝባቸው ቀርቷል።
ሪቻርድ ኒክሰን በ1974 በዋተርጌት ቅሌት ክስ ቢመሰረትባቸውም ቀድመው ሥልጣን ለቀዋል።
አወዛጋቢው ትራምፕ ይህንን ረዥም ሂደት ያለውን የክስ ሂደት ምናልባት በሪፐብሊካኖች በተሞላው ሴኔት የ2/3ኛ ድምጽ ማጣት ቢያልፉት እንጂ በሌላ መልኩ ከተመለከትነው ትልቅ ቅርቃር ውስጥ ሳይገቡ አልቀሩም።